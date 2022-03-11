Ксенофобия и национализм в государственной власти

По сравнению с предыдущими измерениями националистические настроения несколько ослабли. Так, 27% респондентов согласны с тем, что “нерусский человек не может быть подлинным патриотом России”, 69% с этим утверждением не согласны. Выросла доля тех, кто не согласен с предоставлением преимуществ русским в России. 36% респондентов считают, русские в России должны иметь преимущества при занятии государственных должностей, 56% полагают, что таких преимуществ у представителей русской национальности не должно быть. Националистические настроения несколько меньше распространены среди самых молодых респондентов и тех, кто использует интернет-издания и Telegram для получения информации.

Для измерения уровня ксенофобии респондентам были предложены несколько суждений.

За 25 лет, прошедшие с момента первого замера, практически не изменилось распределение мнений по вопросу о том, что “нерусский человек не может быть подлинным патриотом России”: 27% согласны с этим утверждением, 69% не согласны.

Среди возрастных групп наибольшая доля несогласных с данным утверждением представлена у респондентов в возрасте 18-24 года и 40-54 года: пятая часть (21%) и четверть (25%) согласны, три четверти (75%) и 72% не согласны.

По способу получения информации выделяются читатели Telegram-каналов, среди них данное утверждение поддерживают 15% опрошенных, не поддерживают 84%. Наибольшим согласием отличаются те, кто использует телевидение и радио как основные источники информации: 29% и 30% согласны с этим утверждением, 67% и 63% не согласны.

В целом по стране 38% респондентов согласны с утверждением, что “русские в России должны иметь определенные преимущества перед всеми остальными”, 59% — не согласны. С 2015 года доля тех, кто согласен, уменьшилась незначительно, при этом заметно увеличение доли тех, кто не согласен.

30% респондентов в возрасте 18-24 года согласны с этим утверждением, 69% не согласны. В остальных группах согласие и несогласие находится примерно на одном уровне.

Наименьшая поддержка данного утверждения отмечается среди читателей интернет-изданий и Telegram-каналов: 31% и 28% согласны, 66% и 70% не согласны. Среди респондентов, получающих информацию другими способы, доля согласны составляет около 40%.

36% респондентов считают, русские в России должны иметь преимущества при занятии государственных должностей, 56% полагают, что таких преимуществ у представителей русской национальности не должно быть. По сравнению с августом 2018 года доля сторонников первой позиции уменьшилась на 10 п.п., доля сторонников второй позиции увеличилась на 12 п.п.

Среди возрастных групп значительных различий не наблюдается.

Однако при распределении респондентов по способу получения информации заметны различия мнений читателей интернет-изданий и Telegram-каналов по сравнению с другими категориями респондентов. 31% читателей интернет-изданий и 29% читателей Telegram-каналов согласны с тем, что русские в России должны преимущественно занимать государственные должности, 63% и 65% соответственно придерживаются обратной позиции.

42% опрошенных считают, что при назначении на государственные должности в правительстве России следует принимать во внимание национальность человека, чуть больше половины (53%) полагают, что этого делать не следует. С 1997 года доля россиян, поддерживающих данное мнение, плавно снижалась.

Среди возрастных групп выделяются респонденты 18-24 лет: треть (35%) из них согласны с тем, что при назначении на должность в правительстве России необходимо учитывать национальность, 62% не согласны. В других возрастных категориях поддержка около 43%. Различия среди респондентов по способу получения информации незначительны.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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