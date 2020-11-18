Будущее, которое разъединяет: что думают о развитии России разные социальные группы

Однако в том, что касается социальной сферы, взгляды «либералов» во многом совпадали с позицией двух других идеологических групп. Большинство сходилось во мнении, что социальных обязательств перед гражданами у российского государства должно быть больше, а не меньше. Схожим образом, как мы уже отмечали, все участники фокус-групп, в том числе сторонники национализации крупных предприятий, требовали улучшения условий работы малого бизнеса, мелких частных предприятий, магазинов, кафе и личной инициативы в целом. Преобладало мнение, что оказанная государством помощь малому бизнесу в связи с карантином весны-лета 2020 года была недостаточна.