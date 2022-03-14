Отношение к странам

Уже ко второй декаде февраля, еще до начала “специальной операции” и дальнейшей эскалации конфликта, произошло значительное ухудшение отношения к странам Запада. Очередные замеры общественного мнения зафиксировали рост негативных оценок США, ЕС и Германии. В отношении Великобритании также преобладают отрицательные настроения. Хуже всего относятся к этим странам представители старших поколений. Опрос проводился 17-21 февраля.

Отношение россиян к США ухудшилось после улучшения настроений, которое продолжалось в течение полугода. Отношение к США вернулось к уровню мая 2021 года: доля положительных оценок составила около трети (31%) опрошенных, отрицательных — 55%. При этом еще в ноябре прошлого года 45% россиян относились к Соединенным Штатам “хорошо”, а 42% — “плохо”.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

Хорошо Плохо Затруднились ответить

04.1990 11.1991 08.1992 04.1993 03.1997 12.1998 03.1999 04.1999 05.1999 08.1999 09.1999 11.1999 12.1999 02.2000 05.2000 07.2000 02.2001 05.2001 09.2001 10.2001 11.2001 12.2001 01.2002 03.2002 04.2002 05.2002 06.2002 07.2002 08.2002 09.2002 10.2002 11.2002 01.2003 03.2003 03.2003 04.2003 05.2003 05.2003 06.2003 07.2003 08.2003 09.2003 10.2003 11.2003 12.2003 01.2004 02.2004 03.2004 04.2004 05.2004 06.2004 07.2004 08.2004 09.2004 10.2004 11.2004 12.2004 01.2005 02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006 02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 09.2006 10.2006 11.2006 12.2006 01.2007 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 10.2007 11.2007 12.2007 01.2008 02.2008 03.2008 05.2008 07.2008 09.2008 11.2008 01.2009 03.2009 05.2009 07.2009 09.2009 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 03.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 12.2013 01.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 11.2015 01.2016 03.2016 05.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017 03.2017 05.2017 08.2017 09.2017 12.2017 01.2018 03.2018 05.2018 07.2018 09.2018 11.2018 02.2019 05.2019 08.2019 11.2019 01.2020 08.2020 11.2020 01.2021 03.2021 05.2021 08.2021 11.2021 02.2022 75 80 74 72 72 67 38 33 32 49 60 54 60 67 68 69 59 69 70 60 68 65 68 48 59 61 65 69 67 60 69 61 53 48 38 27 45 46 46 56 59 47 64 59 59 54 65 56 53 53 56 57 67 62 62 66 58 61 60 60 63 60 63 66 63 59 61 63 57 57 52 50 53 45 51 54 55 58 50 56 50 55 45 44 43 45 48 52 47 48 54 47 51 49 48 51 43 23 33 38 46 36 47 53 54 53 60 60 56 62 60 54 59 60 64 45 51 54 56 46 53 55 48 51 53 41 48 43 18 17 17 18 12 19 16 19 21 21 23 25 19 25 23 28 37 37 24 35 31 24 26 25 20 42 33 31 34 31 42 47 42 42 35 40 40 31 39 45 31 7 6 8 7 18 23 49 53 54 33 25 31 28 22 21 23 27 22 20 27 22 24 20 41 34 28 26 19 22 29 24 29 38 40 55 66 43 44 42 38 30 43 28 33 30 36 29 36 36 37 35 35 26 31 31 29 34 32 31 32 29 31 29 26 26 30 30 30 32 32 37 39 39 44 39 36 34 33 39 32 36 35 45 47 48 43 41 38 39 41 35 42 39 37 40 37 46 67 51 49 40 50 40 33 31 34 27 27 29 26 27 33 29 27 23 40 35 32 32 38 34 25 39 38 36 49 37 44 71 74 73 73 81 73 73 70 68 70 65 64 70 65 65 56 49 51 61 51 59 60 52 56 69 40 55 57 56 43 44 40 46 46 51 43 42 54 47 42 55 19 14 20 22 10 10 13 14 15 18 15 15 13 12 11 8 13 9 10 12 10 11 12 10 8 11 10 13 11 10 7 10 9 12 7 7 12 10 13 6 11 11 9 9 11 10 7 8 11 10 8 9 7 7 7 5 8 7 9 8 8 9 8 8 11 10 9 7 11 12 12 12 8 11 9 11 11 10 11 12 14 10 11 9 10 12 12 10 14 11 11 11 15 12 12 11 10 15 13 14 14 14 14 15 14 14 13 16 12 13 13 12 13 13 15 15 14 12 15 13 17 13 11 11 11 15 13 11 9 10 9 7 8 12 11 12 10 13 10 11 9 13 16 14 12 15 14 11 16 22 19 11 18 12 12 11 16 14 13 12 12 14 17 18 15 14 13 13

Лучше всего к США относятся молодые группы населения: 60% респондентов в возрасте 18-24 года и 38% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся возрастные группы: 31% респондентов 40-54 лет относятся положительно, 57% — отрицательно; 21% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 57% — отрицательно.

После улучшения отношения к Евросоюзу во второй половине прошлого года в феврале произошло резкое ухудшение настроений: если в ноябре прошлого года к ЕС хорошо относились 48%, плохо — 38%, то в феврале этого года наоборот, 37% — хорошо, 48% — плохо.

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

Хорошо Плохо Затруднились ответить

12.2003 01.2004 02.2004 08.2004 01.2005 02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006 02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 09.2006 10.2006 11.2006 12.2006 01.2007 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 10.2007 11.2007 12.2007 01.2008 02.2008 07.2008 09.2008 11.2008 01.2009 03.2009 05.2009 07.2009 09.2009 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 03.2011 05.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 12.2013 01.2014 03.2014 04.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 11.2015 01.2016 03.2016 05.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017 03.2017 05.2017 08.2017 09.2017 12.2017 01.2018 03.2018 05.2018 07.2018 09.2018 11.2018 02.2019 05.2019 08.2019 11.2019 01.2020 08.2020 11.2020 01.2021 05.2021 08.2021 11.2021 02.2022 72 67 76 77 74 69 77 73 71 73 73 69 66 70 73 68 66 61 66 67 62 70 68 69 69 69 71 67 73 64 65 64 61 66 66 60 61 67 64 70 60 60 45 53 55 62 57 61 63 64 62 68 66 67 72 69 62 63 66 67 71 56 60 64 65 64 60 64 59 61 64 56 54 51 45 33 25 27 19 25 20 25 26 26 25 29 27 28 25 29 27 30 40 35 27 38 34 28 32 26 27 42 39 36 42 38 49 52 49 48 47 45 38 46 48 37 11 17 13 13 14 18 14 15 15 13 15 13 16 15 13 17 15 20 17 18 20 14 16 14 17 16 12 15 15 19 20 19 20 19 20 21 22 16 21 17 20 25 39 27 27 20 23 22 19 19 21 16 17 16 14 16 22 21 19 18 14 25 20 18 20 18 23 21 25 23 24 29 28 34 41 53 60 60 68 63 71 64 59 62 60 60 58 60 62 61 58 53 47 53 55 47 54 54 46 53 55 38 45 49 45 44 34 33 36 39 37 37 45 39 38 48 17 16 11 11 12 13 10 12 15 14 12 17 17 15 14 15 20 20 17 15 18 15 16 17 14 15 17 18 13 18 15 17 20 15 14 18 17 17 15 13 20 15 16 20 18 17 20 17 19 18 17 17 17 17 14 15 17 16 16 16 15 19 20 17 15 19 17 15 17 17 14 15 18 15 14 15 15 14 13 12 9 11 16 13 14 11 14 12 14 10 15 16 14 12 18 15 13 18 22 21 18 20 15 15 13 19 17 15 15 13 17 17 17 15 14 15

Возрастное распределение повторяет характер отношения к США. Молодежь в возрасте 18-24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (60%), хуже всего — респонденты 55 лет и старше (24% положительно, 60% отрицательно).

В отношении Великобритании по-прежнему преобладают негативные оценки: в феврале 2022 года она достигла 37%; также доля негативных оценок составляла 45%.

мар.90 ноя.91 июл.03 авг.07 янв.08 мар.18 фев.22 Хорошо 61 75 77 49 61 25 37 Плохо 5 5 15 29 21 51 45 Затруднились ответить 35 21 8 23 18 24 18

Отношение представителей возрастных групп к Великобритании повторяет ситуацию с двумя предыдущими странами. Среди самых молодых категорий — 18-24 года и 25-39 лет — преобладает положительное отношение к Соединенному королевству: 60% и 47% соответственно. Наибольшая доля негативных оценок распределена среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше: хорошо относится пятая часть (23%), плохо — 57%.

Продолжилось ухудшение отношения к Германии. Если в феврале 2011 года, когда хорошо относились к ФРГ 84% россиян, то в феврале 2022 года уже только около половины респондентов (53%), негативно — 30%.

мар.97 сен.00 окт.01 окт.02 окт.03 ноя.04 май.08 фев.11 ноя.15 авг.19 фев.22 Хорошо 72 85 76 84 82 83 74 84 73 61 53 Плохо 18 6 11 9 10 12 14 7 17 25 30 Затруднились

ответить 10 9 13 7 9 5 12 9 10 14 16

Среди всех возрастных групп преобладает положительное отношение к ФРГ. Наибольшая доля (72%). тех, кто относится к Германии хорошо, распределена среди россиян в возрасте 18-24 года.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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