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Россия и НАТО

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Большинство россиян негативно относятся к НАТО. Преобладает мнение, что присоединение новых стран к НАТО представляет угрозу для России. Около половины опрошенных допускают, что конфликт в Украине может перерасти в столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом. Треть опрошенных допускает, что в случае конфликта с Западом Владимир Путин может отдать приказ первым применить ядерное оружие. 


Лишь 7% респондентов относятся к НАТО положительно, 82% — отрицательно. По сравнению с мартом отношение к Североатлантическому альянсу незначительно ухудшилось.

мар.18мар.22май.22
очень хорошо110
в основном хорошо1197
в основном плохо382126
очень плохо385756
затрудняюсь ответить121211

16% молодых респондентов в возрасте 18-24 лет положительно относится к НАТО. У более старших опрошенных, кроме группы 25-39 лет, положительные оценки ниже 10%: 6% — в группе 40-54 года, 4% — в группе 55 лет и старше.

Восприятие угрозы от стран, входящих в блок НАТО, выросло и вернулось на уровень марта 2014 года: 60% опрошенных полагают, что у РФ есть основания опасаться этих стран, чуть более трети (35%) считают, что таких оснований нет. При этом в ноябре прошлого года доля опрошенных, придерживающихся данных точек зрения, была примерно равной: 48% признавали основания России опасаться стран-членов НАТО, 44% — не признавали.

апр.99мар.99май.99авг.00фев.01фев.02апр.06июн.06апр.07июл.08мар.09мар.11мар.14ноя.15ноя.16дек.17янв.20ноя.21май.22
Определенно да26272716251415221423222117161517162024
Скорее да34373638334243403539404245384240362836
Скорее нет18232225222326222721212122262424322320
Определенно нет96778787886351076122115
Затруднились ответить139101413149101610121211111213586

Резко выросла доля респондентов, считающих, что у стран-членов НАТО есть основания опасаться России: если в ноябре 2021 года их доля составляла 36%, то в мае этого года — 60%. Нынешние значения – максимальные за все время измерений.

апр.97авг.00фев.01фев.02апр.06июн.06апр.07июл.08мар.14ноя.15ноя.16дек.17янв.20ноя.21май.22
Определенно да1188791071214131014121530
Скорее да162016222521212130262727232131
Скорее нет323840383738333630302933392820
Определенно нет271925202022242415212316222914
Затруднились ответить1314121491015810101011586

По мнению респондентов, наибольшую угрозу представляет присоединение к НАТО Украины: 52% считают это “серьезной угрозой” и еще 19% “некоторой угрозой”. Меньшую обеспокоенность вызывает возможное присоединение к НАТО Финляндии, Грузии и Швеции: около трети (30-34%) видят в этом “серьезную угрозу” и до четверти (23-25%) “некоторую угрозу”.

апр.06апр.07мар.08сен.08сен.09май.22
серьезную угрозу263635453833,6
некоторую угрозу272728283223,1
небольшую угрозу151413101513,5
никакой угрозы169117717,8
затрудняюсь ответить16151310812,1

июн.97апр.06апр.07мар.08сен.08сен.09июл.10май.22
серьезную угрозу312533303634,02452,3
некоторую угрозу172828303236,03319,4
небольшую угрозу111514141213,0168,8
никакой угрозы1918111288,01711,7
затрудняюсь ответить22141413119,0107,9

Около половины (48%) респондентов считают, что ситуация в Украине может перерасти в вооруженный конфликт между Россией и НАТО. Отметим, что весной 2016 такой конфликт считали возможным около 20% респондентов. Наибольшая уверенность в таком развитии событий сегодня представлена среди опрошенных 18-24 лет: 60% полагают это возможным. В группах 25-39 лет и 40-54 года в вероятность вооруженного конфликта между НАТО и РФ верят по половине респондентов. Респонденты 55 лет и старше в меньшей степени считают вероятным такое развитие событий.

Около трети респондентов (34%) считают вероятным, что Владимир Путин в случае войны с Западом может дать приказ первым использовать ядерное оружие: 10% считают это очень вероятным, четверть (24%) вполне возможным. 58% опрошенных скорее исключают такую возможность: 36% думают, что это маловероятно, 22% — что это совершенно исключено. По сравнению с мартом 2015 года восприятие потенциала такого развития ситуации изменилось незначительно.

29% респондентов (те, кто оценил свое беспокойство на 1 или 2 балла) не очень пугает возможность применения Россией ядерного оружия. У половины респондентов(те, кто оценил в 4 и 5 баллов) такая возможность вызывает довольно сильный страх. В целом, у всех возрастных групп преобладают те, кого такая возможность пугает. Тем не менее среди респондентов 40-54 года и 55 лет и старше относительно выше доля (около 30%) тех, кто у кого это не вызывает страха.

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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