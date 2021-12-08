События месяца

В ноябре респондентам запомнились прежде всего события, связанные с коронавирусом: введение QR-кодов, появление нового штамма “омикрона” (16% россиян). Еще 15% респондентов отметили аварию на шахте “Листвяжная”; 5% — миграционный кризис на белорусско-польской границе; по 4% — рост напряженности между Украиной и Россией и смерти известных людей.

В прошлом месяце о событиях, связанных с COVID-19, говорил 21% россиян.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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