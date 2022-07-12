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Представления о “пятой колонне”

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В российском обществе нет четкого понимания того, кого имеют в виду российские чиновники, когда говорят о “пятой колонне” и “национал-предателях”. Тем не менее можно выделить три широкие категории ответов на этот вопрос: “коллективный Запад” (западные страны, их лидеры, НАТО и др.), российские элиты (преимущественно уехавшие за границу или хранящие там деньги) и критики российской власти.

Респондентам был задан открытый вопрос о том, кого по их мнению имел в виду Владимир Путин, когда говорил о “так называемой пятой колонне” и “национал-предателях”, которые помогают Западу в борьбе с Россией. Около половины (46%) респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Это означает две вещи: люди не особо понимают, о чем речь, и эта тема не вызывает у значительного числа людей эмоционального отклика, тема им не интересна.

При этом большая доля людей считает, что под словами о “пятой колонне” подразумевается сам Запад: различные западные страны, западные политики, НАТО и др. Заметное число респондентов относят к “национал-предателям” различных представителей российской элиты: не только уехавших на Запад российских артистов или крупных бизнесменов, хранящих свои деньги в офшорах, но и различных политиков, депутатов и чиновников. Наконец, в третью группу можно выделить различных критиков российской власти: от “несистемной оппозиции” до интеллигенции.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КОГО ВЛАДИМИР ПУТИН ИМЕЛ В ВИДУ, ГОВОРЯ О «ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПЯТОЙ КОЛОННЕ», «НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЯХ», КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЗАПАДУ В БОРЬБЕ С РОССИЕЙ? (ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС) 
Америка, США, Байден9
Европа, Евросоюз, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Прибалтика, недружественные страны, Запад, европейские политики6
Артисты, звезды, которые уехали, критикуют Россию, Галкин, Пугачева, Ургант, Хаматова, Макаревич, гламурная тусовка6
Олигархи, бизнесмены, бежавшие из России, большой бизнес, богатеи, богатенькие, элита, Фридман, Потанин, Мордашев, Чубайс6
Украина, Азов, украинские власти, Зеленский5
Навальный и его соратники5
Бандеровцы, нацисты, националисты, террористы5
Оппозиция, несистемная оппозиция, все, кто против «спецоперации», кто не согласен, несогласные с ним, недовольные, против власти4
Правительство, депутаты, Греф, Набиулина, Силуанов, Кудрин, критики Путина в правительстве, Кадыров3
Журналисты, блогеры, интернет-издания, критикующие Россию, СМИ, Дудь, Эхо, Шендерович3
Кто критикует Россию, не любит Россию, вредят России, мешает нам жить, клевещет на Россию3
Каспаров, Яшин, Ходорковский, Пономарев, Собчак, Яблоко и др.2
Либералы, демократы2
Иностранные агенты, НКО с иностранным финансированием, зависимые от Запада, финансируемые Западом, ориентированные на Запад, пропагандисты западных идей, проплаченные, помогают Западу2
Западные агенты под прикрытием, предатели2
Все, кто уехал, живущие за границей россияне, эмигранты, бежали из страны, у кого деньги на Западе, перебежчики2
Интеллигенция, мастера культуры, науки и искусства2
НАТО2
Воры, коррупционеры, казнокрады1
Другое5
Затрудняюсь ответить, не знаю, без понятия46

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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