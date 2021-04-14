Религиозность в период пандемии

В тексте, помимо данных Левада-Центра, приводятся данные исследования, проведённого Pew Research Center летом 2020 года в 14 странах.
Около 70% россиян при ответе на вопрос о вероисповедании относят себя к православным христианам. Для 40% религия играет очень важную или довольно важную роль в их жизни – последние данные почти в точности повторяют замер февраля прошлого года:
Какую роль в вашей жизни играет религия? (в %% от опрошенных).
|окт.05
|сен.07
|янв.12
|мар.13
|фев.16
|фев.20
|мар.21
|Очень важную
|11
|6
|6
|5
|6
|12
|15
|Довольно важную
|27
|26
|24
|29
|28
|28
|26
|Не слишком важную
|39
|41
|45
|43
|40
|35
|32
|Не играет никакой роли
|20
|24
|20
|19
|22
|24
|26
|Затруднились ответить
|2
|3
|5
|4
|4
|2
|2
Если сравнивать с данными опросов, проведенных в 14 развитых странах, и ранжировать их по доле населения, выбравших позиции «очень важную» и «довольно важную», то окажется, что россияне близки к жителям Великобритании и Австралии и находятся примерно в середине списка. В США, например, ситуация довольно сильно отличается – каждый второй американец отводит религии очень важную роль в своей жизни. В конце этого «рейтинга религиозности» расположись Япония и скандинавские страны.
Женщины более религиозны, чем мужчины. Об этой специфике можно судить и по некоторым другим вопросам, связанным с религиозностью – например, среди женщин больше доля относящих себя к православным, женщины чаще посещают религиозные службы. В целом, согласно исследованию Pew Research Center, такое гендерное различие характерно для христиан и в других странах.
Так как обращение к религии может рассматриваться как поиск способа преодоления тревоги, стресса в кризисных ситуациях, респондентам был задан вопрос о том, повлияла ли эпидемия коронавируса на их религиозную веру. 8% ответили, что их вера окрепла, для 88% опрошенных эта ситуация никак не повлияла на их веру.
Аналогично данным по вопросу о роли религии, в США значительно выше доля респондентов, заявивших, что их вера укрепилась (28%), а Россия близка таким европейским странам, как Нидерланды и Бельгия.
Жители России, в жизни которых религия играет очень важную роль, чаще отмечали, что из-за эпидемии их вера окрепла (27%), что характерно и для других стран, принявших участие в исследовании.
В России доля тех, кто считает, что эпидемия повлияла на веру населения страны в целом, больше доли тех, кто заявил о таком влиянии на собственную религиозность (60%). Однако, по мнению 11%, речь идет не об усилении, а, наоборот, об ослаблении религиозной веры окружающих. Возможно, эта позиция связана с восприятием ряда ограничительных мер, касавшихся в том числе религиозной жизни, которые вводились в период пандемии (например, временное закрытие храмов для прихожан).
Ксения АГАПЕЕВА
Методология опроса Левада-Центра
Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.