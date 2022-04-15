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Международные отношения

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В марте произошло резкое ухудшение отношения к странам Запада. Зафиксирован рост негативных оценок США и ЕС. Отношение к Украине за март практически не изменилось. Значительно улучшилось отношение к Китаю. 

 

На фоне международного конфликта отношение к США резко ухудшилось. Настроения вернулись на уровень мая 2015 года, когда отношение между странами также были напряженными. Доля положительных оценок составляет сегодня 17% опрошенных, негативных — 72%. При этом еще в феврале около трети (31%) россиян относились к Соединенным Штатам “хорошо”, а 55% — “плохо”.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Лучше всего к США относятся молодые группы населения: 26% респондентов в возрасте 18-24 года и 25% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся возрастные группы: 15% респондентов 40-54 лет относятся положительно, 74% — отрицательно; 9% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 82% — отрицательно.

Продолжает ухудшаться отношение к Европейскому Союзу: если в феврале к ЕС “хорошо” относились 37% респондентов, “плохо” — 48%, то в марте положительные оценки снизились почти вдвое (до 21%), негативные выросли до 67% (уровень января 2015 года).

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Возрастное распределение повторяет характер отношения к США. Молодежь в возрасте 18-24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (35%), хуже всего — респонденты 55 лет и старше (11% положительно, 78% отрицательно).

10% респондентов относятся к НАТО “хорошо”, 78% — “плохо”. По сравнению с мартом 2018 года изменений не произошло.

Примерно пятая часть респондентов 18-24 лет и 25-39 лет “хорошо” относится к НАТО. У более старших опрошенных положительные оценки ниже 10%: 9% в группе 40-54 года, 2% в группе 55 лет и старше.

Отношение к Украине ухудшалось на протяжении последних месяцев, в марте этот негативный тренд продолжился. Сегодня 30% респондентов относятся к Украине “хорошо”, 57% “плохо”.

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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В отношении Украины нет серьезного различия по возрастным группам. Больше всего доля (35%) тех, кто “хорошо” относится к Украине, сосредоточена среди респондентов 18-24 лет, наименьшая (27%) — среди респондентов 55 лет и старше.

Отношение россиян к Беларуси традиционно остается в основном положительным: 87% относятся хорошо, плохо — лишь 6%.

Отношение к Беларуси

Как вы в целом относитесь сейчас к Беларуси?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Самый высокий уровень положительных оценок Беларуси — в группе 55 лет и старше: среди них 93% относятся к этой стране “хорошо”. Самый низкий уровень (82%) — среди респондентов 25-39 лет.

Положительное отношение к Китаю достигло исторического максимума: положительно относятся к этой стране 83%, отрицательно — лишь 8%. Существенных различий по возрастным группам в отношении к КНР не отмечается.

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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