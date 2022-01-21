Пресс-выпуски

Отношения между РПЦ и Римско-католической церковью

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По сравнению с 2016 годом на 13 п.п. уменьшилось число респондентов, определяющих отношения между РПЦ и Католической церковью как “нормальные, рабочие”. С 58% до 31% снизилось число респондентов, считающих, что при Франциске отношения между двумя конфессиями улучшились. При этом 60% россиян положительно отнеслись бы к визиту Франциска в Россию.

По сравнению с февралем 2016 года значительно уменьшилось число респондентов, определяющих отношения между РПЦ и Католической церковью как “нормальные, рабочие”: в 2016 году так характеризовали 57%, в 2021 году — 44%.

Как бы вы охарактеризовали нынешние отношения между Русской Православной церковью и Римско-католической церковью?

 мар.13фев.16дек.21
Близкие и дружественные9119
Нормальные, рабочие585744
Прохладные, натянутые141417
Враждебные213
Затруднились ответить171827

На 27 п.п. (с 58% в 2016 году до 31% в 2021 году) уменьшилось число респондентов, считающих, что при папе Франциске отношения между двумя конфессиями улучшились.

Как вы считаете, улучшаются ли при папе римском Франциске отношения между Русской Православной церковью и Римско-католической церковью?

 мар.13фев.16дек.21
при Бенедикте XVIпри Францискепри Франциске
Определенно да5114
Скорее да384727
Скорее нет15819
Определенно нет317
Затруднились ответить403343

Больше россиян стали согласны с мнением, что Франциск — не только глава Католической церкви, но и один из лидеров современности, а также нравственный авторитет: доля респондентов, поддерживающих эту точку зрения, составила 45% (на 7 п.п. больше, чем в 2016 году).

Согласны ли с суждением, что папа римский Франциск — это не только руководитель Римско-католической церкви, но и один из мировых лидеров современности, нравственный авторитет для многих людей разных стран и вероисповеданий?

 апр.05мар.13фев.16дек.21
 Иоанн Павел IIБенедикт XVIФранцискФранциск
Скорее согласен49263845
Скорее не согласен40434027
Затруднились ответить11312228

60% россиян положительно отнеслись бы к визиту Франциска в Россию: это на 16 п.п. меньше, чем в феврале 2016 году, — тогда число людей в этой категории было наибольшим.

Как бы вы отнеслись к визиту папы римского Франциска в Россию?

 июн.01мар.13фев.16дек.21
 Иоанна Павла IIФранцискаФранцискаФранциска
Определенно положительно22192018
Скорее положительно40525642
Скорее отрицательно12869
Резко отрицательно5116
Затруднились ответить22201725

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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