Большинство россиян (77%) знают об ограничении авиасообщения с Турцией. 3% респондентов отметили, что это ограничение в той или иной степени коснулось их лично. 23% россиян ничего не слышали об ограничениях.

Половина россиян (49%) поддерживают ограничение авиасообщения с Турцией, треть (34%) – не поддерживают. Ещё 17% затруднились ответить.

Представители старших возрастных групп россиян в большей степени поддерживают это решение. Среди респондентов 55 лет и старше 64% респондентов положительно отнеслись к ограничению авиасообщения, отрицательно – 22%. В группе респондентов 18-24 лет 30% одобряют решение, не одобряют 54%.

Телезрители и радиослушатели в большей степени поддерживают введённые ограничения: 60% и 63% соответственно. Читатели новых медиа поддерживают ограничения в меньшей степени: среди читателей социальных сетей 37% поддерживают 51% – не поддерживают.

44% россиян считают, что причина ограничения авиасообщения заключается в стремлении защитить граждан от коронавирусной инфекции. 41% уверены, что причина политическая – желание наказать Турцию за поддержку Украины.

Точка зрения об “эпидемиологической” причине более популярна среди представителей старших возрастных групп: 50% среди опрошенных 55 лет и старше. Точка зрения о “политических” причинах ограничения более популярны в молодых группах респондентов: 44% среди опрошенных 18-24 лет, 47% – среди опрошенных 25-39 лет.

Методология Опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.