МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС НА БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ

70% россиян знают о миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси: в том числе, 47% что-то слышали об этом, 22% внимательно следят за развитием событий.

Примерно треть респондентов, которые знакомы с происходящим, считает, что в данной ситуации виноваты власти ЕС и Польши — 32 и 30%, соответственно. 22% обвиняют в случившемся власти США, 20% — самих мигрантов.

Почти половина (48%) полагает, что для урегулирования кризиса необходимо вернуть мигрантов на родину. Больше трети (35%) россиян считает, что разрешение мигрантам на проход в ЕС позволит преодолеть текущий кризис.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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