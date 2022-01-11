Политика и экономика: оценки и перспективы

Около половины россиян считают политическую обстановку в России напряженной, 41% оценивают экономическое положение страны как плохое. Треть респондентов считают, что их жизнь за последний год ухудшилась. Улучшения жизни своей семьи и России в целом в 2022 году ожидают 25% и 22% респондентов соответственно, ухудшения — 19% и 33%. Большая часть респондентов ожидают, что в ближайшие месяцы Россию ждет ухудшение ситуации как в политической жизни, так и в области экономики.

Почти половины россиян (47%) оценивают политическую обстановку в России как напряженную, 12% — как критическую. Только 7% респондентов считают политическую обстановку в России благополучной, еще треть (32%) — спокойной.

Среди опрошенных по потребительскому статусу выделяется группа респондентов, которым “едва хватает на еду”: пятая часть (22%) оценивают политическую обстановку в России как критическую; среди тех, кому “хватает на одежду”, таких 11%, среди тех, кто “может позволить себе ТДП”, — 7%. Однако относительное большинство (около половины) в каждой из категорий считает политическую обстановку в России напряженной.

Около половины опрошенных (48%) оценивают нынешнее экономическое положение России как спокойное. Только 9% считают, что экономическое положение России хорошее (1% — очень хорошее, 8% — хорошее). Более 40% респондентов определяют экономическое положение как плохое (30% — плохое, 11% — очень плохое).

Наиболее пессимистичное отношение к текущему экономическому положению России наблюдается среди тех россиян, кому “едва хватает на еду”: 31% считают его плохим, 20% — очень плохим.

Больше половины (53%) россиян отмечают, что их жизнь и жизнь их семьи за последний год не изменились. Треть (32%) считают, что жизнь ухудшилась. 3% склоняются к тому, что жизнь значительно улучшилась, 11% — что жизнь несколько улучшилась.

Четверть респондентов считает, что их жизнь и жизнь их семьи улучшится через год; пятая часть (19%) — что жизнь станет хуже.

Треть (33%) респондентов полагает, что через год жизнь в России станет хуже. Тех, кто считает наоборот, — 22%.

Большая доля респондентов (44% и 49%) ожидают, что в ближайшие месяцы Россию ждет ухудшение ситуации как политической жизни, так и в области экономики, улучшения ситуации ожидают 38% и 35% соответственно.

Чуть больше половины опрошенных (55%) считают, что нынешнее правительство в течение ближайшего года не сможет улучшить положение в стране (35% — скорее нет, 20% — безусловно нет). 39% склоняются к обратному: 6% считают, что правительство России безусловно сможет улучшить положение в стране, 33% — скорее сможет.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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