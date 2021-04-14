Религиозность в период пандемии

В тексте, помимо данных Левада-Центра, приводятся данные исследования, проведённого Pew Research Center летом 2020 года в 14 странах.

Около 70% россиян при ответе на вопрос о вероисповедании относят себя к православным христианам. Для 40% религия играет очень важную или довольно важную роль в их жизни – последние данные почти в точности повторяют замер февраля прошлого года:

Какую роль в вашей жизни играет религия? (в %% от опрошенных).

окт.05 сен.07 янв.12 мар.13 фев.16 фев.20 мар.21 Очень важную 11 6 6 5 6 12 15 Довольно важную 27 26 24 29 28 28 26 Не слишком важную 39 41 45 43 40 35 32 Не играет никакой роли 20 24 20 19 22 24 26 Затруднились ответить 2 3 5 4 4 2 2

Если сравнивать с данными опросов, проведенных в 14 развитых странах, и ранжировать их по доле населения, выбравших позиции «очень важную» и «довольно важную», то окажется, что россияне близки к жителям Великобритании и Австралии и находятся примерно в середине списка. В США, например, ситуация довольно сильно отличается – каждый второй американец отводит религии очень важную роль в своей жизни. В конце этого «рейтинга религиозности» расположись Япония и скандинавские страны.

Женщины более религиозны, чем мужчины. Об этой специфике можно судить и по некоторым другим вопросам, связанным с религиозностью – например, среди женщин больше доля относящих себя к православным, женщины чаще посещают религиозные службы. В целом, согласно исследованию Pew Research Center, такое гендерное различие характерно для христиан и в других странах.

Так как обращение к религии может рассматриваться как поиск способа преодоления тревоги, стресса в кризисных ситуациях, респондентам был задан вопрос о том, повлияла ли эпидемия коронавируса на их религиозную веру. 8% ответили, что их вера окрепла, для 88% опрошенных эта ситуация никак не повлияла на их веру.

Аналогично данным по вопросу о роли религии, в США значительно выше доля респондентов, заявивших, что их вера укрепилась (28%), а Россия близка таким европейским странам, как Нидерланды и Бельгия.

Жители России, в жизни которых религия играет очень важную роль, чаще отмечали, что из-за эпидемии их вера окрепла (27%), что характерно и для других стран, принявших участие в исследовании.

В России доля тех, кто считает, что эпидемия повлияла на веру населения страны в целом, больше доли тех, кто заявил о таком влиянии на собственную религиозность (60%). Однако, по мнению 11%, речь идет не об усилении, а, наоборот, об ослаблении религиозной веры окружающих. Возможно, эта позиция связана с восприятием ряда ограничительных мер, касавшихся в том числе религиозной жизни, которые вводились в период пандемии (например, временное закрытие храмов для прихожан).

Ксения АГАПЕЕВА

Методология опроса Левада-Центра Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.