Конфликт с Украиной

Большинство респондентов поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине. Среди мотивов поддержки: “защита русскоязычного населения” и “безопасность границ”. Те, кто против, мотивируют свое отношение тем, что насилие и гибель людей недопустимы.

64% россиян внимательно следят за ситуаций вокруг Украины: 29% — очень внимательно, 35% — довольно внимательно; около трети (35%) практически не следят: 27% следят без особого внимания, 8% вообще не следят.

Чаще всего за событиями следят люди в возрасте 55 лет и старше: 76% из них внимательно наблюдают; из группы 40-54 года внимательно следят 70% респондентов, из группы 25-39 лет — около половины (51%), в самой молодой группе, 18-24 года, — 43%.

Большинство респондентов поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине: 53% “определенно поддерживают”, 28% “скорее поддерживают”. Не поддерживают – 14%, еще 6% затруднились с ответом. Выше всего поддержка среди тех, кто одобряет действия президента, и в целом среди представителей старшего поколения. Чуть меньше поддержка в Москве и крупнейших городах. Ниже всего – среди неодобряющих действия Владимира Путина на посту президента и среди самых молодых россиян.

Среди опрошенных в возрасте 18-24 года определенно поддерживают 29%, скорее — 42%; в возрасте 25-39 лет уровень поддержки 42% и 31% соответственно. В этих двух категориях представлена самая высокая доля (около 20%) тех, кто не поддерживают действия ВС РФ на территории Украины. 56% респондентов в возрасте 40-54 года определенно поддерживают, 27% — скорее; в категории 55 лет и старше определенно поддерживают 64% респондентов, 22% — скорее.

Среди респондентов, который одобряют деятельность президента РФ, общий уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине составляет 89%. Среди тех, кто не одобряет деятельность главы государства, совокупная поддержка действий ВС РФ составляет лишь около трети (32%); не поддерживают – 57%.

Среди респондентов, поддерживающих действия российских ВС в Украине, преобладают мнения, что Россия начала “специальную операцию” для защиты “русскоязычного населения”, ”мирных жителей” ЛНР/ДНР (43%), для “предотвращения нападения на Россию” (25%), для “избавления от националистов”, “наведения порядка” (21%).

В качестве основных причин того, почему респонденты не поддерживают действия российских ВС в Украине, приводились следующие аргументы: “гибнут люди”, “страдает мирное население” (43%), а также что, “это другое государство”, “нельзя лезть в другую страну” (19%).

Доминирующими чувствами у россиян, вызванными военными действиями в Украине, являются “гордость за Россию” (51%), “тревога, страх, ужас” (31%), “шок” (12%). Группа 18-24 года — единственная, где преобладает “тревога, страх, ужас” (37%), затем идут “гордость за Россию” (33%), “шок” (15%); кроме этого, в данной возрастной группе, относительно других, выделяется “подавленность, оцепенение” (12%).

Мнения о том, почему значительное число стран осудили действия РФ в отношении Украины, разделились: треть респондентов считают, что “их подчинили своей воле США и НАТО”, 29% — что “их дезинформировали западные СМИ”, 27% — что “мир всегда был против России”. 16% видят причину в том, что эти страны “считают, что Россия нарушила международное право и права Украины”, 15% — что “они боятся, что Россия поступит с ними так же, как с Украиной”, еще 12% — что “они возмущены действиями России”.

У респондентов в возрасте 18-24 года преобладают последние три варианта ответа, в других возрастных групп — первые три варианта.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Данные взвешены по полу, возрасту и уровню образования. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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