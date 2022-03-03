Семья Янгулбаевых

Лишь 29% респондентов знают о том, что 20 января в Нижнем Новгороде чеченские полицейские задержали и вывезли в Чечню Зарему Мусаеву. При этом 70% респондентов посчитали недопустимыми слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Янгулбаевых. Деятельность Рамзана Кадырова одобряет половина россиян, не одобряет — четверть. Петицию Ильи Яшина с требованием отставки главы Чечни готовы были бы поддержать 16% респондентов, 28% — не готовы, 47% относятся к ней безразлично.

В феврале 2022 года деятельность Рамзана Кадырова одобряли около половины (49%) россиян, не одобряли — 27%. В марте 2016 года деятельности главы Чечни одобряли 46% респондентов (на 3 п.п. меньше, чем в 2022 году), не одобряли — 22% (на 5 п.п. меньше, чем в 2022 году).

В возрастных группах 18-24 года и 25-39 лет отмечается наименьший уровень одобрения деятельности главы Чечни: одобряют — 36% и 41%, не одобряют — 35% и 34% соответственно. У представителей в возрасте 40-54 года и 55 лет и старше уровень одобрения примерно одинаковый: с одобрением относятся по 54%, с неодобрением — 22% и 23% соответственно.

Сильнее всего мнения россиян о деятельности Рамзана Кадырова разделились в зависимости от уровня одобрения деятельности президента РФ: среди тех, кто одобряет деятельность В. Путина, 57% относятся с одобрением к деятельности главы Чечни, 19% — с неодобрением. Среди тех, кто не одобряет деятельность В. Путина, с одобрением относятся к деятельности главы Чечни 28%, с неодобрением — около половины (47%).

29% респондентов знают о том, что 20 января в Нижнем Новгороде чеченские полицейские задержали и вывезли в Чечню Зарему Мусаеву: 7% много об этом слышали, 22% — что-то слышали об этом, но без подробностей. 71% опрошенных ничего об этом не знают.

Наибольшей осведомленностью о данном происшествии отличаются респонденты, которые узнают информацию из печатных изданий (газет, журналов), Интернет-изданий и Telegram-каналов: слышали об этой ситуации 41%, 40% и 39% соответственно.

70% россиян оценивают как недопустимое высказывание главы Чечни в отношении Янгулбаевых о том, что их ждет место “в тюрьме либо под землей”, как допустимое — 14%.

16% респондентов скорее поддерживают петицию Ильи Яшина с требованием отставки главы Чечни, 28% — скорее не поддерживают, около половины (47%) — безразлично.

Те, кто отметил телевидение как основной способ получения информации, показали наименьшую поддержку петиции Ильи Яшина: 13% скорее поддерживают, треть скорее не поддерживают. Наибольшая поддержка — среди читателей Telegram-каналов: 30% из них скорее поддерживают, 15% — скорее не поддерживают. Среди других категорий по способу получения информации уровень поддержки петиции около 20%, при этом наибольшая доля тех, кто скорее не поддерживает, преобладает среди слушателей радио (37%) и читателей печатных изданий (35%).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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