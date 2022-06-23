Большинство россиян считают, что детские организации наподобие пионерской нужны. Это мнение довольно устойчиво. По мнению сторонников такая организация могла бы воспитывать детей, уберечь их от вредных привычек, прививать патриотизм. Противники такой организации видят в ней пережиток прошлого, способ навязывания идеологии.

80% опрошенных считают, что сейчас нужны детские организации наподобие пионерской (в том числе 50% определенно поддерживают эту идею и еще 30% скорее поддерживают), противоположного мнения придерживаются 16%. При этом в 2000-е годы привлекательность воссоздания пионерской организации постепенно снижалась. Однако с последнего замера в 2008 году доля поддерживающих такую инициативу не изменилась (хотя несколько выросло число горячих сторонников), одновременно незначительно выросла доля её противников.

Наименьшей поддержкой идея создания детских организаций наподобие пионерской пользуется среди молодых респондентов (около 70% в группах 18-24 года и 25-39 лет; безусловная поддержка этой идеи в этих группах – на уровне трети респондентов), а также среди жителей Москвы (66%). Среди респондентов 40-54 лет и 55 лет и старше данная инициатива пользуется поддержкой 83% и 87% соответственно. За пределами столицы поддержка находится на уровне 80%.

Сторонники создания новой молодежной организации мотивируют ее создание следующим образом: 35% считают, что такая организация могла бы воспитывать детей, готовить их к взрослой жизни, еще 30% считают, что это позволит “уберечь детей от вредных привычек”, “оторвать от гаджетов”, 27% говорят в этой связи о “воспитании патриотизма”, “сплочении”, “работе на благо страны”, “идеологии”.

Противники организации наподобие пионерской объясняют свое мнение следующим образом: “это устарело, “не нужно возвращаться в прошлое”, “идея себя изжила” (32%); “это лишнее”, “есть много других клубов”, “кружков” (14%); “навязывают идеологию”, “не должно быть обязаловки”, “лишают детей индивидуальности” (13%); “детям это не интересно”, “другое поколение”, “сами пусть выбирают” (13%).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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