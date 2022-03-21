Коронавирус и личные контакты

С ноября 2021 года по февраль 2022 года заметно выросла доля тех, кто не опасается заразиться коронавирусом, — таких 66%. Количество россиян, сделавших прививку, продолжает расти и в феврале достигло половины населения страны. Больше трети тех, кто делал прививку, прошли ревакцинацию. Половину россиян беспокоит возможность заразиться самим или заразить других через прикосновения и поцелуи; 45% россиян стараются ограничивать физические контакты с другими людьми.

В феврале 66% россиян не опасались заразиться коронавирусом, около трети (32%) — опасались. Еще в ноябре 2021 года доля тех, кто не опасался, составляла чуть больше половины (53%) опрошенных, тех, кто опасался, — 45%. Такое соотношение сохранялось почти неизменным с февраля 2021 года.

Количество россиян, сделавших прививку, продолжает расти и в феврале достигло 50%. Доля тех, кто не готов вакцинироваться, практически не изменилась с ноября 2021 года и в феврале достигла 35%.

В феврале 44% россиян были готовы пройти ревакцинацию, 15% — не готовы, 39% — уже прошли. Больше всего ревакцинировавшихся среди представителей старшего поколения (55 лет и старше) – 46%, меньше всего среди самых молодых – 29%.

Согласно результатам опроса, 45% россиян ограничили рукопожатия, объятия с другими людьми, 54% этого не делали. Больше всех ограничили физические контакты респонденты 55 лет и старше (56% ограничили, 43% не ограничили), меньше всех — респонденты 18-24 лет (34% ограничили, 64% не ограничили).

Около половины (49%) россиян беспокоит возможность заразиться самим или заразить других через прикосновения и поцелуи. Наибольшей тревожностью по этому вопросу отличаются респонденты самой старшей возрастной группы: 59% из них это беспокоит, 38% — не беспокоит.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 17 — 21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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