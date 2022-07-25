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Потребительские настроения в июне 2022 года

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Июнь 2022 года ознаменовался возвращением потребительского оптимизма и экономических оценок. Доля россиян, назвавших рост цен в числе важных событий месяца, снизилась до февральского уровня. В июне по сравнению с апрелем заметно вырос потребительский оптимизм, интерес к совершению крупных покупок.

Вместе с этим индекс потребительских настроений заметно вырос по сравнению с апрелем этого года. Индекс потребительских настроений в России в июне 2022 года вырос по сравнению с апрелем и составил 99 пунктов (в апреле — 86 пунктов, см. методику расчета ИПН). Это составляет 80% от показателя за март 2008 года, принятого за точку отсчета.

Индекс потребительских настроений

(март 2008 года - 100%)

 
ИПН
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Методика построения индекса потребительских настроений

Примечательно, что рост потребительских оценок произошел в обеих компонентах: оценках текущего положения и ожиданиях от будущего. Оценки будущего оказались на уровне максимальных отметок, а оценки текущего материального положения практически вернулись на уровень начала года. Среди респондентов в возрасте старше 40 лет рост составил 16 п.п. Несколько меньше выросли оценки текущего положения среди респондентов в возрасте 25-39 лет: всего на 7 п.п.

На фоне роста индекса потребительских настроений также вернулся интерес россиян к покупке недвижимости и автомобилей. Индекс целесообразности покупки автомобиля и жилья рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов плюс 100.

Одновременно вырос индекс покупок в кредит: разница между теми, кто считает нынешнее время удачным для покупок в кредит, и теми, кто придерживается противоположного мнения плюс 100.

Рост вышеприведенных индикаторов экономического благосостояния свидетельствует о происходящем процессе адаптации к изменившимся возможностям и новым рыночным условиям. Потребители начинают обдумывать или совершать отложенные дорогостоящие покупки. Приведенные данные подтверждаются мониторингом СберИндекса: рост расходов потребителей в сегменте непродовольственных товаров за июнь 2022 года составил +10 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем.

Наши исследования подтверждают, что интерес к совершению крупных покупок (для дома, автомобилей, недвижимости) вырос прежде всего среди материально обеспеченных групп населения. Они также являются лидерами по темпам роста интереса к покупкам в кредит.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 июня 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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