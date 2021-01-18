От Левада-Центра в память об А. Г. Вишневском

Левада-Центр скорбит об ушедшем Анатолии Вишневском. Это был наш друг, союзник, член нашего Правления.

Фото: РИА НОВОСТИ

Для нас, для той российской социологии, которая пытается быть настоящей наукой и быть гражданским делом, российская демография, бесспорным лидером которой был А. Вишневский, играла огромную роль. Начать с того, что выборки всех опросов со времен Всесоюзного центра изучения общественного мнения, основанного Т. Заславской и Б. Грушиным, основываются на данных о структуре и составе населения страны, представляемых демографами. Далее, демография далеко впереди социологии в точности и детальности прогнозов. А прогнозы демографов касаются того, чем должна заниматься и социология – социального поведения людей, их желания/нежелания вступать в брак, заводить детей, переезжать с места на место, сводить счеты друг с другом и с жизнью.

Трактуя те же социальные проблемы, что и социология, демография вышла на понимание закономерностей очень высокого порядка, встала рядом с наукой историей, показывая и ей, как исторические события вековой давности вроде мировой войны, продолжают откликаться в современности волнами рождаемости. Видеть картину актуальных демографических процессов и прозревать в них действие исторических, экономических и социальных причин – это умел А.Вишневский, это он ценил и поощрял в своих коллегах, этому при нем учили будущих демографов.

А. Вишневский никогда не забывал, что демография – наука о социальном. Недаром он счел нужным наряду с занятиями по собственно узко-демографическим темам, обратиться к вопросам нашей социальной истории (см. его монографию «Серп и рубль» и другие работы в этом жанре).

Нашим властям вечно что-то нужно от демографии. То им надо, чтоб она показала, что нас больше всех, то им надо, чтоб она не показала, сколько они уморили народу. Потом надо было показать, как много жертв пали от рук врага, но скрыть сколько от рук своих. Нынешним надо, чтоб демография пообещала, что население перестанет убывать (ибо это им в минус), начнет прибывать – это им в заслугу. Власть в России привыкла считать население если не своей собственностью, то своим ресурсом. И ждет от демографии, что та подтвердит ее способность положительно распоряжаться этим ресурсом. В таких условиях демографы на высоких позициях, на каких находился А. Вишневский, испытывают то давление, то искушение в нешуточной степени. Но на то, что А. Вишневский прогнется, никто не рассчитывал, никто не опасался. У него была и есть безупречная репутация.

А. Вишневский ушел, оставив нам наследие своих работ в области актуальных проблем своей дисциплины, оставив прекрасно работающий научно-исследовательский коллектив, оставив регулярно выходящий журнал, сайт, оставив, наконец, школу в отечественной демографии. Славная память!

А. Г. Левинсон

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.