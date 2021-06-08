Пресс-выпуски

Протестные настроения

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Менее трети россиян считают вероятными какие-либо протесты в своем городе. 28% россиян считают вероятными протесты с политическими требованиями, 30% – вероятными протесты против снижения уровня жизни. Это заметно ниже, чем в январе: тогда протесты считали возможными 45% и 43% респондентов соответственно. 

Потенциал протеста с экономическими требованиями

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
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Потенциал протеста с политическими требованиями

До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
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Менее четверти респондентов готовы выходить на какие-либо протестные акции, если они состоятся в их населенном пункте. Россияне считают протесты с политическими требованиями менее вероятными и меньше готовы выходить на них – только 16% дают положительный ответ, в то время, как на протесты против падения уровня жизни или в защиту своих прав готовы выйти около 21% опрошенных.

На готовность участвовать в социальных и экономических протестах влияют предпочитаемые источники информации и возраст респондентов. Аудитория социальных сетей и телеграм-каналов более всех склонна участвовать в протестных акциях, менее всех – аудитория телевидения.

Активнее всех свои протестные настроения выражает молодёжь в возрасте до 25 лет. Респонденты старшего возраста (55 лет и старше) в меньшей степени готовы участвовать в акциях протеста. Однако, разрыв между молодой и старшей возрастной группой становится меньше. 

Среди тех, кто не одобряет деятельность президента, уровень протестных настроений заметно выше: 35% готовы принять участие в протестах с политическими требованиями, 38% – в протестах в защиту социальных прав. Среди тех, кто одобряет деятельность Владимира Путина, готовы примкнуть к протестным акциям только 7% и 12% соответственно.

Методология

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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