Санкции Запада

В мае снизилась обеспокоенность россиян санкциями Запада против России. Первый шок от введения санкций прошел. Среди различных ограничений респондентов больше всего беспокоит заморозка российских резервов за границей, хотя молодых людей больше волнуют ограничения на работу Visa и Mastercard и уход западных брендов. Основным следствием санкций респонденты считают рост цен. При этом три четверти опрошенных считают, что Россия должна продолжать свою политику, несмотря на санкции.

В мае обеспокоенность санкциями несколько снизилась сравнению с мартом: санкции совершенно не беспокоят 29% респондентов (в марте — 23%); не слишком — 32% (в марте — 30%); довольно беспокоят — 21% (в марте — 27%); очень беспокоят — 17% (в марте — 19%). Тем не менее беспокойство санкциями всё ещё выше, чем в декабре прошлого года.

Наиболее обеспокоены санкциями жители Москвы и жители городов с населением более 500 тыс.: около 45% из них беспокоят санкции. Также относительно высокая обеспокоенность характерна для жителей городов до 100 тыс. населения. Санкции беспокоят 41% респондентов, которым “едва хватает на еду”. 16% из тех, кому хватает на одежду, санкции очень беспокоят, 23% — довольно беспокоят; среди респондентов, которые могут себе позволить товары длительного пользования, санкции очень беспокоят 15%, довольно беспокоят — 19%. В возрастных группах заметных различий нет.

Среди различных ограничений респондентов больше всего беспокоят заморозка российских золотовалютных резервов и государственной собственности за границей (49%), отмена российских культурных мероприятий и увольнение некоторых российских артистов из зарубежных театров (28%), а также уход из РФ ряда западных компаний и ограничения на поставку зарубежных товаров в Россию (27%).

Очень беспокоят Довольно беспокоят Не слишком беспокоят Совершенно не беспокоят Ничего об этом не знаю Затрудняюсь ответить заморозка части золотовалютных резервов, госсобственности РФ за рубежом 27 22 17 31 1 3 отмена российских культурных мероприятий за рубежом, увольнение российских артистов из зарубежных театров 11 17 21 49 1 1 уход из РФ ряда западных компаний, ограничения на поставку зарубежных товаров в РФ 11 16 28 43 1 1 уход из РФ Visa и Mastercard, невозможность платить за границей, в иностранных Интернет-магазинах 13 12 18 54 1 1 ограничения на полёты в западные страны для российских авиакомпаний 8 12 23 56 1 1 персональные санкции против крупных российских бизнесменов 3 2 13 80 1 1

При рассмотрении возрастных групп, топ-3 беспокойств для респондентов 18-24 лет — уход из РФ платежных систем Visa и Mastercard и невозможность платить в Интернет-магазинах и за границей (56%), уход из России ряда иностранных компаний (43%) и ограничения, наложенные на российскую госсобственность за рубежом (35%). Для других групп характерно наибольшего беспокойство по поводу заграничной госсобственности РФ. Заморозкой резервов и собственности в других странах обеспокоены 35% опрошенных 25-39 лет, 53% опрошенных 40-54 лет и 60% опрошенных 55 лет и старше.

По сравнению с мартом значительно снизилась доля респондентов, отметивших, что санкции создали проблемы для них и их семей: очень серьезные — для 5% (в марте — 7%), довольно серьезные — для 11% (в марте — 22%), не создали серьезных проблем — для 33% (в марте — 39%), не создали никаких проблем — для половины (в марте — 30%). Таким образом, доля респондентов, для которых санкции создали проблемы, снизилась на 13 п.п. — до 16%; доля тех, для которых санкции не создали проблемы, возросла до 83%. Соотношение достигло уровня апреля 2018 года.

Респонденты, для кого санкции создали какие-либо проблемы, отмечают прежде всего следующие трудности: рост цен (39%), “исчезновение некоторых товаров, уход брендов, снижение ассортимента” (19%), “блокировки карт, невозможность денежных переводов” (8%).

Говоря о мотивах западных стран, большинство опрошенных (74%) считают, что введением санкций Запад стремится ослабить Россию. В то, что западные санкции призваны “остановить разрушения и гибель людей” говорят лишь 8% опрошенных По сравнению с 2015 годом это мнение незначительно укрепилось. (Мы посчитали возможным повторить этот вопрос в формулировках 2014 года, когда он был задан впервые.)

Оценка респондентами действий России в ответ на санкции остаётся практически неизменной: 75% считают, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции, 19% — что она должна искать компромисс.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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