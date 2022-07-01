Санкции Запада: московский опрос

Менее половины москвичей испытывают беспокойство по поводу западных санкций. Меньше трети сталкивались с трудностями в приобретении привычных товаров. Москвичи прежде всего сожалеют об уходе ИКЕА, Макдональдс, брендов одежды и производителей смартфонов. Но в целом уход иностранных компаний не слишком беспокоит опрошенных. Преобладает мнение, что санкции пойдут стране на пользу и станут стимулом к развитию. Однако быстрого импортозамещения опрошенные ждут в сфере производства продуктов питания, но не в других отраслях.

В Москве санкции, введённые странами Запада, беспокоят 42% опрошенных: 19% — очень беспокоят, 23% — довольно беспокоят. В целом по России этот показатель чуть ниже — 38%.

Чуть более четверти (27%) москвичей беспокоит уход с российского рынка некоторых западных компаний и брендов (9% — очень беспокоит, 18% — довольно беспокоит), 72% — не беспокоит (24% — не слишком беспокоит, 48% — совершенно не беспокоит). Различий с результатами майского общероссийского опроса, где задавался похожий вопрос, не наблюдается.

70% респондентов считают, что санкции не окажут негативного влияния на развитие России: около половины (47%) респондентов считают, что санкции укрепят страну и станут стимулом для развития, 23% — что санкции никак не повлияют на развитие. Чуть более четверти (26%) полагают, что санкции нанесут существенный урон России.

Большего всего москвичи обеспокоены уходом таких брендов, как Ikea (26% из тех, кто обеспокоен уходом с российского рынка западных брендов), McDonald’s (14%) и Zara (10%). При рассмотрении товарных категорий москвичей наиболее беспокоит уход компаний, производящих автомобили и сопутствующие материалы (12%), брендов одежды (11%), а также торговых марок электроники и бытовой техники (8%).

Уход каких иностранных торговых марок/ брендов/ компаний беспокоит Вас больше всего? ИКЕА 26 МАКДОНАЛЬДС 14 ЗАРА 10 ЭППЛ 9 АДИДАС 7 H&M 7 НАЙК 7 САМСУНГ 4 БЕРШКА 4 БОШ 3 СИМЕНС 3 ЮНИКЛО 3 МЕРСЕДЕС 3 БМВ 3 ПРОКТЕР ЭНД ГЕМБЛ 2 ФОЛЬКСВАГЕН 2 СТАРБАКС 2 БОИНГ 2 ДЕКАТЛОН 2 ДИОР 2 ИНТЕЛ 2 ТАЙОТА 2 ЭЙРБАС 2 ПУМА 1 РЕНО 1 РИБОК 1 МАЙКРОСОФТ 1 ОБИ 1 МАНГО 1 ВСЕХ 2 АВТОМОБИЛИ И ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 12 БРЕНДЫ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 11 ЭЛЕКТРОНИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, СМАРТФОНЫ 8 БРЕНДЫ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ, ГИГИЕНА И БЫТОВАЯ ХИМИЯ 5 КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 5 КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕДЫ И НАПИТКОВ 5 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 4 КОМПЬЮТЕРЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3 ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 2 ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 2 ДРУГОЕ 6 Затрудняюсь ответить 9

В связи с уходом иностранных компаний четверть опрошенных москвичей сталкивались с трудностями в приобретении привычных марок, 14% — привычных продуктов питаний, около трети (30%) — привычных лекарств и предметов личной гигиены, около четверти (23%) — электроники и бытовой техники.

Среди тех, кто столкнулся с трудностями по покупке товаров после ухода ряда иностранных компаний, 65% удалось найти замену привычной одежде (18% нашли полноценную замену, 47% — частичную), 77% нашли замену продуктам питания (29% — полноценную, 48% — частичную), 69% — лекарствам и предметам личной гигиены (23% — полноценную, 46% — частичную). Меньше всего тех, кому удалось найти альтернативу продуктам иностранных компаний, представлена в категории электроники и бытовой техники: в ней замену удалось найти примерно половине московских респондентов, 46% такую замену не нашли.

Около трети участников московского опроса интересуют новости вокруг возобновления производства автомобилей “Москвич” и открытия ресторанов McDonald’s под новой маркой. Однако большинство опрошенных эти новости не интересуют.

81% респондентов считают, что в ближайшие годы удастся добиться существенных успехов в замещении импортных товаров отечественными в сфере общественного питания. Относительно сфер производства техники и электроники, а также производства автомобилей настроения более скептические: 41% и 33% соответственно полагают, что успешного “импортозамещения” удастся добиться и в этих областях.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Московский опрос проведен 11-20 июня 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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