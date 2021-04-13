Общество после протестов: предустановленная покорность или стремление к переменам?

Протесты января-февраля 2021 года были жестоко подавлены, Алексей Навальный оказался в местах лишения свободы, его антирейтинг вырос. Политические месседжи оппозиции не выводят из равновесия среднего обывателя. При растущей зависимости граждан от государства – в смысле финансов и рабочих мест – средний россиянин, как и раньше, боится прежде всего, как бы при смене политического режима не стало хуже.

Массовые настроения стали предметом исследования Андрея Колесникова в серии социологических очерков «Общество после протестов»: «Как Навальный выталкивает обывателя из зоны комфорта», «Почему Кремль выигрывает битву за обывателя», «Несёт ли смена поколений модернизацию России».

Насколько неизбежна и фатальна предустановленная покорность среднего россиянина? Способно ли государство противостоять «агентам модернизации» – гражданскому обществу?

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.