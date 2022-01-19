Церковь и государство

Половина россиян определяют себя как религиозных людей. По сравнению с февралем 2016 года на 12 п.п. выросла доля респондентов, считающих, что религиозные организации оказывают большое влияние на государственную политику, и тех, кто считает, что религии не должно быть в школе. 21% (рост на 6 п.п.) россиян поддерживают мнение, что Церковь и религиозные организации не должны вмешиваться в общественную жизнь. С комментариями Наталии Зоркой.
Половина россиян считают себя религиозными: 7% — очень религиозными, 43% — в какой-то мере религиозными. С июня 2017 года этот показатель остается без значительных изменений.
Доля назвавших себя очень религиозными в последние годы совпадает примерно с долей тех, кто в том или ином объеме соблюдает каноны религиозного поведения в Церкви.
Насколько религиозным человеком вы себя считаете?
|авг.14
|дек.15
|июн.17
|дек.18
|янв.20
|дек.21
|Очень религиозным
|4
|4
|9
|9
|9
|7
|В какой-то мере религиозным
|31
|36
|44
|43
|42
|43
|Не слишком религиозным
|37
|32
|33
|28
|28
|30
|Совершенно нерелигиозным
|26
|23
|13
|17
|20
|20
|Затруднились ответить
|3
|5
|2
|3
|1
|1
Среди россиян наибольшей популярностью пользуется Новый Год: его отмечают 91% респондентов. Православное Рождество и Крещение отмечают 59% и 50% соответственно. Католическое Рождество отмечают только 6% опрошенных.
Празднование Рождества, давно уже ставшее часть новогодних каникул, и следующее за ним Крещение, получили широкое распространение (их празднует около половины опрошенных). Однако при таком массовом внимании Рождество (как и главный праздник православных Пасха), не отмечено, скажем, массовым соблюдением поста, а довольно активное посещение церкви в эти праздничные дни лишь для меньшинства означают приобщение к таинству литургии и скорее соответствует поведению так называемых «захожан» (термин самих церковным деятелей), то есть носит характер ритуала.
Какие из этих праздников вы собираетесь отмечать?
|1997
|1998
|1999
|2000
|2001
|2002
|2004
|2005
|2006
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2021
|Новый Год
|92
|89
|94
|92
|92
|93
|87
|93
|93
|92
|92
|93
|96
|96
|95
|96
|96
|95
|91
|Православное Рождество 7 января
|58
|59
|67
|62
|74
|69
|59
|60
|69
|66
|68
|61
|65
|65
|67
|58
|57
|58
|59
|Старый Новый Год
|53
|49
|57
|57
|61
|62
|44
|47
|56
|54
|52
|47
|51
|52
|48
|43
|49
|47
|48
|Крещение
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|41
|43
|42
|41
|40
|39
|50
|Католическое Рождество 25 декабря
|13
|13
|17
|17
|11
|18
|16
|6
|4
|6
|4
|5
|5
|7
|5
|5
|3
|4
|6
|Не буду отмечать никакие праздники
|4
|6
|4
|3
|3
|4
|5
|3
|4
|6
|4
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|4
По сравнению с февралем 2016 года увеличилась доля россиян, считающих что Церковь и религиозные организации оказывают большое влияние на государственную политику в России: в 2016 году таких было 17% (5% считают, что религиозные организации слишком много влияют, 12% — немного больше, чем необходимо), в декабре 2021 года — 29% (11% и 18% соответственно).
На фоне устанавливавшейся в 2000-е – 2010е годы симфонии государства и Церкви доля россиян, считающих, что Церковь слишком влияет на жизнь государства была невелика, а в последние десятилетие относительное большинство считает его «нормальным».
Однако по сравнению с 2016 г. доля оценивающих его как слишком большое выросла с 17 до 29%. Вряд ли здесь можно говорить о усилении понимания того, что и по Конституции Церковь в России, как и в современных развитых странах, отделена от государства. Скорее, как нам представляется, речь здесь идет о реакции на усиливающуюся авторитарную роль государства в целом, и Церкви в том числе, в жизни общества, и что важнее при нынешнем его развитии – на частную жизнь человека. Подавляющее большинство нашего общества десятилетиями уже живет в состоянии, когда единственной сферой ответственности и влияния индивида выступает семья и ближний круг. В одном из недавних опросов Левада-Центра около 70% опрошенных россиян заявляли, что Церковь не должна вмешиваться в частную жизнь человека и пытаться ее контролировать. При том, что внешне риторика иерархов, как и риторика властей, принимается значительной частью людей как должное, она имеет ограниченное влияние на повседневную частную жизнь и вызывает отторжение, когда вмешательство в эту повседневность происходит. В целом именно традиционалистская и архаичная риторика Церкви, а не христианские ценности, и служит такой внешней «скрепой» для массового сознания. Но при пересечении Церковью границы частной жизни, как это происходит, например, в случае введения уроков по основам религии в школе, стабильное большинство считает, что это должен быть индивидуальный выбор учеников и родителей, а в последние годы почти до трети выросло число тех, кто вообще считает, что религии не место в школе.
Как вы считаете, насколько большое влияние на государственную политику оказывают в нашей стране Церковь и религиозные организации?
|май.91
|сен.98
|янв.08
|июл.12
|мар.13
|авг.14
|фев.16
|дек.21
|Слишком много
|2
|5
|4
|10
|6
|7
|5
|11
|Немного больше, чем необходимо
|4
|11
|14
|18
|19
|16
|12
|18
|Ровно столько, сколько должно быть
|22
|27
|45
|44
|48
|42
|56
|44
|Немного меньше, чем необходимо
|16
|9
|11
|8
|8
|6
|10
|8
|Слишком мало
|30
|13
|7
|7
|5
|5
|6
|9
|Затруднились ответить
|26
|35
|19
|14
|14
|25
|10
|10
Относительное большинство все же видит в Церкви источник морального авторитета и нравственности, институцию, сохраняющую традиции. Но это самые общие установки на роль Церкви в жизни общества, сохраняющиеся в условиях дефицита моральных и культурных авторитетов в нем, девальвации властью их потенциальных источников и носителей в культурной, политической, социальной средах. Наряду с окормлением паствы задача Церкви видится собственно в социальном служении – помощи бедным и нуждающимся, тем, кто оставлен государством. «Спрос на милосердие» в российском обществе велик, насколько его удовлетворяет нынешняя Церковь – другой вопрос.
По сравнению с февралем 2016 года больше россиян стали определять роль Церкви и религиозных организаций в общественной жизни как “помощь бедным и малообеспеченным слоям населения” (2016 год — 29%, 2021 год — 41%), “помощь сохранению культурных традиций” (2016 год — 30%, 2021 год — 39%). Также на 6 п.п. — до 21% — выросла доля россиян, считающих, что Церковь и религиозные организации не должны вмешиваться в общественную жизнь.
Какую роль, по вашему мнению, должны играть в общественной жизни России Церковь, религиозные организации? (несколько вариантов ответа)
|май.91
|сен.98
|янв.08
|июл.12
|мар.13
|фев.16
|дек.21
|Вообще не должны вмешиваться в общественную жизнь
|8
|11
|15
|13
|11
|15
|21
|Поддерживать общественную мораль, нравственность
|50
|46
|46
|50
|44
|47
|46
|Удовлетворять духовные потребности верующих
|38
|36
|37
|49
|43
|41
|39
|Помогать бедным и малообеспеченным слоям населения
|32
|39
|30
|37
|36
|29
|41
|Поддерживать благотворительность и идеи милосердия
|37
|34
|31
|32
|34
|29
|31
|Помогать сохранению культурных традиций
|37
|28
|29
|30
|33
|30
|39
|Способствовать общественному, национальному, политическому согласию
|27
|27
|22
|21
|18
|20
|18
|Помогать развитию духовной литературы и искусства
|11
|14
|13
|19
|16
|14
|17
|Другое
|1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|1
|Затруднились ответить
|5
|10
|10
|5
|6
|5
|4
Треть (31% — рост на 12 п.п. по сравнению с февралем 2016 года) респондентов считают, что религии не должно быть в школе. Больше половины (56%) поддерживают точку зрения, согласно которой по желанию учеников или их родителей в школе можно изучать историю религии, основы религиозной нравственности; 11% поддерживают восстановление преподавания Закона Божьего в средних школах для всех желающих.
Как вы думаете, следует ли преподавать основы религии в школе?
|май.91
|мар.13
|фев.16
|дек.21
|В школе не должно быть места религии
|10
|17
|19
|31
|По желанию учеников или их родителей в школе можно изучать историю религии, основы религиозной нравственности
|59
|60
|61
|56
|Нужно восстановить преподавание Закона Божьего в средних школах для всех желающих
|20
|15
|13
|11
|Другое
|<1
|<1
|1
|0
|Затруднились ответить
|10
|9
|7
|2
Комментарий Наталии Зоркой о роли православия в современной России
Динамику причисления себя к православному вероисповеданию в российском обществе можно разделить примерно на три периода. Первый значительный рост их числа приходится на конец 1980-хгг. – середину 1990-х. По нашим замерам в 1989 г. их было 18% всех опрошенных, а к середине 1990-х гг. таких уже было около половины. В годы перестройки и начала реформ 1990-х гг. важным в содержательном плане фактором этого роста было возвращение в жизнь страны свободы вероисповедания. восстановление роли Церкви как социального института, а также, что важно, возвращением в общественную жизнь идеи социального служения и милосердия. Помощь со стороны религиозных общин и организаций бедным, сиротам, инвалидам, наркозависимым оживляется, причем происходит это в какой-то мере под влиянием западных экуменических движений, а участниками таких инициатив являются более образованные и активные граждане. Со временем эти инициативы и подобного рода деятельность наталкивается не только на сопротивление распадающихся советских властных институтов, с которыми активисты вынуждены взаимодействовать, но и на сопротивление укрепляющейся РПЦ, стремящейся подчинить своему все более авторитарному и традиционалистскому контролю жизнь прихожан.
Относительная свобода характерна в этот период и для собственно религиозной жизни внутри самой Церкви, выходят на свет религиозные течения, сложившиеся среди прочего в 1960-е-1970е годы, среди неофитов, обновленцев и т.п., прежде всего в образованной среде растет популярность и число активных последователей таких, например, священников, как Александр Мень, Георгий Кочетков, Дмитрий Борисов и др., представляющих разные течения. Мы примерно выделяем здесь несколько религиозных сообществ, существующих и поныне, чтобы зафиксировать появление или оживление в 1990-е гг. потенциально модернизационной среды, которая могла бы стать залогом обновления Церкви, а также общественной жизни, привнести в нее ценности общественного служения. Однако по мере восстановления архаичного института Церкви подобные движения и сообщества все больше загонялись в свои прежние или новые ниши, оставаясь скорее групповыми явлениями, не имеющими значительного влияния на процессы обновления Церкви и общества.
Второй период значительного роста православной идентификации начинается еще в времена Ельцина, когда в поисках источников символического авторитета власть начинает заигрывать с Церковью, что положило начало восстановления так называемая «симфонии» государства и Церкви. Именно тогда появляется фигура «начальник со свечечкой», ставшая во времена путинского правления, особенно в первую его половину, частью обыденной картины жизни Церкви и ее общественной репрезентации, «обеспечивающий» российское общество древними «духовными скрепами». Тогда происходит третья фаза роста православной идентификации, когда доля православных в российском обществе достигает своего максимума за весь период наблюдений и далее колеблется в пределах 70%. В этот период доля крещенных в православной церкви начинает превышать долю идентифицирующих себя как православных и достигает 80%, что почти равно доле русского населения в стране.
Но анализ динамики собственно религиозных установок, распространенности канонических для православия религиозных практик — частота причастия, исповеди, участия в литургии, соблюдение постов, распространенности венчания и других приобщений к таинствам Церкви – показывает, что в среднем их доля колеблется в пределах 10-12%, причем наиболее «массовым» показателем выступает только регулярное посещение церкви (хотя бы раз в месяц и чаще). Показатель этот остается на том же уровне на протяжение всех лет наших наблюдений. Иными словами, более или менее интенсивная религиозная жизнь присуща лишь небольшому меньшинству, а то, что оно почти не меняется в своих объемах говорит нам о том, что сами православные традиции, уничтоженные в советское время, не восстанавливаются и их насаждение РПЦ, нараставшее с годами, не возымело успеха в сколько-нибудь значимом смысле, если иметь в виду укоренение религиозных ценностей или развитие приходской жизни.
Причисление себя к православным стало существенной частью национальной идентичности, при том, что политическая нация в постсоветский период так и не сформировалась, а в воспроизведении коллективной идентичности сохраняют свою функциональную роль имперские и советский комплексы и консервация социальных и культурных процессов. И Церковь в своей публичной деятельности, устами своих утвердившихся иерархов ставит во главу угла не сложный мир современного человека и его индивидуальными поисками смысла жизни, в том числе – социальной, а упрощенный образ покорного человека, соблюдающего религиозные правила воцерковленной жизни и не претендующего на более глубокое понимание религиозной жизни и роли Церкви в современном мире.
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.