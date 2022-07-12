Представления о “пятой колонне”

В российском обществе нет четкого понимания того, кого имеют в виду российские чиновники, когда говорят о “пятой колонне” и “национал-предателях”. Тем не менее можно выделить три широкие категории ответов на этот вопрос: “коллективный Запад” (западные страны, их лидеры, НАТО и др.), российские элиты (преимущественно уехавшие за границу или хранящие там деньги) и критики российской власти.

Респондентам был задан открытый вопрос о том, кого по их мнению имел в виду Владимир Путин, когда говорил о “так называемой пятой колонне” и “национал-предателях”, которые помогают Западу в борьбе с Россией. Около половины (46%) респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Это означает две вещи: люди не особо понимают, о чем речь, и эта тема не вызывает у значительного числа людей эмоционального отклика, тема им не интересна.

При этом большая доля людей считает, что под словами о “пятой колонне” подразумевается сам Запад: различные западные страны, западные политики, НАТО и др. Заметное число респондентов относят к “национал-предателям” различных представителей российской элиты: не только уехавших на Запад российских артистов или крупных бизнесменов, хранящих свои деньги в офшорах, но и различных политиков, депутатов и чиновников. Наконец, в третью группу можно выделить различных критиков российской власти: от “несистемной оппозиции” до интеллигенции.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КОГО ВЛАДИМИР ПУТИН ИМЕЛ В ВИДУ, ГОВОРЯ О «ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПЯТОЙ КОЛОННЕ», «НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЯХ», КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЗАПАДУ В БОРЬБЕ С РОССИЕЙ? (ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС) Америка, США, Байден 9 Европа, Евросоюз, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Прибалтика, недружественные страны, Запад, европейские политики 6 Артисты, звезды, которые уехали, критикуют Россию, Галкин, Пугачева, Ургант, Хаматова, Макаревич, гламурная тусовка 6 Олигархи, бизнесмены, бежавшие из России, большой бизнес, богатеи, богатенькие, элита, Фридман, Потанин, Мордашев, Чубайс 6 Украина, Азов, украинские власти, Зеленский 5 Навальный и его соратники 5 Бандеровцы, нацисты, националисты, террористы 5 Оппозиция, несистемная оппозиция, все, кто против «спецоперации», кто не согласен, несогласные с ним, недовольные, против власти 4 Правительство, депутаты, Греф, Набиулина, Силуанов, Кудрин, критики Путина в правительстве, Кадыров 3 Журналисты, блогеры, интернет-издания, критикующие Россию, СМИ, Дудь, Эхо, Шендерович 3 Кто критикует Россию, не любит Россию, вредят России, мешает нам жить, клевещет на Россию 3 Каспаров, Яшин, Ходорковский, Пономарев, Собчак, Яблоко и др. 2 Либералы, демократы 2 Иностранные агенты, НКО с иностранным финансированием, зависимые от Запада, финансируемые Западом, ориентированные на Запад, пропагандисты западных идей, проплаченные, помогают Западу 2 Западные агенты под прикрытием, предатели 2 Все, кто уехал, живущие за границей россияне, эмигранты, бежали из страны, у кого деньги на Западе, перебежчики 2 Интеллигенция, мастера культуры, науки и искусства 2 НАТО 2 Воры, коррупционеры, казнокрады 1 Другое 5 Затрудняюсь ответить, не знаю, без понятия 46

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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