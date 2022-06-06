Россия и НАТО

Большинство россиян негативно относятся к НАТО. Преобладает мнение, что присоединение новых стран к НАТО представляет угрозу для России. Около половины опрошенных допускают, что конфликт в Украине может перерасти в столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом. Треть опрошенных допускает, что в случае конфликта с Западом Владимир Путин может отдать приказ первым применить ядерное оружие.



Лишь 7% респондентов относятся к НАТО положительно, 82% — отрицательно. По сравнению с мартом отношение к Североатлантическому альянсу незначительно ухудшилось.

мар.18 мар.22 май.22 очень хорошо 1 1 0 в основном хорошо 11 9 7 в основном плохо 38 21 26 очень плохо 38 57 56 затрудняюсь ответить 12 12 11

16% молодых респондентов в возрасте 18-24 лет положительно относится к НАТО. У более старших опрошенных, кроме группы 25-39 лет, положительные оценки ниже 10%: 6% — в группе 40-54 года, 4% — в группе 55 лет и старше.

Восприятие угрозы от стран, входящих в блок НАТО, выросло и вернулось на уровень марта 2014 года: 60% опрошенных полагают, что у РФ есть основания опасаться этих стран, чуть более трети (35%) считают, что таких оснований нет. При этом в ноябре прошлого года доля опрошенных, придерживающихся данных точек зрения, была примерно равной: 48% признавали основания России опасаться стран-членов НАТО, 44% — не признавали.

апр.99 мар.99 май.99 авг.00 фев.01 фев.02 апр.06 июн.06 апр.07 июл.08 мар.09 мар.11 мар.14 ноя.15 ноя.16 дек.17 янв.20 ноя.21 май.22 Определенно да 26 27 27 16 25 14 15 22 14 23 22 21 17 16 15 17 16 20 24 Скорее да 34 37 36 38 33 42 43 40 35 39 40 42 45 38 42 40 36 28 36 Скорее нет 18 23 22 25 22 23 26 22 27 21 21 21 22 26 24 24 32 23 20 Определенно нет 9 6 7 7 8 7 8 7 8 8 6 3 5 10 7 6 12 21 15 Затруднились ответить 13 9 10 14 13 14 9 10 16 10 12 12 11 11 12 13 5 8 6

Резко выросла доля респондентов, считающих, что у стран-членов НАТО есть основания опасаться России: если в ноябре 2021 года их доля составляла 36%, то в мае этого года — 60%. Нынешние значения – максимальные за все время измерений.

апр.97 авг.00 фев.01 фев.02 апр.06 июн.06 апр.07 июл.08 мар.14 ноя.15 ноя.16 дек.17 янв.20 ноя.21 май.22 Определенно да 11 8 8 7 9 10 7 12 14 13 10 14 12 15 30 Скорее да 16 20 16 22 25 21 21 21 30 26 27 27 23 21 31 Скорее нет 32 38 40 38 37 38 33 36 30 30 29 33 39 28 20 Определенно нет 27 19 25 20 20 22 24 24 15 21 23 16 22 29 14 Затруднились ответить 13 14 12 14 9 10 15 8 10 10 10 11 5 8 6

По мнению респондентов, наибольшую угрозу представляет присоединение к НАТО Украины: 52% считают это “серьезной угрозой” и еще 19% “некоторой угрозой”. Меньшую обеспокоенность вызывает возможное присоединение к НАТО Финляндии, Грузии и Швеции: около трети (30-34%) видят в этом “серьезную угрозу” и до четверти (23-25%) “некоторую угрозу”.

апр.06 апр.07 мар.08 сен.08 сен.09 май.22 серьезную угрозу 26 36 35 45 38 33,6 некоторую угрозу 27 27 28 28 32 23,1 небольшую угрозу 15 14 13 10 15 13,5 никакой угрозы 16 9 11 7 7 17,8 затрудняюсь ответить 16 15 13 10 8 12,1

июн.97 апр.06 апр.07 мар.08 сен.08 сен.09 июл.10 май.22 серьезную угрозу 31 25 33 30 36 34,0 24 52,3 некоторую угрозу 17 28 28 30 32 36,0 33 19,4 небольшую угрозу 11 15 14 14 12 13,0 16 8,8 никакой угрозы 19 18 11 12 8 8,0 17 11,7 затрудняюсь ответить 22 14 14 13 11 9,0 10 7,9

Около половины (48%) респондентов считают, что ситуация в Украине может перерасти в вооруженный конфликт между Россией и НАТО. Отметим, что весной 2016 такой конфликт считали возможным около 20% респондентов. Наибольшая уверенность в таком развитии событий сегодня представлена среди опрошенных 18-24 лет: 60% полагают это возможным. В группах 25-39 лет и 40-54 года в вероятность вооруженного конфликта между НАТО и РФ верят по половине респондентов. Респонденты 55 лет и старше в меньшей степени считают вероятным такое развитие событий.

Около трети респондентов (34%) считают вероятным, что Владимир Путин в случае войны с Западом может дать приказ первым использовать ядерное оружие: 10% считают это очень вероятным, четверть (24%) вполне возможным. 58% опрошенных скорее исключают такую возможность: 36% думают, что это маловероятно, 22% — что это совершенно исключено. По сравнению с мартом 2015 года восприятие потенциала такого развития ситуации изменилось незначительно.

29% респондентов (те, кто оценил свое беспокойство на 1 или 2 балла) не очень пугает возможность применения Россией ядерного оружия. У половины респондентов(те, кто оценил в 4 и 5 баллов) такая возможность вызывает довольно сильный страх. В целом, у всех возрастных групп преобладают те, кого такая возможность пугает. Тем не менее среди респондентов 40-54 года и 55 лет и старше относительно выше доля (около 30%) тех, кто у кого это не вызывает страха.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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