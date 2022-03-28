Забота о здоровье

В течение последних 12 месяцев к врачу обращались 65% респондентов, частота обращений практически не изменилась с 2011 года. Доля курящих и злоупотребляющих алкоголем в целом по стране также осталась на уровне десятилетней давности, но при этом сократилась среди молодежи и возросла среди людей старше 55 лет. Значительно выросло число тех, кто ежедневно потребляет свежие овощи и фрукты. Половина респондентов положительно оценивают свое физическое и ментальное здоровье, снизилась доля тех, кто оценивает его как слабое.

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Левада-Центр представляет результаты международного ежегодного мониторингового исследования по важным для социальных наук вопросам ISSP. Это инициативная исследовательская программа, которая объединяет коллективы ученых из более чем 40 стран. Каждый год опросы проводятся по одной из 10 тем (национальная идентичность, трудовые отношения, социальные сети, экология, религиозность и др.) по сопоставимым анкетам и репрезентативным национальным выборкам. Исследование позволяет отследить изменения в общественном мнении за 10-летний период и отразить социально-культурные различия по наиболее значимым темам. Коллектив Левада-Центра является постоянным участником программы от России с 1991 года.

Тема данной волны исследования — здоровье и здравоохранение. Данные для международного сопоставления будут доступны после осени 2022 года.

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В течение последних 12 месяцев к врачу обращались 65% респондентов: треть ( 37%) делали это редко, 18% — иногда, 8% — часто, 2% — очень часто. Не обращались к врачу около трети (35%) респондентов.

Частота обращения к врачам выше среди женщин — 73% из них посещали медицинских специалистов, среди мужчин — 56%. Люди старших возрастов также делают визиты к врачам чаще остальных — 15% посещают “часто” и “очень часто””, тогда как среди более молодых групп этот показатель почти в два раза ниже (7-9%).

Частота обращения к врачу практически не изменилась за последние 10 лет.

Обращение за помощью к специалистам нетрадиционной медицины за последние 10 лет снизилось — в 2022 году к ним прибегали 10% опрошенных, в 2011 году — 16%. Выбор в пользу специалистов альтернативной медицины не зависит от возраста или уровня образования опрошенных.

Как и в 2011 году, половина россиян никогда не курили сигареты или папиросы, а 12% бросили курить. Доля тех, кто продолжает курить остается примерно на уровне 2011 года и составляет 38%6% выкуривают от 1 до 5 сигарет или папирос в день, 10% — от 6 до 10, 14% — от 11 до 20, около 3% — более 20. Среди женщин доля курящих 24%, среди мужчин вдвое выше — 54%.

В 2022 году в опросе также было добавлена опция с альтернативными видами курения — электронные сигареты, вейпы и прочее — их доля составила 5% от общего числа опрошенных. Популярность современных форм курения примерно одинакова вне зависимости от возраста и пола.

За последние 10 лет наблюдается сокращение доли курильщиков среди наиболее молодых групп. Так, в 2011 году курили 40% людей в возрасте 18-24 лет, в 2022 году их доля составляет 33%. При этом 59% молодых людей никогда в своей жизни не курили, в 2011 году таких было 46%.

Среди людей старших возрастов ситуация обратная — в 2011 году говорили о наличии этой привычки 15% людей от 55 лет и старше, в 2022 году — вдвое больше (30%).

Употребление алкогольных напитков сохраняет свое распространение на протяжении последних 10 лет. В 2022 году 57% сообщили, что хотя бы раз употребляли 4 и более порций алкогольных напитков в день (1 порция – это пол-литра пива, бокал вина, рюмка водки или других крепких напитков).

34% выпивают такую порцию алкоголя раз в месяц или реже, 15% — несколько раз в месяц, 5% — несколько раз в неделю, 2% — ежедневно.

43% отметили, что не выпивают 4 или более порций алкогольных напитков в день.

Распределение не поменялось с 2011 года.

При этом в возрастной структуре потребление алкоголя за последние 10 лет претерпело изменения. Существенно изменилась доля злоупотребляющих алкоголем среди наиболее молодых и наиболее возрастных групп — так, среди молодежи 18-24 лет она сократилась с 61% до 45%, а среди людей 55 лет и старше — наоборот, выросла с 34% до 49%.

За последние 10 лет выросла доля людей, занимающихся физической активностью с 50% до 58% россиян. 18% ежедневно выполняют физические упражнения не менее 20 минут 16% — несколько раз в неделю, 11% — несколько в раз в месяц и 13% выполняют такие упражнение раз в месяц или реже.,

Рост активности наблюдается у людей всех возрастов, но особенно заметен среди наиболее молодых и старших возрастных групп. К 2022 году доля проявляющих регулярную физическую активность выросла среди молодежи с 67% до 83%; среди людей 55 лет и старше — с 35% до 50%.

Около половины (47%) респондентов ежедневно едят свежие овощи и фрукты. За 10 лет доля таких респондентов выросла на 17 п.п. Около трети (32%) едят свежие фрукты и овощи несколько раз в неделю, 13% — несколько раз в месяц, 6% — раз в месяц или реже.

Положительно оценивают свое физическое и ментальное здоровье чуть более половины (52%) респондентов. Удовлетворительным свое здоровье назвали 38%, слабым — 9%. По сравнению с предыдущим замером в 2011 году доля последней группы снизилась на 7 п.п. В основном это произошло за счет повышения самооценок здоровья у людей старше 55 лет. Если в 2011 году 16% опрошенных этой группы свое здоровье оценивали как “отличное” или “хорошее”, то в 2022 году — вдвое чаще (35%).

Доля людей, страдающих хроническими заболеваниями, снизилась за последние 10 лет на 8 пп. В 2022 году 29% опрошенных отметили, что у них случаются длительные заболевания, имеются хронические болезни или инвалидность. В 2011 году их доля составляла 37%.

Охват населения обязательным медицинским страхованием (ОМС) за последние 10 лет вырос. По данным опроса, в 2022 году 95% опрошенных имеют полис ОМС (в 2011 году — 89%). При этом охват населения добровольным медицинским страхованием (ДМС), наоборот, снизился — в 2022 году имеют полис ДМС 5% опрошенных, в 2011 году эта доля составляла 8%. Доля людей, не имеющих полиса медицинского страхования (ОМС или ДМС), составляет 2% (в 2011 году — 5%).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 27 января — 02 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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