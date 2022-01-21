Отношения между РПЦ и Римско-католической церковью

По сравнению с 2016 годом на 13 п.п. уменьшилось число респондентов, определяющих отношения между РПЦ и Католической церковью как “нормальные, рабочие”. С 58% до 31% снизилось число респондентов, считающих, что при Франциске отношения между двумя конфессиями улучшились. При этом 60% россиян положительно отнеслись бы к визиту Франциска в Россию.
По сравнению с февралем 2016 года значительно уменьшилось число респондентов, определяющих отношения между РПЦ и Католической церковью как “нормальные, рабочие”: в 2016 году так характеризовали 57%, в 2021 году — 44%.
Как бы вы охарактеризовали нынешние отношения между Русской Православной церковью и Римско-католической церковью?
|мар.13
|фев.16
|дек.21
|Близкие и дружественные
|9
|11
|9
|Нормальные, рабочие
|58
|57
|44
|Прохладные, натянутые
|14
|14
|17
|Враждебные
|2
|1
|3
|Затруднились ответить
|17
|18
|27
На 27 п.п. (с 58% в 2016 году до 31% в 2021 году) уменьшилось число респондентов, считающих, что при папе Франциске отношения между двумя конфессиями улучшились.
Как вы считаете, улучшаются ли при папе римском Франциске отношения между Русской Православной церковью и Римско-католической церковью?
|мар.13
|фев.16
|дек.21
|при Бенедикте XVI
|при Франциске
|при Франциске
|Определенно да
|5
|11
|4
|Скорее да
|38
|47
|27
|Скорее нет
|15
|8
|19
|Определенно нет
|3
|1
|7
|Затруднились ответить
|40
|33
|43
Больше россиян стали согласны с мнением, что Франциск — не только глава Католической церкви, но и один из лидеров современности, а также нравственный авторитет: доля респондентов, поддерживающих эту точку зрения, составила 45% (на 7 п.п. больше, чем в 2016 году).
Согласны ли с суждением, что папа римский Франциск — это не только руководитель Римско-католической церкви, но и один из мировых лидеров современности, нравственный авторитет для многих людей разных стран и вероисповеданий?
|апр.05
|мар.13
|фев.16
|дек.21
|Иоанн Павел II
|Бенедикт XVI
|Франциск
|Франциск
|Скорее согласен
|49
|26
|38
|45
|Скорее не согласен
|40
|43
|40
|27
|Затруднились ответить
|11
|31
|22
|28
60% россиян положительно отнеслись бы к визиту Франциска в Россию: это на 16 п.п. меньше, чем в феврале 2016 году, — тогда число людей в этой категории было наибольшим.
Как бы вы отнеслись к визиту папы римского Франциска в Россию?
|июн.01
|мар.13
|фев.16
|дек.21
|Иоанна Павла II
|Франциска
|Франциска
|Франциска
|Определенно положительно
|22
|19
|20
|18
|Скорее положительно
|40
|52
|56
|42
|Скорее отрицательно
|12
|8
|6
|9
|Резко отрицательно
|5
|1
|1
|6
|Затруднились ответить
|22
|20
|17
|25
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.