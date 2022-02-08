Протесты в Казахстане

87% россиян знают о массовых протестах в Казахстане, прошедших в начале января. 48% в качестве причины протестов называют недовольство людей ростом цен и ухудшением качества жизни, 35% — провокацию зарубежных сил. 67% россиян положительно относятся к участию российских войск в операции ОДКБ.

74% респондентов хорошо относятся к Казахстану: 13% — очень хорошо, 61% — в основном хорошо. В 2009 году к Казахстану хорошо относились 80% респондентов.

87% знают о прошедших в начале января протестах в Казахстане: треть (33%) ответивших внимательно следили за развитием событий, больше половины (54%) что-то слышали об этом.

Около половины (48%) респондентов считают, что причиной массовых протестов в Казахстане стало недовольство людей ростом цен и ухудшением качества жизни. Более трети (35%) полагают, что протесты были вызваны провокацией зарубежных сил. Пятая часть (23%) в качестве причины назвали борьбу за власть различных политических группировок в Казахстане.

67% россиян положительно (30% — определённо положительно, 37% — скорее положительно) относятся к участию российских войск в операции ОДКБ.

Около половины (46%) респондентов полагают, что после этих событий отношения России и Казахстана останутся на прежнем уровне. Еще треть (33%) видят потенциал улучшения двусторонних отношений.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 27 января — 02 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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