ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ МЕМОРИАЛА*

Треть россиян знакома с деятельностью “Мемориала”.* Среди осведомленных о его работе более половины (58%) относится к организации положительно. Также среди осведомленных россиян преобладает мнение, что требование о ликвидации Мемориала* — это политический процесс, направленный на подавление деятельности независимых от власти общественных организаций.

Треть россиян (30%) так или иначе знакомы с деятельностью общественной организации “Мемориал”*: 6% знают хорошо, 24% что-то слышали. 70% респондентов ничего не знают о данной организации. Лучше всего о деятельности “Мемориала*” осведомлены респонденты старше 55 лет (41%). Хуже всего — респонденты в категории 18-24 года (16%).

Среди опрошенных, знакомых с деятельностью “Мемориала*”, больше половины (58%) высказываются о нем положительно.

С наибольшим одобрением к деятельности “Мемориала*”, среди тех, кто знает о нем, относятся представители группы 40-54 года (65%).

Две трети респондентов (66%), знающих о “Мемориале*”, городов с населением до 100 тысяч человек положительно отзываются о данной общественной организации. В Москве таких — 55%.

Около половины (46%) тех, кому известно о деятельности “Мемориала*”, считают дело, возбужденное против него, политическим процессом, направленным на подавление деятельности независимых от власти общественных организаций

15% респондентов ответили, что среди их родственников есть пострадавшие от сталинских репрессий.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Header text

*Международный Мемориал внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.







Вконтакте Facebook Twitter