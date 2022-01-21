Отношения между РПЦ и Римско-католической церковью

По сравнению с 2016 годом на 13 п.п. уменьшилось число респондентов, определяющих отношения между РПЦ и Католической церковью как “нормальные, рабочие”. С 58% до 31% снизилось число респондентов, считающих, что при Франциске отношения между двумя конфессиями улучшились. При этом 60% россиян положительно отнеслись бы к визиту Франциска в Россию.

По сравнению с февралем 2016 года значительно уменьшилось число респондентов, определяющих отношения между РПЦ и Католической церковью как “нормальные, рабочие”: в 2016 году так характеризовали 57%, в 2021 году — 44%.

Как бы вы охарактеризовали нынешние отношения между Русской Православной церковью и Римско-католической церковью?

мар.13 фев.16 дек.21 Близкие и дружественные 9 11 9 Нормальные, рабочие 58 57 44 Прохладные, натянутые 14 14 17 Враждебные 2 1 3 Затруднились ответить 17 18 27

На 27 п.п. (с 58% в 2016 году до 31% в 2021 году) уменьшилось число респондентов, считающих, что при папе Франциске отношения между двумя конфессиями улучшились.

Как вы считаете, улучшаются ли при папе римском Франциске отношения между Русской Православной церковью и Римско-католической церковью?

мар.13 фев.16 дек.21 при Бенедикте XVI при Франциске при Франциске Определенно да 5 11 4 Скорее да 38 47 27 Скорее нет 15 8 19 Определенно нет 3 1 7 Затруднились ответить 40 33 43

Больше россиян стали согласны с мнением, что Франциск — не только глава Католической церкви, но и один из лидеров современности, а также нравственный авторитет: доля респондентов, поддерживающих эту точку зрения, составила 45% (на 7 п.п. больше, чем в 2016 году).

Согласны ли с суждением, что папа римский Франциск — это не только руководитель Римско-католической церкви, но и один из мировых лидеров современности, нравственный авторитет для многих людей разных стран и вероисповеданий?

апр.05 мар.13 фев.16 дек.21 Иоанн Павел II Бенедикт XVI Франциск Франциск Скорее согласен 49 26 38 45 Скорее не согласен 40 43 40 27 Затруднились ответить 11 31 22 28

60% россиян положительно отнеслись бы к визиту Франциска в Россию: это на 16 п.п. меньше, чем в феврале 2016 году, — тогда число людей в этой категории было наибольшим.

Как бы вы отнеслись к визиту папы римского Франциска в Россию?

июн.01 мар.13 фев.16 дек.21 Иоанна Павла II Франциска Франциска Франциска Определенно положительно 22 19 20 18 Скорее положительно 40 52 56 42 Скорее отрицательно 12 8 6 9 Резко отрицательно 5 1 1 6 Затруднились ответить 22 20 17 25

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.