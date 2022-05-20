Интернет, социальные сети и блокировки

Телевидение, соцсети и Интернет-издания являются основными источниками информации. На фоне “спецоперации” доверие к телевидению выросло, к интернет-источникам – снизилось. Аудитории заблокированных социальных сетей продолжают снижаться. В обществе нет однозначного отношения к блокировкам и ограничениям в интернете: недавние блокировки россияне скорее не поддерживают, при этом больше половины респондентов не против интернет-цензуры как таковой.

Телевидение остается основным источником информации, но его популярность как основного способа получения новостей постепенно снижается. Доля тех, кто отметил социальные сети и Интернет-издания как основной источник новостей, составила 39% и 32% соответственно.

Как источникам информации более всего респонденты доверяют телевидению (52%), интернет-изданиям (17%) и социальным сетям (17%). В начале весны, на фоне “спецоперации” и мобилизации общественного мнения, выросло доверие телевидению, доверие источникам в интернете снизилось. Однако к концу апреля этот эффект начал сглаживаться.

Доля ежедневных интернет-пользователей продолжает увеличиваться: 65% — в ноябре 2019 года, 68% — в марте 2022 года, 70% — в апреле.

Доля ежедневных пользователей интернета увеличилась в двух из четырех возрастных группах: в группе 18-24 года — до 95% (в марте — 89%), в группе 55 лет и старше — до 44% (в марте — 40%). В группе 25-39 лет доля активных пользователей почти не изменилась и составила 92% (в марте — 91%), в группе 40-54 года — снизилась до 73% (в марте — 76%).

60% респондентов посещают социальные сети ежедневно или практически ежедневно, еще 8% — несколько раз в неделю, 4% — 1 раз в неделю и реже.

В ТОП-3 социальных сетей по популярности среди пользователей, как и в марте, вошли: ВКонтакте (65%), YouTube (47%) и Одноклассники (40%). Аудитории попавших под запрет в России Instagram* и Facebook* продолжают снижаться. В конце апреля их использовали 21% и 5% респондентов соответственно (в марте — 23% и 6%).

Большинство респондентов (85%) так или иначе слышали о блокировке социальных сетей Facebook* и Instagram*. Наиболее осведомлены об этом респонденты в возрасте 18-24 года и 25-39 лет: 95% в каждой из этих категорий знают о блокировке; и активные интернет-пользователи: среди ежедневных пользователей о блокировке данных соцсетей известно 94% опрошенных. Наименее осведомлены — респонденты 55 лет и старше: из них знают о блокировке 72%, не знают чуть более четверти (26%); а также те, кто не пользуется интернетом: около половины (49%) из них не слышали об ограничении доступа.

Около трети (32%) поддерживают блокировки Facebook* и Instagram*, не поддерживают — 46%.

В целом, среди всех возрастных групп преобладают те, кто не поддерживает блокировки. В то же время в группе 55 лет и старше треть респондентов затруднились ответить на этот вопрос. В группе респондентов, не пользующихся интернетом, 26% поддерживают блокировки данных соцсетей, и столько же — не поддерживают, при этом половина опрошенных в этой категории затруднились ответить.

Наименьший уровень поддержки блокировок представлен в самой молодой группе: среди 18-24-летних опрошенных только пятая часть (19%) поддерживают ограничение доступа к данным соцсетям, в то время как не поддерживают — 72%. Также низкую поддержку блокировок демонстрируют активные пользователи интернета. Среди них поддерживают это решение около трети (34%), не поддерживают чуть более половины (53%).

Респонденты, поддерживающие блокировки Facebook* и Instagram*, представили следующие ключевые обоснования своего мнения: в этих соцсетях представлены “много лжи, фейков” (35%), много лишней информации, гадостей, разврата, негатива, мусора” (21%)“ и антироссийская/вражеская пропаганда, информационная война, грязь против России/военных” (19%).

Среди причин, почему другие респонденты не поддерживают блокировки, наиболее часто встречаются следующие: блокировки “ограничивают общение, ведут к потере друзей/контактов” (21%), они нарушают “свободу слова/права человека/демократию, ведут к цензуре, несут политические мотивы” (20%), и они “бесполезны, цель не будет достигнута, можно обойти блокировки” (13%).

Несмотря на довольно низкий уровень поддержки блокировок соцсетей, большинство (57%) респондентов считают, что цензуру в Интернете все-таки необходима. Только треть респондентов полагают, что опасности Интернета переоцениваются, а цензуру нельзя вводить в любом случае. В самой молодой группе две точки зрения поддерживает равное число респондентов — примерно по половине. Среди опрошенных 55 лет и старше уверенность в необходимости цензуры выше, чем в остальных группах: её поддерживают 62%.

*Instagram и Facebook запрещены на территории РФ. Meta признана экстремистской организацией.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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