Интернет, социальные сети и VPN

68% респондентов ежедневно выходят в интернет, рост пользователей отмечается во всех возрастных группах, кроме респондентов 18-24 лет. Тем не менее для большинства основным источником информации остается телевидение. Более четверти опрошенных за последний месяц сталкивались с невозможностью получить доступ к привычным цифровым сервисам. Около четверти всех опрошенных используют VPN-сервисы, в группе 18-24 года — половина.

Телевидение остается основным источником информации: как основной способ получения новостей его отметили 70% респондентов (на 6 п.п. больше, чем в январе 2021 года). Доля тех, кто отметил социальные сети и Интернет-издания как основной источник новостей, составила 38% и 30% соответственно. Наибольшее снижение (9 п.п. по сравнению с январем 2021 года) показала аудитория Интернет-изданий.

Как источникам информации более всего респонденты доверяют телевидению (54%), интернет-изданиям (17%) и социальным сетям (15%). По сравнению с январем 2021 года доверие телевидению выросло на 10 п.п., доверие интернет-изданиям и социальным сетям, наоборот, снизилось на 9 п.п.

Доля респондентов, ежедневно использующих интернет, продолжает постепенно увеличиваться: 57% — в ноябре 2018 года, 65% — в ноябре 2019 года, 68% — в марте 2022 года.

Доля ежедневных пользователей интернета увеличилась в трех из четырех возрастных группах: в группе 25-39 лет — до 91% (в ноябре 2019 года — 89%), в группе 40-54 года — до 76% (в ноябре 2019 года — 69%), в группе 55 лет и старше — до 40% (в ноябре 2019 года — 34%). Среди респондентов 18-24 лет доля активных интернет-пользователей составила до 89%.

Более четверти (27%) опрошенных за последний месяц сталкивались с невозможностью получить доступ к привычным цифровым сервисам: 13% — регулярно, 19% — несколько раз, 5% — 1-2 раза в месяц. Не сталкивались — 61% респондентов.

Наибольшая доля (68%) тех, кто встречался с такими проблемами, представлена в возрастной группе 18-24 года: 28% — регулярно, 33% — несколько раз, 7% — 1-2 раза в месяц. Среди респондентов 25-39 лет такую проблему отметила половина опрошенных (54%).

Около четверти (23%) респондентов используют VPN для доступа к интернет-ресурсам: 10% — регулярно, 13% — иногда. Еще 28% знают о таких сервисах, но не используют их. Практически половина (46%) в первый раз слышат о VPN.

Больше всего VPN используют респонденты в возрасте 18-24 лет: 23% — регулярно, 24% — иногда. В возрастной группе 25-39 лет данные сервисы применяют 34%, в группе 40-54 года — 26%, в группе 55 лет и старше — 6%.

Среди респондентов, использующих интернет ежедневно, доля тех, кто применяет VPN составляет 30%: 14% — регулярно, 16% — иногда. Это на 7 п.п. больше, чем среди всех опрошенных. Также среди ежедневных интернет-пользователей больше осведомленность о существовании таких сервисов.

Больше половины (53%) респондентов посещают социальные сети ежедневно или практически ежедневно, еще 11% — несколько раз в неделю, 9% — 1 раз в неделю и реже. По сравнению с январем 2021 годом доля ежедневных пользователей соцсетей уменьшилась на 4 п.п.

В ТОП-3 социальных сетей по популярности среди пользователей вошли: ВКонтакте (65%), YouTube (46%) и Одноклассники (40%). Наиболее значительный рост по числу пользователей показали ВКонтакте (рост на 21 п.п. по сравнению с мартом 2021 года), Tik Tok (на 18 п.п., более чем в два раза) и Одноклассники (на 10 п.п.). Попавшие под запрет в России Instagram и Facebook используют 23% (в марте 2021 года — 34%) и 6% (в марте 2021 года — 10%) респондентов соответственно.

Среди мессенджеров наибольший рост пользователей отмечается у Telegram (8% в апреле 2018 года, 21% в марте 2021 года, 37% в марте 2022 года) и WhatsApp (36% в апреле 2018 года, 64% в марте 2021 года, 66% в марте 2022 года). Наблюдается спад среди пользователей других самых популярных приложений для звонков и обмена сообщениями (Viber, Skype).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter