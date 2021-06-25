Подкаст “Что случилось?” Денис Волков

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6323692/track/86039097'>Большинство россиян не хочет прививаться. Почему? Отрицают ковид? Не доверяют российским вакцинам? Или все из-за принудиловки? Отвечает социолог Денис Волков</a> на Яндекс.Музыке

Больше половины россиян (55%) не боится заразиться коронавирусом, следует из опроса «Левады-Центра» (признан в России НКО — «иностранным агентом», мы вынуждены указывать это по требованию властей). И при этом — как выяснили исследователи в конце апреля 2021 года — 64% опрошенных выступают против вакцинации.

Среди причин респонденты называли страх побочных эффектов и недоверие к вакцинам, которые, по их мнению, были созданы слишком быстро. Среди сторонников президента Владимира Путина людей, готовых вакцинироваться, почти в три раза больше, чем среди его противников (33% против 12%).

«Медуза» провела опрос среди своих читателей, как остановить новую волну пандемии в России. В нем приняли участие 56 тысяч человек. Среди них 54% до сих пор не сделали прививку, хотя это самый действенный способ остановить распространение вируса. 65% опрошенных уверены, что власти должны ввести более жесткие меры: комендантский час, запрет на мероприятия численностью больше десяти человек и закрытие непродовольственных магазинов.

Обязательную вакцинацию из-за всплеска коронавируса ввели уже в 14 российских регионах. В Бурятии будет действовать локдаун с 27 июня по 11 июля. Всего в России вакцинированы 10,8% населения. При этом Россия первая среди всех стран объявила о создании вакцины в прошлом году. Массовая вакцинация идет уже больше пяти месяцев.

В новом эпизоде подкаста «Что случилось» говорим с директором «Левады-Центра» Денисом Волковым:

Почему россияне не хотят вакцинироваться?

Влияет ли на вакцинацию недоверие общества к власти?

Как отказ от прививок связан с ценностями россиян?

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