Антироссийские санкции

Восприятие санкций не подверглось значительным изменениям по сравнению с февралем 2020 года: санкции совершенно не беспокоят 35% респондентов. В два раза — до 41% — возросла доля россиян, считающих, что санкции Запада затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины.

Восприятие санкций не подверглось значительным изменениям по сравнению с февралем 2020 года: санкции совершенно не беспокоят более трети (35%) респондентов (в 2020 году — 31%); не слишком — 31% (в 2020 году — 36%); довольно беспокоят — 19% (в 2020 году — так же); очень беспокоят — 13% (в 2020 году — 12%).

Беспокоят ли вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России?

мар.14 * апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17 апр.18 ноя.18 фев.20 дек.21 Очень беспокоят 11 8 8 10 7 16 10 7 7 7 20 12 13 Довольно беспокоят 42 34 29 26 25 35 31 32 21 23 23 19 19 Не слишком беспокоят 31 40 39 43 39 33 37 38 40 42 33 36 31 Совершенно не беспокоят 9 16 21 18 27 13 19 21 28 26 23 31 35 Затруднились ответить 7 3 3 4 3 3 4 2 5 2 3 2 2 * Вопрос задавался в расширенной ф ормулировке: «Беспокоят ли вас возможные политические и экономические санкции стран Запада в отношении России в связи с позицией, занятой руководством России по отношению к Украине?»

По сравнению с июнем 2016 года два раза — до 41% — возросла доля россиян, считающих, что санкции Запада реально затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины. На 15 п.п. — до 46% — уменьшилось число опрошенных, полагающих, что санкции напрямую влияют на широкие слои населения.

Как вы считаете, кого реально затрагивают нынешние санкции стран Запада?

май.14 июн.14 июл.14 авг.14 дек.14 июн.16 дек.21 Только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины 63 52 57 53 29 20 41 Широкие слои населения России 24 34 34 38 62 69 46 затрудняюсь ответить 13 14 9 9 9 11 13

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.