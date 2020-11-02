ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

Научный сотрудник в отдел социально-политических исследований АНО «Левада-Центр»
Отдел социально-политического анализа Левада-Центра приглашает на постоянную работу соискателя, имеющего образование в области социологии, психологии или экономики.
Задачи:
- взаимодействие с заказчиками исследования;
- разработка и ведение прикладных исследований, инициированных Центром, или выполняемых по соглашению с заказчиком;
- подготовка отчетов и аналитических материалов по итогам исследования;
- участие и выступления в научных и экспертных мероприятиях (конференциях, семинарах).
Требования:
- образование в области социологии, психологии, экономики;
- опыт прикладных социологических исследований (количественная методология);
- опыт составления анкет и опросников;
- развитые навыки грамотного письменного изложения результатов научной работы на русском и английском языках;
- владение пакетом Microsoft Office, в том числе уверенное владение Excel;
- владение навыками анализа данных в программе SPSS;
- опыт подготовки публикаций и докладов для научных мероприятий.
Условия работы:
- оформление в соответствие с ТК РФ;
- ДМС;
- возможен гибкий график и удаленная работа;
- офис в историческом центре Москвы (м. Площадь революции).
Зарплата: на старте 50.000 рублей до вычета налогов
Пишите и присылайте резюме Наталии Зоркой [email protected] (с копией Льву Гудкову [email protected]).