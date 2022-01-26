Антироссийские санкции

Восприятие санкций не подверглось значительным изменениям по сравнению с февралем 2020 года: санкции совершенно не беспокоят 35% респондентов. В два раза — до 41% — возросла доля россиян, считающих, что санкции Запада затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины.
Восприятие санкций не подверглось значительным изменениям по сравнению с февралем 2020 года: санкции совершенно не беспокоят более трети (35%) респондентов (в 2020 году — 31%); не слишком — 31% (в 2020 году — 36%); довольно беспокоят — 19% (в 2020 году — так же); очень беспокоят — 13% (в 2020 году — 12%).
Беспокоят ли вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России?
|мар.14*
|апр.14
|май.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июл.15
|авг.16
|дек.17
|апр.18
|ноя.18
|фев.20
|дек.21
|Очень беспокоят
|11
|8
|8
|10
|7
|16
|10
|7
|7
|7
|20
|12
|13
|Довольно беспокоят
|42
|34
|29
|26
|25
|35
|31
|32
|21
|23
|23
|19
|19
|Не слишком беспокоят
|31
|40
|39
|43
|39
|33
|37
|38
|40
|42
|33
|36
|31
|Совершенно не беспокоят
|9
|16
|21
|18
|27
|13
|19
|21
|28
|26
|23
|31
|35
|Затруднились ответить
|7
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|2
|5
|2
|3
|2
|2
По сравнению с июнем 2016 года два раза — до 41% — возросла доля россиян, считающих, что санкции Запада реально затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины. На 15 п.п. — до 46% — уменьшилось число опрошенных, полагающих, что санкции напрямую влияют на широкие слои населения.
Как вы считаете, кого реально затрагивают нынешние санкции стран Запада?
|май.14
|июн.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июн.16
|дек.21
|Только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины
|63
|52
|57
|53
|29
|20
|41
|Широкие слои населения России
|24
|34
|34
|38
|62
|69
|46
|затрудняюсь ответить
|13
|14
|9
|9
|9
|11
|13
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.