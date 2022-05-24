Участие в опросах и доверие данным

По сравнению с 2020 годом, готовность участвовать в опросах в настоящий момент не изменилась. Респонденты все так же скорее готовы принимать участие в формате личного интервью (чем по телефону). Уровень доверия результатам опросов остался на прежнем уровне: данным доверяют около половины опрошенных (54%).

В последнее время (с момента начала «специальной военной операции») тема готовности населения участвовать в социологических опросах активно обсуждается в профессиональном социологическом сообществе. В частности, выдвигаются гипотезы, что доля отказов от участия существенно выросла, потенциальные респонденты боятся принимать участие и т.д.

В сентябре 2020 года в рамках ежемесячного исследования, которое проходило по методологии поквартирного опроса (в формате личного интервью) по всероссийской репрезентативной выборке 1605 человек в возрасте 18+ (подробнее о методологии можно почитать на странице сайта), респондентам задавались вопросы об их готовности участвовать в опросах общественного мнения. В апреле 2022 года (в исследовании по такой же методологии) были заданы аналогичные вопросы, чтобы проверить гипотезу – действительно ли участниками опросов в настоящий момент становятся более «лояльные» к участию в опросах респонденты.

Результаты показывают: готовность участвовать в опросах в настоящий момент не изменилась. Как и в 2020 году, большинство респондентов довольно скептически относятся к участию в опросах: 58% участников исследования указали на то, что не участвуют в каких-либо опросах, а их участие в проведенном исследовании – скорее исключение («нелояльные респонденты»), доля более «лояльных респондентов» не изменилась (39%). Как и в предыдущем замере, можно зафиксировать связь «лояльности» с возрастом респондентов, с увеличением возраста растет доля «нелояльных» к опросам (если в возрастной группе 18-24 их 51%, то в 55 и старше – 65%). При этом «лояльность» к участию в опросах не связана с полом, образованием, политическими взглядами респондентов и с поддержкой действий российских вооруженных сил на Украине.

По сравнению с 2020 годом, готовность участвовать в зависимости от метода опроса также практически не изменилась. Респонденты скорее готовы принимать участие в формате личного интервью (44% поквартирный / уличный опрос), чем по телефону (20%).

Уровень доверия результатам опросов (по политическим темам) остался на том же уровне: данным доверяют около половины опрошенных (54%), как это было и в 2020 году (50%). С недоверием относятся к результатам таких опросов 34% (41% в 2020 году).

Этот показатель связан с одобрением деятельности президента и с поддержкой действий российских вооруженных сил на Украине. Среди тех, кто одобряет деятельность президента, 60% доверяют данным опросов по политическим темам, среди не одобряющих деятельность доверяют только 30%. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил на Украине, 60% доверяют данным опросов по политическим темам, среди тех, кто не поддерживает, – 42%.

Кроме того, респондентам задавались вопросы из исследования 2012 года, чтобы проследить, изменились ли представления россиян об опросах за последние 10 лет. Так, например, большинство респондентов, принявших участие в исследовании (77%), согласны с тем, что опросы дают возможность обычным людям высказать свое мнение по различным темам, и эта доля практически не изменилась, по сравнению с прошлыми данными (в 2012 году — 81%).

Все так же довольно высока доля согласных с тем, что большинство россиян не понимают, с какой целью проводятся опросы общественного мнения (70%, в 2012 году — 63%).

За 10 лет значимо выросла доля считающих, что результатам опросов не стоит доверять, так как они проводятся в интересах тех, кто их финансирует (с 31% до 42%). Такой скептическое отношение к данным стало заметно больше распространено среди представителей старших групп населения (47%), по сравнению с молодежью (27%).

Как и доверие данным опросов по политическим темам, согласие с такой позицией связано с политическими взглядами респондентов. Доля согласных с ней выше среди тех, кто не одобряет деятельность президента (54%), считает что страна движется по неверному пути (50%).

Еще заметнее различие между респондентами с разными политическими взглядами по вопросу о страхе высказывать свое мнение. Если в целом 56% опрошенных считают, что большинство россиян сейчас опасаются выражать свою позицию в опросах, то среди тех, кто не одобряет деятельность руководства страны, эта доля достигает 75%, среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути – 71%, а среди тех, кто не поддерживает действия российских ВС на Украине – 67%. Таким образом, подавляющее большинство респондентов, критикующих проводимую политику, с недоверием относятся к публикуемым данным и склонны объяснять результаты опросов тем, что большинство россиян сейчас боятся высказывать свое мнение.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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