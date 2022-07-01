Санкции Запада: московский опрос

Менее половины москвичей испытывают беспокойство по поводу западных санкций. Меньше трети сталкивались с трудностями в приобретении привычных товаров. Москвичи прежде всего сожалеют об уходе ИКЕА, Макдональдс, брендов одежды и производителей смартфонов. Но в целом уход иностранных компаний не слишком беспокоит опрошенных. Преобладает мнение, что санкции пойдут стране на пользу и станут стимулом к развитию. Однако быстрого импортозамещения опрошенные ждут в сфере производства продуктов питания, но не в других отраслях.
В Москве санкции, введённые странами Запада, беспокоят 42% опрошенных: 19% — очень беспокоят, 23% — довольно беспокоят. В целом по России этот показатель чуть ниже — 38%.
Чуть более четверти (27%) москвичей беспокоит уход с российского рынка некоторых западных компаний и брендов (9% — очень беспокоит, 18% — довольно беспокоит), 72% — не беспокоит (24% — не слишком беспокоит, 48% — совершенно не беспокоит). Различий с результатами майского общероссийского опроса, где задавался похожий вопрос, не наблюдается.
70% респондентов считают, что санкции не окажут негативного влияния на развитие России: около половины (47%) респондентов считают, что санкции укрепят страну и станут стимулом для развития, 23% — что санкции никак не повлияют на развитие. Чуть более четверти (26%) полагают, что санкции нанесут существенный урон России.
Большего всего москвичи обеспокоены уходом таких брендов, как Ikea (26% из тех, кто обеспокоен уходом с российского рынка западных брендов), McDonald’s (14%) и Zara (10%). При рассмотрении товарных категорий москвичей наиболее беспокоит уход компаний, производящих автомобили и сопутствующие материалы (12%), брендов одежды (11%), а также торговых марок электроники и бытовой техники (8%).
|Уход каких иностранных торговых марок/ брендов/ компаний беспокоит Вас больше всего?
|ИКЕА
|26
|МАКДОНАЛЬДС
|14
|ЗАРА
|10
|ЭППЛ
|9
|АДИДАС
|7
|H&M
|7
|НАЙК
|7
|САМСУНГ
|4
|БЕРШКА
|4
|БОШ
|3
|СИМЕНС
|3
|ЮНИКЛО
|3
|МЕРСЕДЕС
|3
|БМВ
|3
|ПРОКТЕР ЭНД ГЕМБЛ
|2
|ФОЛЬКСВАГЕН
|2
|СТАРБАКС
|2
|БОИНГ
|2
|ДЕКАТЛОН
|2
|ДИОР
|2
|ИНТЕЛ
|2
|ТАЙОТА
|2
|ЭЙРБАС
|2
|ПУМА
|1
|РЕНО
|1
|РИБОК
|1
|МАЙКРОСОФТ
|1
|ОБИ
|1
|МАНГО
|1
|ВСЕХ
|2
|АВТОМОБИЛИ И ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
|12
|БРЕНДЫ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
|11
|ЭЛЕКТРОНИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, СМАРТФОНЫ
|8
|БРЕНДЫ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ, ГИГИЕНА И БЫТОВАЯ ХИМИЯ
|5
|КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
|5
|КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕДЫ И НАПИТКОВ
|5
|ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
|4
|КОМПЬЮТЕРЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|3
|ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
|2
|ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
|2
|ДРУГОЕ
|6
|Затрудняюсь ответить
|9
В связи с уходом иностранных компаний четверть опрошенных москвичей сталкивались с трудностями в приобретении привычных марок, 14% — привычных продуктов питаний, около трети (30%) — привычных лекарств и предметов личной гигиены, около четверти (23%) — электроники и бытовой техники.
Среди тех, кто столкнулся с трудностями по покупке товаров после ухода ряда иностранных компаний, 65% удалось найти замену привычной одежде (18% нашли полноценную замену, 47% — частичную), 77% нашли замену продуктам питания (29% — полноценную, 48% — частичную), 69% — лекарствам и предметам личной гигиены (23% — полноценную, 46% — частичную). Меньше всего тех, кому удалось найти альтернативу продуктам иностранных компаний, представлена в категории электроники и бытовой техники: в ней замену удалось найти примерно половине московских респондентов, 46% такую замену не нашли.
Около трети участников московского опроса интересуют новости вокруг возобновления производства автомобилей “Москвич” и открытия ресторанов McDonald’s под новой маркой. Однако большинство опрошенных эти новости не интересуют.
81% респондентов считают, что в ближайшие годы удастся добиться существенных успехов в замещении импортных товаров отечественными в сфере общественного питания. Относительно сфер производства техники и электроники, а также производства автомобилей настроения более скептические: 41% и 33% соответственно полагают, что успешного “импортозамещения” удастся добиться и в этих областях.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Московский опрос проведен 11-20 июня 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.