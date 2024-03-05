Конфликт с Украиной: массовые оценки февраля 2024 года

Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остается устойчиво высоким. Сторонников мирных переговоров по-прежнему чуть больше половины опрошенных, но за последние три месяца их количество несколько снизилось. Главными целями «спецоперации» россияне считают защиту жителей Донбасса и обеспечение безопасности страны. На протяжении полугода растет число уверенных в том, что «спецоперация» проходит успешно; сегодня так считают 70% опрошенных. На этом фоне большинство не ждет новой волны мобилизации; преобладает мнение, что в ней нет необходимости. Уровень опасений по поводу мобилизации снизился почти вдвое по сравнению с сентябрём прошлого года — до трети опрошенных.

Уровень интереса к украинским событиям значимо не меняется последние полгода: 20% опрошенных следят “очень внимательно”, ещё 31% следят “довольно внимательно”. При этом треть респондентов “следят без особого внимания”, еще 12% “вообще не следят”. Наиболее внимательно следят за событиями в Украине люди в возрасте 65 лет и старше – 75%, а также телезрители – 59%.

Уровень поддержки российских вооруженных сил значительно не изменяется с начала конфликта — большинство опрошенных (76%) поддерживает действия российских войск в Украине, в том числе 46% «определенно поддерживают» и еще 30% «скорее поддерживают». Не поддерживают – 16% респондентов.

Чаще других поддерживают действия российских военных в Украине представители старших возрастных групп (82% среди опрошенных 55 лет и старше), те, кто доверяют информации из телевидения (86%), и те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (84%).

Уровень поддержки действий российских войск ниже среди младших возрастных групп (66% в возрасте до 24 лет) и зрителей ютуб-каналов (66%). Ниже всего поддержка среди тех респондентов, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента РФ — 21%.

Сейчас (в феврале 2024 года) за переход к мирным переговорам выступают около половины опрошенных (52%). При этом во второй половине прошлого года этот показатель плавно рос — с 45% в мае до 57% в ноябре. После этого поддержка идеи мирных переговоров несколько снизилась и достигла текущих показателей. Продолжение военных действий сегодня поддерживают 39% опрошенных.

Мнение о необходимости переходить к мирным переговорам в большой степени распространено среди женщин (58%), молодёжи до 25 лет (74%), жителей городов с населением до 100 тысяч человек (по 58%), и тех, кто доверяют информации из социальных сетей (60%) и Ютуб-каналов (70%).

Сторонники продолжения военных действий, напротив, преобладают среди мужчин (47%), респондентов в возрасте 55 лет и старше (50%), и тех, кто доверяют информации из телевидения (47%), а также москвичей – 55%.

По мнению россиян, Россия начала СВО чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР, а также русскоязычное население региона (25%), 23% ответивших уверены, что СВО была начата для защиты интересов России, обеспечения безопасности страны (23%). На третьем месте в топе причин — борьба с нацизмом, так ответили 14% респондентов. Также респонденты говорили о необходимости вернуть территории, геополитических и экономических причинах (10%) и о необходимости защиты от присутствия НАТО у границ России (10%).

На протяжении последних 8 месяцев растёт доля россиян, считающих, что спецоперация проходит успешно (+15 п.п. с июня). Так, в феврале об этом говорили 70% опрошенных (18% считают, что СВО продвигается «очень успешно»).

Мнение об успешности СВО чаще демонстрируют телезрители (82%) и те, кто одобряют деятельность В Путина на посту президента (76%). Мнение о том, что СВО продвигается неуспешно чаще озвучивают те, кто доверяют информации из телеграм, ютуб-каналов (23% и 27% соответственно), и те, кто не одобряют деятельность президента (50%).

Большинство россиян (65%) считают, что мобилизация в ближайшее время проводиться не будет. Обратного мнения придерживается практически каждый пятый опрошенный (18%). Ещё 17% затруднились с ответом.

Об ожидании второй волны мобилизации чаще говорят аудитории телеграм- и ютуб-каналов (21% и 30% соответственно), и те, кто считают, что страна движется по неверному пути (38%).

Большинство россиян (69%) сегодня не видят необходимости в проведении второй волны мобилизации. О том, что такая необходимость есть, говорят 13% опрошенных.

Чаще остальных говорят о необходимости в ближайшие месяцы начать вторую волну мобилизации респонденты, проживающие за пределами крупных городов. Об обратном чаще говорят молодёжь (79% в возрасте до 24 лет) и москвичи – 79%.

Опасения россиян по поводу объявлении всеобщей мобилизации снизились почти вдвое по сравнению с сентябрём прошлого года — сейчас опасаются объявления всеобщей мобилизации 34% опрошенных (спад на 25 п.п.). Большинство (59%) опрошенных не опасаются всеобщей мобилизации. Сегодняшнее отношение к этому вопросу вернулось к уровню конца февраля 2022 года.

Такие опасения чаще других демонстрируют женщины (43%), опрошенные в возрасте до 34 лет (44%), те, кому едва хватает на еду (40%), и те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (54%).

В меньшей степени опасаются объявления всеобщей мобилизации мужчины (71%), опрошенные в возрасте 65 лет и старше (67%), те, кто может позволить себе товары длительного пользования (64%), и те, кто одобряет деятельность президента (63%).

Отношение к людям, открыто выступающими против СВО, изменилось незначительно с августа 2022. Доля тех, кто считает, что власть должна пресекать антивоенные выступления составила 38% (и практически не изменилась). Однако доля считающих, что власть не должна ограничивать свободу слова за это время сократилась с 57% в августе 2022 до 48% в феврале 2024. Подробнее об отношении к протестам .

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%