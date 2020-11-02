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ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

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Научный сотрудник в отдел социально-политических исследований АНО «Левада-Центр»

Отдел социально-политического анализа Левада-Центра приглашает на постоянную работу соискателя, имеющего образование в области социологии, психологии или экономики.

Задачи:

  • взаимодействие с заказчиками исследования;
  • разработка и ведение прикладных исследований, инициированных Центром, или выполняемых по соглашению с заказчиком;
  • подготовка отчетов и аналитических материалов по итогам исследования;
  • участие и выступления в научных и экспертных мероприятиях (конференциях, семинарах).

Требования:

  • образование в области социологии, психологии, экономики;
  • опыт прикладных социологических исследований (количественная методология);
  • опыт составления анкет и опросников;
  • развитые навыки грамотного письменного изложения результатов научной работы на русском и английском языках;
  • владение пакетом Microsoft Office, в том числе уверенное владение Excel;
  • владение навыками анализа данных в программе SPSS;
  • опыт подготовки публикаций и докладов для научных мероприятий.

Условия работы:

  • оформление в соответствие с ТК РФ;
  • ДМС;
  • возможен гибкий график и удаленная работа;
  • офис в историческом центре Москвы (м. Площадь революции).

Зарплата: на старте 50.000 рублей до вычета налогов

Пишите и присылайте резюме Наталии Зоркой [email protected] (с копией Льву Гудкову [email protected]).