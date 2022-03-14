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Отношение к странам

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Уже ко второй декаде февраля, еще до начала “специальной операции” и дальнейшей эскалации конфликта, произошло значительное ухудшение отношения к странам Запада. Очередные замеры общественного мнения зафиксировали рост негативных оценок США, ЕС и Германии. В отношении Великобритании также преобладают отрицательные настроения. Хуже всего относятся к этим странам представители старших поколений. Опрос проводился 17-21 февраля.

 

Отношение россиян к США ухудшилось после улучшения настроений, которое продолжалось в течение полугода. Отношение к США вернулось к уровню мая 2021 года: доля положительных оценок составила около трети (31%) опрошенных, отрицательных — 55%. При этом еще в ноябре прошлого года 45% россиян относились к Соединенным Штатам “хорошо”, а 42% — “плохо”.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Лучше всего к США относятся молодые группы населения: 60% респондентов в возрасте 18-24 года и 38% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся возрастные группы: 31% респондентов 40-54 лет относятся положительно, 57% — отрицательно; 21% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 57% — отрицательно.

После улучшения отношения к Евросоюзу во второй половине прошлого года в феврале произошло резкое ухудшение настроений: если в ноябре прошлого года к ЕС хорошо относились 48%, плохо — 38%, то в феврале этого года наоборот, 37% — хорошо, 48% — плохо.

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Возрастное распределение повторяет характер отношения к США. Молодежь в возрасте 18-24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (60%), хуже всего — респонденты 55 лет и старше (24% положительно, 60% отрицательно).

В отношении Великобритании по-прежнему преобладают негативные оценки: в феврале 2022 года она достигла 37%; также доля негативных оценок составляла 45%.

мар.90ноя.91июл.03авг.07янв.08мар.18фев.22
Хорошо61757749612537
Плохо551529215145
Затруднились ответить3521823182418

Отношение представителей возрастных групп к Великобритании повторяет ситуацию с двумя предыдущими странами. Среди самых молодых категорий — 18-24 года и 25-39 лет — преобладает положительное отношение к Соединенному королевству: 60% и 47% соответственно. Наибольшая доля негативных оценок распределена среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше: хорошо относится пятая часть (23%), плохо — 57%.

Продолжилось ухудшение отношения к Германии. Если в феврале 2011 года, когда хорошо относились к ФРГ 84% россиян, то в феврале 2022 года уже только около половины респондентов (53%), негативно — 30%.

 мар.97сен.00окт.01окт.02окт.03ноя.04май.08фев.11ноя.15авг.19фев.22
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Плохо1861191012147172530
Затруднились
ответить		10913795129101416

Среди всех возрастных групп преобладает положительное отношение к ФРГ. Наибольшая доля (72%). тех, кто относится к Германии хорошо, распределена среди россиян в возрасте 18-24 года.

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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