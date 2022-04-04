Протестные акции

Большинство россиян так или иначе слышали об уличных акциях протеста против “спецоперации” в Украине. Наиболее осведомлены об этом самые молодые респонденты и читатели Telegram-каналов и интернет-изданий. Однозначного понимания о мотивах протестующих в обществе не сложилось.







58% россиян слышали о недавних протестных акциях в российских городах против “спецоперации” в Украине: 8% внимательно следили, половина что-то слышали об этом. 41% ничего не слышали об этих акциях.

Наибольшей осведомленностью отличаются самые молодые респонденты — 18-24 лет: 72% слышали об антивоенных акциях (7% внимательно следили, 65% что-то слышали об этом). Наименее знакомы с ситуацией респонденты в возрасте 55 лет и старше: чуть больше половины (51%) из них слышали о протестах, в то время как 48% из них ничего не слышали о них.

При распределении респондентов по способу получения информации наибольшая осведомленность (80%) отмечается у читателей Telegram-каналов: 15% внимательно следили за развитием событий, 65% что-то слышали об этом. Меньше всех знакомы с происходившим респонденты, выбравшие телевидение, печатные издания и “друзей, родных, соседей” как основной способ получения информации: в этих группах о протестных акциях слышали 56%, 57% и 61% соответственно.

Однозначного понимания о мотивах протестующих в обществе не сложилось.

Примерно четверть россиян считают, что люди выходят на акции протеста из-за “возмущения специальной операцией в Украине” (26%), “недовольства положением дел в стране” (25%), “недовольства политикой властей” (24%). Однако треть респондентов (32%) уверена, что “многие приходят, потому что им заплатили”. Еще 14% считают, что “многие приходят за компанию”,

Обращает на себя внимание разница в ответах в зависимости от возраста респондентов и от канала получения информации. Более молодые респонденты, получающие новости по интернету (в особенности через телеграм-каналы) чаще видят в протестных акциях желание выразить возмущение самой спецоперацией и недовольством положения дел в стране. Представители старших поколений, телезрители и радиослушатели чаще подозревают участников акций в том, что “им за это заплатили”.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Данные взвешены по полу, возрасту и уровню образования. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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