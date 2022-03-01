Дело Алексея Навального

14% россиян одобряют деятельность Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов), 60% не одобряют. Треть опрошенных считает, что новый судебный процесс против Навального был запущен, потому что “власть сводит счеты со своим политическим противником”, 44% — что “Навального судят за нарушение закона, и это никак не связано с его политической деятельностью”. 23% россиян скорее поддерживают включение Навального и его окружения в список террористов и экстремистов, 31% — скорее не поддерживают, доля безразличных составляет 38%.

По сравнению с июлем 2021 года уровень одобрения деятельности Алексея Навального не изменился: 14% одобряют, 60% не одобряют, еще 14% не знают Алексея Навального либо не слышали о нем.

Наибольшую поддержку деятельности Навального высказывают представители возрастной категории 18-24 года: среди них четверть (25%) одобряют его деятельность, 46% не одобряют. В группах 25-39 лет и 40-54 года деятельность Навального одобряют 20% и 11%, не одобряют — 57% и 66% соответственно. Наименьший уровень поддержки Навального отмечается среди представителей группы 55 лет и старше: 10% одобряют, 63% не одобряют.

82% россиян так или иначе знают, что суд приговорил Алексея Навального к заключению в колонию: 21% внимательно следили за тем, как развиваются событии, 61% что-то слышали об этом.

44% опрошенных считают данное решение суда скорее справедливым, 27% — скорее несправедливым. В марте 2021 года, когда завершился судебный процесс в отношении Алексея Навального, скорее справедливым решение считали 48% респондентов, скорее несправедливым — 29%.

В возрастной группе 18-24 года 38% опрошенных считают данное решение суда скорее справедливым, еще 38% — несправедливым (самая большая доля представителей с такой позицией среди всех возрастных групп). 36% респондентов в возрасте 25-39 лет воспринимают данное решение как справедливое, 33% — как несправедливое. В возрастных группах 40-54 года и 55 лет и старше решение суда считают скорее справедливым 47% и 51%, скорее несправедливым — 24% и 21% соответственно.

Среди всех опрошенных треть (31%) считают, новый судебный процесс против Алексея Навального был запущен, потому что “власть сводит счеты со своим политическим противником”, 44% придерживаются мнения, что “Навального судят за нарушение закона, и это никак не связано с его политической деятельностью”.

Среди возрастных групп 18-24 года и 25-39 лет доли опрошенных, придерживающихся одного из двух указанных мнений, примерно равны: 40% и 39% придерживаются первого мнения, 38% и 36% — второго. Среди россиян в возрасте 40-54 года 29% полагают, что новый процесс начался в связи с его политической деятельностью, 45% — что Навального судят только за нарушение закона. В группе 55 лет и старше 23% поддерживают первое мнение, половина — второе.

Около четверти (23%) россиян скорее поддерживают включение Навального и его ближайших сторонников в список террористов и экстремистов, 31% — скорее не поддерживают. Безразлично к данному решению относятся 38% респондентов.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

А. Навальный внесен властями РФ в список террористов и экстремистов.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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