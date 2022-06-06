Россия и НАТО

Большинство россиян негативно относятся к НАТО. Преобладает мнение, что присоединение новых стран к НАТО представляет угрозу для России. Около половины опрошенных допускают, что конфликт в Украине может перерасти в столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом. Треть опрошенных допускает, что в случае конфликта с Западом Владимир Путин может отдать приказ первым применить ядерное оружие.
Лишь 7% респондентов относятся к НАТО положительно, 82% — отрицательно. По сравнению с мартом отношение к Североатлантическому альянсу незначительно ухудшилось.
|мар.18
|мар.22
|май.22
|очень хорошо
|1
|1
|0
|в основном хорошо
|11
|9
|7
|в основном плохо
|38
|21
|26
|очень плохо
|38
|57
|56
|затрудняюсь ответить
|12
|12
|11
16% молодых респондентов в возрасте 18-24 лет положительно относится к НАТО. У более старших опрошенных, кроме группы 25-39 лет, положительные оценки ниже 10%: 6% — в группе 40-54 года, 4% — в группе 55 лет и старше.
Восприятие угрозы от стран, входящих в блок НАТО, выросло и вернулось на уровень марта 2014 года: 60% опрошенных полагают, что у РФ есть основания опасаться этих стран, чуть более трети (35%) считают, что таких оснований нет. При этом в ноябре прошлого года доля опрошенных, придерживающихся данных точек зрения, была примерно равной: 48% признавали основания России опасаться стран-членов НАТО, 44% — не признавали.
|апр.99
|мар.99
|май.99
|авг.00
|фев.01
|фев.02
|апр.06
|июн.06
|апр.07
|июл.08
|мар.09
|мар.11
|мар.14
|ноя.15
|ноя.16
|дек.17
|янв.20
|ноя.21
|май.22
|Определенно да
|26
|27
|27
|16
|25
|14
|15
|22
|14
|23
|22
|21
|17
|16
|15
|17
|16
|20
|24
|Скорее да
|34
|37
|36
|38
|33
|42
|43
|40
|35
|39
|40
|42
|45
|38
|42
|40
|36
|28
|36
|Скорее нет
|18
|23
|22
|25
|22
|23
|26
|22
|27
|21
|21
|21
|22
|26
|24
|24
|32
|23
|20
|Определенно нет
|9
|6
|7
|7
|8
|7
|8
|7
|8
|8
|6
|3
|5
|10
|7
|6
|12
|21
|15
|Затруднились ответить
|13
|9
|10
|14
|13
|14
|9
|10
|16
|10
|12
|12
|11
|11
|12
|13
|5
|8
|6
Резко выросла доля респондентов, считающих, что у стран-членов НАТО есть основания опасаться России: если в ноябре 2021 года их доля составляла 36%, то в мае этого года — 60%. Нынешние значения – максимальные за все время измерений.
|апр.97
|авг.00
|фев.01
|фев.02
|апр.06
|июн.06
|апр.07
|июл.08
|мар.14
|ноя.15
|ноя.16
|дек.17
|янв.20
|ноя.21
|май.22
|Определенно да
|11
|8
|8
|7
|9
|10
|7
|12
|14
|13
|10
|14
|12
|15
|30
|Скорее да
|16
|20
|16
|22
|25
|21
|21
|21
|30
|26
|27
|27
|23
|21
|31
|Скорее нет
|32
|38
|40
|38
|37
|38
|33
|36
|30
|30
|29
|33
|39
|28
|20
|Определенно нет
|27
|19
|25
|20
|20
|22
|24
|24
|15
|21
|23
|16
|22
|29
|14
|Затруднились ответить
|13
|14
|12
|14
|9
|10
|15
|8
|10
|10
|10
|11
|5
|8
|6
По мнению респондентов, наибольшую угрозу представляет присоединение к НАТО Украины: 52% считают это “серьезной угрозой” и еще 19% “некоторой угрозой”. Меньшую обеспокоенность вызывает возможное присоединение к НАТО Финляндии, Грузии и Швеции: около трети (30-34%) видят в этом “серьезную угрозу” и до четверти (23-25%) “некоторую угрозу”.
|апр.06
|апр.07
|мар.08
|сен.08
|сен.09
|май.22
|серьезную угрозу
|26
|36
|35
|45
|38
|33,6
|некоторую угрозу
|27
|27
|28
|28
|32
|23,1
|небольшую угрозу
|15
|14
|13
|10
|15
|13,5
|никакой угрозы
|16
|9
|11
|7
|7
|17,8
|затрудняюсь ответить
|16
|15
|13
|10
|8
|12,1
|июн.97
|апр.06
|апр.07
|мар.08
|сен.08
|сен.09
|июл.10
|май.22
|серьезную угрозу
|31
|25
|33
|30
|36
|34,0
|24
|52,3
|некоторую угрозу
|17
|28
|28
|30
|32
|36,0
|33
|19,4
|небольшую угрозу
|11
|15
|14
|14
|12
|13,0
|16
|8,8
|никакой угрозы
|19
|18
|11
|12
|8
|8,0
|17
|11,7
|затрудняюсь ответить
|22
|14
|14
|13
|11
|9,0
|10
|7,9
Около половины (48%) респондентов считают, что ситуация в Украине может перерасти в вооруженный конфликт между Россией и НАТО. Отметим, что весной 2016 такой конфликт считали возможным около 20% респондентов. Наибольшая уверенность в таком развитии событий сегодня представлена среди опрошенных 18-24 лет: 60% полагают это возможным. В группах 25-39 лет и 40-54 года в вероятность вооруженного конфликта между НАТО и РФ верят по половине респондентов. Респонденты 55 лет и старше в меньшей степени считают вероятным такое развитие событий.
Около трети респондентов (34%) считают вероятным, что Владимир Путин в случае войны с Западом может дать приказ первым использовать ядерное оружие: 10% считают это очень вероятным, четверть (24%) вполне возможным. 58% опрошенных скорее исключают такую возможность: 36% думают, что это маловероятно, 22% — что это совершенно исключено. По сравнению с мартом 2015 года восприятие потенциала такого развития ситуации изменилось незначительно.
29% респондентов (те, кто оценил свое беспокойство на 1 или 2 балла) не очень пугает возможность применения Россией ядерного оружия. У половины респондентов(те, кто оценил в 4 и 5 баллов) такая возможность вызывает довольно сильный страх. В целом, у всех возрастных групп преобладают те, кого такая возможность пугает. Тем не менее среди респондентов 40-54 года и 55 лет и старше относительно выше доля (около 30%) тех, кто у кого это не вызывает страха.
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.