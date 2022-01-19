Церковь и государство

Половина россиян определяют себя как религиозных людей. По сравнению с февралем 2016 года на 12 п.п. выросла доля респондентов, считающих, что религиозные организации оказывают большое влияние на государственную политику, и тех, кто считает, что религии не должно быть в школе. 21% (рост на 6 п.п.) россиян поддерживают мнение, что Церковь и религиозные организации не должны вмешиваться в общественную жизнь. С комментариями Наталии Зоркой.

Половина россиян считают себя религиозными: 7% — очень религиозными, 43% — в какой-то мере религиозными. С июня 2017 года этот показатель остается без значительных изменений.

Доля назвавших себя очень религиозными в последние годы совпадает примерно с долей тех, кто в том или ином объеме соблюдает каноны религиозного поведения в Церкви.

Насколько религиозным человеком вы себя считаете?

авг.14 дек.15 июн.17 дек.18 янв.20 дек.21 Очень религиозным 4 4 9 9 9 7 В какой-то мере религиозным 31 36 44 43 42 43 Не слишком религиозным 37 32 33 28 28 30 Совершенно нерелигиозным 26 23 13 17 20 20 Затруднились ответить 3 5 2 3 1 1

Среди россиян наибольшей популярностью пользуется Новый Год: его отмечают 91% респондентов. Православное Рождество и Крещение отмечают 59% и 50% соответственно. Католическое Рождество отмечают только 6% опрошенных.

Празднование Рождества, давно уже ставшее часть новогодних каникул, и следующее за ним Крещение, получили широкое распространение (их празднует около половины опрошенных). Однако при таком массовом внимании Рождество (как и главный праздник православных Пасха), не отмечено, скажем, массовым соблюдением поста, а довольно активное посещение церкви в эти праздничные дни лишь для меньшинства означают приобщение к таинству литургии и скорее соответствует поведению так называемых «захожан» (термин самих церковным деятелей), то есть носит характер ритуала.

Какие из этих праздников вы собираетесь отмечать?

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2021 Новый Год 92 89 94 92 92 93 87 93 93 92 92 93 96 96 95 96 96 95 91 Православное Рождество 7 января 58 59 67 62 74 69 59 60 69 66 68 61 65 65 67 58 57 58 59 Старый Новый Год 53 49 57 57 61 62 44 47 56 54 52 47 51 52 48 43 49 47 48 Крещение — — — — — — — — — — — — 41 43 42 41 40 39 50 Католическое Рождество 25 декабря 13 13 17 17 11 18 16 6 4 6 4 5 5 7 5 5 3 4 6 Не буду отмечать никакие праздники 4 6 4 3 3 4 5 3 4 6 4 2 1 2 2 1 1 2 4

По сравнению с февралем 2016 года увеличилась доля россиян, считающих что Церковь и религиозные организации оказывают большое влияние на государственную политику в России: в 2016 году таких было 17% (5% считают, что религиозные организации слишком много влияют, 12% — немного больше, чем необходимо), в декабре 2021 года — 29% (11% и 18% соответственно).

На фоне устанавливавшейся в 2000-е – 2010е годы симфонии государства и Церкви доля россиян, считающих, что Церковь слишком влияет на жизнь государства была невелика, а в последние десятилетие относительное большинство считает его «нормальным».

Однако по сравнению с 2016 г. доля оценивающих его как слишком большое выросла с 17 до 29%. Вряд ли здесь можно говорить о усилении понимания того, что и по Конституции Церковь в России, как и в современных развитых странах, отделена от государства. Скорее, как нам представляется, речь здесь идет о реакции на усиливающуюся авторитарную роль государства в целом, и Церкви в том числе, в жизни общества, и что важнее при нынешнем его развитии – на частную жизнь человека. Подавляющее большинство нашего общества десятилетиями уже живет в состоянии, когда единственной сферой ответственности и влияния индивида выступает семья и ближний круг. В одном из недавних опросов Левада-Центра около 70% опрошенных россиян заявляли, что Церковь не должна вмешиваться в частную жизнь человека и пытаться ее контролировать. При том, что внешне риторика иерархов, как и риторика властей, принимается значительной частью людей как должное, она имеет ограниченное влияние на повседневную частную жизнь и вызывает отторжение, когда вмешательство в эту повседневность происходит. В целом именно традиционалистская и архаичная риторика Церкви, а не христианские ценности, и служит такой внешней «скрепой» для массового сознания. Но при пересечении Церковью границы частной жизни, как это происходит, например, в случае введения уроков по основам религии в школе, стабильное большинство считает, что это должен быть индивидуальный выбор учеников и родителей, а в последние годы почти до трети выросло число тех, кто вообще считает, что религии не место в школе.

Как вы считаете, насколько большое влияние на государственную политику оказывают в нашей стране Церковь и религиозные организации?

май.91 сен.98 янв.08 июл.12 мар.13 авг.14 фев.16 дек.21 Слишком много 2 5 4 10 6 7 5 11 Немного больше, чем необходимо 4 11 14 18 19 16 12 18 Ровно столько, сколько должно быть 22 27 45 44 48 42 56 44 Немного меньше, чем необходимо 16 9 11 8 8 6 10 8 Слишком мало 30 13 7 7 5 5 6 9 Затруднились ответить 26 35 19 14 14 25 10 10

Относительное большинство все же видит в Церкви источник морального авторитета и нравственности, институцию, сохраняющую традиции. Но это самые общие установки на роль Церкви в жизни общества, сохраняющиеся в условиях дефицита моральных и культурных авторитетов в нем, девальвации властью их потенциальных источников и носителей в культурной, политической, социальной средах. Наряду с окормлением паствы задача Церкви видится собственно в социальном служении – помощи бедным и нуждающимся, тем, кто оставлен государством. «Спрос на милосердие» в российском обществе велик, насколько его удовлетворяет нынешняя Церковь – другой вопрос.

По сравнению с февралем 2016 года больше россиян стали определять роль Церкви и религиозных организаций в общественной жизни как “помощь бедным и малообеспеченным слоям населения” (2016 год — 29%, 2021 год — 41%), “помощь сохранению культурных традиций” (2016 год — 30%, 2021 год — 39%). Также на 6 п.п. — до 21% — выросла доля россиян, считающих, что Церковь и религиозные организации не должны вмешиваться в общественную жизнь.

Какую роль, по вашему мнению, должны играть в общественной жизни России Церковь, религиозные организации? (несколько вариантов ответа)

май.91 сен.98 янв.08 июл.12 мар.13 фев.16 дек.21 Вообще не должны вмешиваться в общественную жизнь 8 11 15 13 11 15 21 Поддерживать общественную мораль, нравственность 50 46 46 50 44 47 46 Удовлетворять духовные потребности верующих 38 36 37 49 43 41 39 Помогать бедным и малообеспеченным слоям населения 32 39 30 37 36 29 41 Поддерживать благотворительность и идеи милосердия 37 34 31 32 34 29 31 Помогать сохранению культурных традиций 37 28 29 30 33 30 39 Способствовать общественному, национальному, политическому согласию 27 27 22 21 18 20 18 Помогать развитию духовной литературы и искусства 11 14 13 19 16 14 17 Другое 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 Затруднились ответить 5 10 10 5 6 5 4

Треть (31% — рост на 12 п.п. по сравнению с февралем 2016 года) респондентов считают, что религии не должно быть в школе. Больше половины (56%) поддерживают точку зрения, согласно которой по желанию учеников или их родителей в школе можно изучать историю религии, основы религиозной нравственности; 11% поддерживают восстановление преподавания Закона Божьего в средних школах для всех желающих.

Как вы думаете, следует ли преподавать основы религии в школе?

май.91 мар.13 фев.16 дек.21 В школе не должно быть места религии 10 17 19 31 По желанию учеников или их родителей в школе можно изучать историю религии, основы религиозной нравственности 59 60 61 56 Нужно восстановить преподавание Закона Божьего в средних школах для всех желающих 20 15 13 11 Другое <1 <1 1 0 Затруднились ответить 10 9 7 2

Комментарий Наталии Зоркой о роли православия в современной России

Динамику причисления себя к православному вероисповеданию в российском обществе можно разделить примерно на три периода. Первый значительный рост их числа приходится на конец 1980-хгг. – середину 1990-х. По нашим замерам в 1989 г. их было 18% всех опрошенных, а к середине 1990-х гг. таких уже было около половины. В годы перестройки и начала реформ 1990-х гг. важным в содержательном плане фактором этого роста было возвращение в жизнь страны свободы вероисповедания. восстановление роли Церкви как социального института, а также, что важно, возвращением в общественную жизнь идеи социального служения и милосердия. Помощь со стороны религиозных общин и организаций бедным, сиротам, инвалидам, наркозависимым оживляется, причем происходит это в какой-то мере под влиянием западных экуменических движений, а участниками таких инициатив являются более образованные и активные граждане. Со временем эти инициативы и подобного рода деятельность наталкивается не только на сопротивление распадающихся советских властных институтов, с которыми активисты вынуждены взаимодействовать, но и на сопротивление укрепляющейся РПЦ, стремящейся подчинить своему все более авторитарному и традиционалистскому контролю жизнь прихожан.

Относительная свобода характерна в этот период и для собственно религиозной жизни внутри самой Церкви, выходят на свет религиозные течения, сложившиеся среди прочего в 1960-е-1970е годы, среди неофитов, обновленцев и т.п., прежде всего в образованной среде растет популярность и число активных последователей таких, например, священников, как Александр Мень, Георгий Кочетков, Дмитрий Борисов и др., представляющих разные течения. Мы примерно выделяем здесь несколько религиозных сообществ, существующих и поныне, чтобы зафиксировать появление или оживление в 1990-е гг. потенциально модернизационной среды, которая могла бы стать залогом обновления Церкви, а также общественной жизни, привнести в нее ценности общественного служения. Однако по мере восстановления архаичного института Церкви подобные движения и сообщества все больше загонялись в свои прежние или новые ниши, оставаясь скорее групповыми явлениями, не имеющими значительного влияния на процессы обновления Церкви и общества.

Второй период значительного роста православной идентификации начинается еще в времена Ельцина, когда в поисках источников символического авторитета власть начинает заигрывать с Церковью, что положило начало восстановления так называемая «симфонии» государства и Церкви. Именно тогда появляется фигура «начальник со свечечкой», ставшая во времена путинского правления, особенно в первую его половину, частью обыденной картины жизни Церкви и ее общественной репрезентации, «обеспечивающий» российское общество древними «духовными скрепами». Тогда происходит третья фаза роста православной идентификации, когда доля православных в российском обществе достигает своего максимума за весь период наблюдений и далее колеблется в пределах 70%. В этот период доля крещенных в православной церкви начинает превышать долю идентифицирующих себя как православных и достигает 80%, что почти равно доле русского населения в стране.

Но анализ динамики собственно религиозных установок, распространенности канонических для православия религиозных практик — частота причастия, исповеди, участия в литургии, соблюдение постов, распространенности венчания и других приобщений к таинствам Церкви – показывает, что в среднем их доля колеблется в пределах 10-12%, причем наиболее «массовым» показателем выступает только регулярное посещение церкви (хотя бы раз в месяц и чаще). Показатель этот остается на том же уровне на протяжение всех лет наших наблюдений. Иными словами, более или менее интенсивная религиозная жизнь присуща лишь небольшому меньшинству, а то, что оно почти не меняется в своих объемах говорит нам о том, что сами православные традиции, уничтоженные в советское время, не восстанавливаются и их насаждение РПЦ, нараставшее с годами, не возымело успеха в сколько-нибудь значимом смысле, если иметь в виду укоренение религиозных ценностей или развитие приходской жизни.

Причисление себя к православным стало существенной частью национальной идентичности, при том, что политическая нация в постсоветский период так и не сформировалась, а в воспроизведении коллективной идентичности сохраняют свою функциональную роль имперские и советский комплексы и консервация социальных и культурных процессов. И Церковь в своей публичной деятельности, устами своих утвердившихся иерархов ставит во главу угла не сложный мир современного человека и его индивидуальными поисками смысла жизни, в том числе – социальной, а упрощенный образ покорного человека, соблюдающего религиозные правила воцерковленной жизни и не претендующего на более глубокое понимание религиозной жизни и роли Церкви в современном мире.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.