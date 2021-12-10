Придержи ярлык!

Тридцать лет назад тысячи людей выходили на улицы поддержать демократию. Десять лет назад проходили массовые митинги протеста против ее попрания. На протяжении десятилетий эти митинги были главной формой для выражения того, что народ требует. Судя по тому, что крупных митингов не было ни накануне, ни после последних думских выборов, в эту форму выражения народной воли больше не верят. Эта страница закрыта. Но кончились ли протесты и массовые волеизъявления? Нет. Но у них теперь другая форма, другой состав участников и другие масштабы. Об этом и будет рассказ.

Когда ковид пришел в Россию, к этому не было готово общество, к этому не была готова власть. Власть совершила ошибку, решив сделать «Спутник» инструментом нужного ей пиара, для этого выпустив вакцину до срока. Власть отменяла ею введенные ограничения на время голосования за нужные ей поправки. Эти и другие ее неверные жесты не позволили построить то единство власти и народа, о котором, наверное, мечталось: мол, в России беда, и мы все сплотились ради борьбы с нею. В итоге власть не получила благодарности даже за то, что было реально сделано в борьбе с эпидемией.

Ограничительные меры, вводимые государством, встречают все более широкий протест — где сорок процентов, где половина и более отказываются принимать меры, вводимые вроде бы для их же блага. Протест имеет и уличные формы, но в основном он в интернете.

За последнее десятилетие в интернет пришел новый массовый пользователь. Он обнаружил в интернете свободу слова и начал ею пользоваться в масштабах, которые многократно превзошли активность «протестантов» Болотной и даже активность навальнистов.

Протест по поводу вакцинации и ограничительных мер заполонил социальные сети. Власть робеет, надеясь, что протест не выплеснется из интернета на улицы. На повестке дня введение QR-кодов для контроля за поведением людей. Волна протеста против них уже начала подниматься. Спикер Госдумы Вячеслав Володин — вероятно, для того, чтобы оценить потенциал сопротивления «вызвавшим общественный резонанс законопроектам о QR-кодах» — поместил в телеграм-канале осторожный пост, где упомянул эти законопроекты, но ничего определенного про них не сказал.

Наша Дума, как известно, не место для дискуссий. Но если пост ее председателя в интернете считать ее виртуальной частью, то на этом думском пространстве развернулась дискуссия небывалых размеров. В самом деле, прошлый пост Володина на трепетную тему — не привлечь ли М.С. Горбачева к суду за развал СССР — вызвал 24 000 откликов. А безобидное вроде бы послание, но содержащее слово-триггер «QR-код», собрало в тридцать раз больше — 724 000.

Володин потом написал, мол, не ожидал, что откликов будет так много. Но кто-то из комментаторов в телеграме уже обратил к нему такие слова:

Гражданин Володин, одумайтесь, не открывайте ящик Пандоры, всем плохо будет, очень.

Похоже, что повод для беспокойства у власти есть. Общая атмосфера внутри этой телеграм-дискуссии напряженная. Пусть значительная часть постов — перебранка между комментаторами, но основной адресат полных гнева постов — власти. Люди бросают им самые тяжкие обвинения:

Недопустимо возвращение фашизма в нашей стране!!! ФАШИЗМ НЕДОПУСТИМ!!! НЕТ QR-КОДАМ!!!

QR-ФАШИЗМ в России не пройдет!!!

О фашизме упоминают даже в сочувственном обращении к вице-спикеру: