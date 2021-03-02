Кому москвичи хотели бы поставить памятник?

Топ-20 открытого вопроса из московского опроса 2017 года. В лидерах – Владимир Путин. Но 39% опрошенных не ставили бы памятник никому.

*В категории “Других” включены известные личности, получившие менее 1% упоминаний.

Опрос проведен 21-23 августа 2017 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 506 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.