Отношение к странам

Уже ко второй декаде февраля, еще до начала “специальной операции” и дальнейшей эскалации конфликта, произошло значительное ухудшение отношения к странам Запада. Очередные замеры общественного мнения зафиксировали рост негативных оценок США, ЕС и Германии. В отношении Великобритании также преобладают отрицательные настроения. Хуже всего относятся к этим странам представители старших поколений. Опрос проводился 17-21 февраля.
Отношение россиян к США ухудшилось после улучшения настроений, которое продолжалось в течение полугода. Отношение к США вернулось к уровню мая 2021 года: доля положительных оценок составила около трети (31%) опрошенных, отрицательных — 55%. При этом еще в ноябре прошлого года 45% россиян относились к Соединенным Штатам “хорошо”, а 42% — “плохо”.
Отношение к США
Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|04.1990
|11.1991
|08.1992
|04.1993
|03.1997
|12.1998
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|08.1999
|09.1999
|11.1999
|12.1999
|02.2000
|05.2000
|07.2000
|02.2001
|05.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|05.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|03.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|08.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|01.2020
|08.2020
|11.2020
|01.2021
|03.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|75
|80
|74
|72
|72
|67
|38
|33
|32
|49
|60
|54
|60
|67
|68
|69
|59
|69
|70
|60
|68
|65
|68
|48
|59
|61
|65
|69
|67
|60
|69
|61
|53
|48
|38
|27
|45
|46
|46
|56
|59
|47
|64
|59
|59
|54
|65
|56
|53
|53
|56
|57
|67
|62
|62
|66
|58
|61
|60
|60
|63
|60
|63
|66
|63
|59
|61
|63
|57
|57
|52
|50
|53
|45
|51
|54
|55
|58
|50
|56
|50
|55
|45
|44
|43
|45
|48
|52
|47
|48
|54
|47
|51
|49
|48
|51
|43
|23
|33
|38
|46
|36
|47
|53
|54
|53
|60
|60
|56
|62
|60
|54
|59
|60
|64
|45
|51
|54
|56
|46
|53
|55
|48
|51
|53
|41
|48
|43
|18
|17
|17
|18
|12
|19
|16
|19
|21
|21
|23
|25
|19
|25
|23
|28
|37
|37
|24
|35
|31
|24
|26
|25
|20
|42
|33
|31
|34
|31
|42
|47
|42
|42
|35
|40
|40
|31
|39
|45
|31
|7
|6
|8
|7
|18
|23
|49
|53
|54
|33
|25
|31
|28
|22
|21
|23
|27
|22
|20
|27
|22
|24
|20
|41
|34
|28
|26
|19
|22
|29
|24
|29
|38
|40
|55
|66
|43
|44
|42
|38
|30
|43
|28
|33
|30
|36
|29
|36
|36
|37
|35
|35
|26
|31
|31
|29
|34
|32
|31
|32
|29
|31
|29
|26
|26
|30
|30
|30
|32
|32
|37
|39
|39
|44
|39
|36
|34
|33
|39
|32
|36
|35
|45
|47
|48
|43
|41
|38
|39
|41
|35
|42
|39
|37
|40
|37
|46
|67
|51
|49
|40
|50
|40
|33
|31
|34
|27
|27
|29
|26
|27
|33
|29
|27
|23
|40
|35
|32
|32
|38
|34
|25
|39
|38
|36
|49
|37
|44
|71
|74
|73
|73
|81
|73
|73
|70
|68
|70
|65
|64
|70
|65
|65
|56
|49
|51
|61
|51
|59
|60
|52
|56
|69
|40
|55
|57
|56
|43
|44
|40
|46
|46
|51
|43
|42
|54
|47
|42
|55
|19
|14
|20
|22
|10
|10
|13
|14
|15
|18
|15
|15
|13
|12
|11
|8
|13
|9
|10
|12
|10
|11
|12
|10
|8
|11
|10
|13
|11
|10
|7
|10
|9
|12
|7
|7
|12
|10
|13
|6
|11
|11
|9
|9
|11
|10
|7
|8
|11
|10
|8
|9
|7
|7
|7
|5
|8
|7
|9
|8
|8
|9
|8
|8
|11
|10
|9
|7
|11
|12
|12
|12
|8
|11
|9
|11
|11
|10
|11
|12
|14
|10
|11
|9
|10
|12
|12
|10
|14
|11
|11
|11
|15
|12
|12
|11
|10
|15
|13
|14
|14
|14
|14
|15
|14
|14
|13
|16
|12
|13
|13
|12
|13
|13
|15
|15
|14
|12
|15
|13
|17
|13
|11
|11
|11
|15
|13
|11
|9
|10
|9
|7
|8
|12
|11
|12
|10
|13
|10
|11
|9
|13
|16
|14
|12
|15
|14
|11
|16
|22
|19
|11
|18
|12
|12
|11
|16
|14
|13
|12
|12
|14
|17
|18
|15
|14
|13
|13
Лучше всего к США относятся молодые группы населения: 60% респондентов в возрасте 18-24 года и 38% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся возрастные группы: 31% респондентов 40-54 лет относятся положительно, 57% — отрицательно; 21% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 57% — отрицательно.
После улучшения отношения к Евросоюзу во второй половине прошлого года в феврале произошло резкое ухудшение настроений: если в ноябре прошлого года к ЕС хорошо относились 48%, плохо — 38%, то в феврале этого года наоборот, 37% — хорошо, 48% — плохо.
Отношение к ЕС
Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|08.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|03.2011
|05.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|08.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|01.2020
|08.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|72
|67
|76
|77
|74
|69
|77
|73
|71
|73
|73
|69
|66
|70
|73
|68
|66
|61
|66
|67
|62
|70
|68
|69
|69
|69
|71
|67
|73
|64
|65
|64
|61
|66
|66
|60
|61
|67
|64
|70
|60
|60
|45
|53
|55
|62
|57
|61
|63
|64
|62
|68
|66
|67
|72
|69
|62
|63
|66
|67
|71
|56
|60
|64
|65
|64
|60
|64
|59
|61
|64
|56
|54
|51
|45
|33
|25
|27
|19
|25
|20
|25
|26
|26
|25
|29
|27
|28
|25
|29
|27
|30
|40
|35
|27
|38
|34
|28
|32
|26
|27
|42
|39
|36
|42
|38
|49
|52
|49
|48
|47
|45
|38
|46
|48
|37
|11
|17
|13
|13
|14
|18
|14
|15
|15
|13
|15
|13
|16
|15
|13
|17
|15
|20
|17
|18
|20
|14
|16
|14
|17
|16
|12
|15
|15
|19
|20
|19
|20
|19
|20
|21
|22
|16
|21
|17
|20
|25
|39
|27
|27
|20
|23
|22
|19
|19
|21
|16
|17
|16
|14
|16
|22
|21
|19
|18
|14
|25
|20
|18
|20
|18
|23
|21
|25
|23
|24
|29
|28
|34
|41
|53
|60
|60
|68
|63
|71
|64
|59
|62
|60
|60
|58
|60
|62
|61
|58
|53
|47
|53
|55
|47
|54
|54
|46
|53
|55
|38
|45
|49
|45
|44
|34
|33
|36
|39
|37
|37
|45
|39
|38
|48
|17
|16
|11
|11
|12
|13
|10
|12
|15
|14
|12
|17
|17
|15
|14
|15
|20
|20
|17
|15
|18
|15
|16
|17
|14
|15
|17
|18
|13
|18
|15
|17
|20
|15
|14
|18
|17
|17
|15
|13
|20
|15
|16
|20
|18
|17
|20
|17
|19
|18
|17
|17
|17
|17
|14
|15
|17
|16
|16
|16
|15
|19
|20
|17
|15
|19
|17
|15
|17
|17
|14
|15
|18
|15
|14
|15
|15
|14
|13
|12
|9
|11
|16
|13
|14
|11
|14
|12
|14
|10
|15
|16
|14
|12
|18
|15
|13
|18
|22
|21
|18
|20
|15
|15
|13
|19
|17
|15
|15
|13
|17
|17
|17
|15
|14
|15
Возрастное распределение повторяет характер отношения к США. Молодежь в возрасте 18-24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (60%), хуже всего — респонденты 55 лет и старше (24% положительно, 60% отрицательно).
В отношении Великобритании по-прежнему преобладают негативные оценки: в феврале 2022 года она достигла 37%; также доля негативных оценок составляла 45%.
|мар.90
|ноя.91
|июл.03
|авг.07
|янв.08
|мар.18
|фев.22
|Хорошо
|61
|75
|77
|49
|61
|25
|37
|Плохо
|5
|5
|15
|29
|21
|51
|45
|Затруднились ответить
|35
|21
|8
|23
|18
|24
|18
Отношение представителей возрастных групп к Великобритании повторяет ситуацию с двумя предыдущими странами. Среди самых молодых категорий — 18-24 года и 25-39 лет — преобладает положительное отношение к Соединенному королевству: 60% и 47% соответственно. Наибольшая доля негативных оценок распределена среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше: хорошо относится пятая часть (23%), плохо — 57%.
Продолжилось ухудшение отношения к Германии. Если в феврале 2011 года, когда хорошо относились к ФРГ 84% россиян, то в феврале 2022 года уже только около половины респондентов (53%), негативно — 30%.
|мар.97
|сен.00
|окт.01
|окт.02
|окт.03
|ноя.04
|май.08
|фев.11
|ноя.15
|авг.19
|фев.22
|Хорошо
|72
|85
|76
|84
|82
|83
|74
|84
|73
|61
|53
|Плохо
|18
|6
|11
|9
|10
|12
|14
|7
|17
|25
|30
|Затруднились
ответить
|10
|9
|13
|7
|9
|5
|12
|9
|10
|14
|16
Среди всех возрастных групп преобладает положительное отношение к ФРГ. Наибольшая доля (72%). тех, кто относится к Германии хорошо, распределена среди россиян в возрасте 18-24 года.
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.