Эмоциональное состояние россиян в конце 2020 года

В декабре 2020 года Левада-Центр задал ряд вопросов из исследовательской программы ISSP 2017 года «Социальные сети и социальные ресурсы». Среди них были вопросы, нацеленные на изучение социальной эксклюзии. По сравнению с 2017 годом, заметен рост доли тех, кто часто чувствует нехватку общения и изолированность, причем рост этого показателя наблюдается за счет увеличения доли молодых людей в этой группе. Три года назад об этом говорили в основном люди в возрасте 55 лет и старше. Кроме того, женщины чаще чувствовали, что им не хватало общения в последние 4 недели (17% оценили, что им часто/очень часто не хватало общения), чем мужчины (10%). Тогда как в 2017 году значимых различий в зависимости от пола не наблюдалось.

Скажите, как часто в течении последних 4 недель вы чувствовали, что вам не хватает общения?

Скажите, как часто в течении последних 4 недель вы чувствовали себя изолированным от других?

В рамках того же опроса были заданы вопросы об эмоциональном состоянии: как часто (в течение последнего месяца) респонденты чувствовали себя несчастными и подавленными, и как часто они испытывали чувство, что не могут справиться с накопившимися трудностями. Если рассматривать данные о населении в целом, то нет основания говорить о значимых отличиях за эти три года, однако изменилась специфика ответов представителей различных социально-демографических групп. Так, если в 2017 году гендерные различия был незначительными, то в декабре 2020 года можно отметить, что женщины чаще мужчин отвечали, что чувствовали себя несчастными (61% мужчин ответили «никогда», среди женщин – 39%; только 5% мужчин ответили, что часто или очень часто испытывали такое чувство, вместе с тем среди женщин таки ответы дали 13%). При этом возрастные различия, наоборот, стали менее явными. По сравнению с 2017 годом, когда чувство подавленности было более характерно для представителей старшей возрастной группы, в нынешних условиях оно распространено среди молодых и возрастных респондентов примерно в равной мере.

Как часто в течение последних четырех недель вы чувствовали себя несчастным/ой и подавленным/ой?

Если говорить об оценках респондентами того, как часто они испытывали чувство, что не могут справиться с трудностями, то за три года произошли схожие изменения: женщины отмечают это чувство чаще, чем мужчины, а отличия по возрастным группам стали не значительны за счет того, что среди молодых возрастных групп выросла доля тех, кто сталкивается с таким ощущением.

Кроме того, для данного показателя сильнее, чем для остальных вопросов блока, наблюдается связь с оценкой уровня дохода и потребительского статуса, чего нельзя было сказать для данных 2017 года.

Как часто в течение последних четырех недель вы испытывали чувство, что трудностей накопилось так много, что вы не в состоянии с ними справиться?

Ксения Агапеева, Оксана Гребень

Опрос проведен 21-23 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

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