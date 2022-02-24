Путин уверен, что граждане России поддерживают признание ДНР и ЛНР. Но так ли это на самом деле? Интервью Дениса Волкова

Россия признала независимость самопровозглашенных республик Донбасса. Заседание Совета безопасности, члены которого «уговаривали» Владимира Путина сделать это, выглядело явной постановкой. Кажется, широкой поддержки у этого решения (которое к тому же угрожает прямым военным столкновением с Украиной), нет — в отличие, например, от «крымского консенсуса». Но так ли это на самом деле? И можно ли об этом судить на основе научных данных? Спецкор «Медузы»* Анастасия Якорева поговорила с социологом Денисом Волковым. По его мнению, власти на этот раз получили поддержку «не через мобилизацию, а через усталость».
— Путин в своей речи, в которой объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР, заявил, что уверен в поддержке этого решения гражданами России. Можно ли действительно говорить о какой-то безоговорочной поддержке россиян?
— У нас, конечно, нет исследований по последним событиям, но те данные, которые мы собирали в последние годы, [в частности] в конце 2021 года, позволяют примерно представить себе, как люди реагируют. У них несколько подходов к пониманию конфликта и вообще происходящего. Первый: виновата во всем Америка. Даже не Украина, а Америка и Запад. Они давят на Украину, которая что-то замышляет против непризнанных республик, а Россия должна вмешаться на их [непризнанных республик] стороне, потому что это русскоязычное население, люди с российскими паспортами, в общем — наши. Это ситуация, когда наших бьют, — нужно, конечно, нашим помогать и защищать.
На протяжении последних семи лет мы регулярно задавали людям вопрос, какой они видят судьбу этих республик. Часть — чуть больше четверти — говорили, что нужно, чтобы эти республики были независимыми; четверть говорила, что они должны быть включены в состав России. Еще примерно столько же говорили, что они должны оставаться в составе Украины. Остальные затруднялись.
То есть нет общего мнения. Но когда мы спрашивали: а если эти республики попросят о включении в состав России, нужно ли их присоединять, порядка 70% говорили, что да — надо. Надо помогать, надо принимать. Поэтому я думаю, что сейчас, когда решение принято, причем обставлено, как и в 2014 году, как угроза русскоязычному братскому населению, даже не братскому, а тому же самому народу, то большинство — да, скорее поддержит [это решение].
— Насколько у россиян силен страх западных санкций и экономических потерь в связи с их введением?
— Насчет санкций есть несколько аспектов. Страх санкций, первый шок был в самом начале, когда они только вводились. Дальше с течением времени к ним привыкли. Плюс есть ощущение у многих респондентов: что бы Россия ни делала, санкции все равно введут, потому что Запад, как известно, хочет ослабить и унизить Россию. Как и в 2014 году нам говорили: не было бы Крыма, еще что-нибудь бы придумали. Это стойкое убеждение, которое базируется на недоверии к внешней политике Америки, — мы еще с конца 1990-х начали его фиксировать, когда НАТО начало расширяться.
В начале 1990-х был большой энтузиазм по поводу Америки — что теперь мы будем друзьями, партнерами, братьями, Америка нас спасет — так это тогда воспринималось. Потом этого не произошло, и была какая-то растерянность; потом — уже разочарование и даже злоба. И я думаю, что как раз элита такие ощущения испытывала больше, чем рядовые граждане. Они проиграли холодную войну в каком-то смысле, а теперь нужно отыграться.
Неприязнь есть прежде всего к внешней политике, к политике США в адрес России — что они нас не уважают, не слушают, не считаются с нами. А к Америке в целом очень долгое время было хорошее отношение, потому что Америка все-таки развитая страна, богатая, с массовой культурой для молодежи: фильмами, музыкой.
После 2014 года [и присоединения Крыма] негативное отношение преобладало. Максимальный антиамериканизм был. Его пик пришелся на 2014–2015 годы, потом он начал спадать. На конец 2021 года было уже 50 на 50 негативного и позитивного отношения. Сейчас, я думаю, будет новое обострение. Будут вводить санкции, и Путин нам объяснил, кто виноват.
— В одной из ваших колонок я прочитала, что в России Запад винят в конфликте и люди, лояльные к власти, и оппозиционеры. Большинство и тех и других считают, что виновата Америка, просто процент этого большинства разный. Почему такое единодушие?
— У меня однозначного ответа нет. Я думаю, здесь сыграло роль отношение к противостоянию России и США как к главному международному конфликту. Это отчасти проявление патриотизма. Надо максимально определиться, с кем ты. И когда такой конфликт — конечно, в нем больше людей на стороне России.
— При этом очевидно, что эти группы черпают информацию из разных источников.
— Это действительно говорит о том, как люди потребляют информацию. О конфликте говорят прежде всего телевидение и официальные СМИ, а если людям интересно, они идут за дополнительными источниками. Видимо, по этой теме люди не идут за дополнительными источниками. Как они говорят в опросах: когда я только слышу что-то про Украину, сразу переключаю, я не хочу об этом слышать, я не хочу об этом знать. То есть телевизор как фон у многих есть, он так или иначе присутствует, а дальше — я слышу только телевизор и если бы меня эта история трогала, я бы пошел почитал еще что-нибудь в интернете. А так — не иду.
Политика в отношении СМИ — «иноагентов» тоже повлияла на регулирование информационных потоков. Раньше телеканал «Дождь»* хотя бы иногда выходил в топы «Яндекса». Я через Алису [виртуальный голосовой помощник, созданный «Яндексом»] слушал новости. Как только это все началось, Алиса перестала рассказывать новости [от СМИ — «иноагентов»].
— Эта усталость от новостей создает удачный фон для таких решений властей относительно ДНР/ЛНР?
— Получается, что так. Выходит, что поддержку политики в отношении Донбасса получили не через мобилизацию, а через усталость, через навязанность этой темы: люди что-то слышат, но дополнительно узнавать ничего не хотят. Их травмируют все эти новости.
Но в принципе люди уже несколько лет готовы эти республики признать — даже не только признать, а включить их в состав России, если те попросят. Роль России в массовом сознании здесь даже не оборонительная, а помогающая пострадавшей стороне. Речь идет не о наступлении — и это лишний раз подчеркивается даже в этих документах, которые Путин подписал [о признании Донецкой и Луганской народных республик]: это ради мира, сохранения, помощи. Именно потому, что так это все объясняется, поддержка есть. «Ввести танки в Киев» — явно маргинальная позиция. Через такое поддержку нельзя получить. Поэтому все подается как сохранение мира, поддержка своих, русскоязычных.
— Какое в таком случае у людей отношение к возможным военным действиям?
— Тут сложно спрогнозировать, потому что с чем мы можем сравнивать? Мы можем сравнивать только с 2008 годом [когда была война с Грузией]. При этом в чем может быть самая большая опасность? В том, что наши войска фактически входят в соприкосновение с украинскими войсками. Раньше все это было через буфер; может, кто-то [в Донбассе] присутствовал, но неофициально…
В Грузии это все произошло очень быстро, а здесь, если, не дай бог, что-то начнется — это будет долго, с жертвами со всех сторон. И сложно спрогнозировать, насколько это все может затянуться.