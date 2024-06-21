ISSP и Международный журнал социологии анонсировали прием заявок на конференцию пользователей ISSP

Левада-Центр много лет проводит исследования в рамках международной программы социальных исследований ISSP, в этом году будет отмечаться юбилей программы — 40 лет.

Сообщаем, что 25 ноября 2024 года пройдет конференция пользователей ISSP. Прием тезисов (статей) открыт. Крайний срок подачи заявок — 2 сентября 2024 г. Подробную информацию и правила подачи можно найти здесь (https://issp.org/about-issp/issp-user-conference/).

Надеемся, что данные Левада-Центра помогут участникам представить лучший доклад на конференции.