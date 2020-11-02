ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

Научный сотрудник в отдел социально-политических исследований АНО «Левада-Центр»

Отдел социально-политического анализа Левада-Центра приглашает на постоянную работу соискателя, имеющего образование в области социологии, психологии или экономики.

Задачи:

взаимодействие с заказчиками исследования;

разработка и ведение прикладных исследований, инициированных Центром, или выполняемых по соглашению с заказчиком;

подготовка отчетов и аналитических материалов по итогам исследования;

участие и выступления в научных и экспертных мероприятиях (конференциях, семинарах).

Требования:

образование в области социологии, психологии, экономики;

опыт прикладных социологических исследований (количественная методология);

опыт составления анкет и опросников;

развитые навыки грамотного письменного изложения результатов научной работы на русском и английском языках;

владение пакетом Microsoft Office, в том числе уверенное владение Excel;

владение навыками анализа данных в программе SPSS;

опыт подготовки публикаций и докладов для научных мероприятий.

Условия работы:

оформление в соответствие с ТК РФ;

ДМС;

возможен гибкий график и удаленная работа;

офис в историческом центре Москвы (м. Площадь революции).

Зарплата: на старте 50.000 рублей до вычета налогов

Пишите и присылайте резюме Наталии Зоркой [email protected] (с копией Льву Гудкову [email protected]).