Потребительские настроения в июне 2022 года

Июнь 2022 года ознаменовался возвращением потребительского оптимизма и экономических оценок. Доля россиян, назвавших рост цен в числе важных событий месяца, снизилась до февральского уровня. В июне по сравнению с апрелем заметно вырос потребительский оптимизм, интерес к совершению крупных покупок.
Вместе с этим индекс потребительских настроений заметно вырос по сравнению с апрелем этого года. Индекс потребительских настроений в России в июне 2022 года вырос по сравнению с апрелем и составил 99 пунктов (в апреле — 86 пунктов, см. методику расчета ИПН). Это составляет 80% от показателя за март 2008 года, принятого за точку отсчета.
Индекс потребительских настроений
(март 2008 года - 100%)
|ИПН
|03.2008
|09.2008
|12.2008
|02.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|01.2019
|03.2019
|05.2019
|07.2019
|09.2019
|11.2019
|01.2020
|03.2020
|09.2020
|11.2020
|02.2021
|04.2021
|06.2021
|08.2021
|10.2021
|12.2021
|02.2022
|04.2022
|06.2022
|100
|95
|75
|62
|64
|69
|72
|76
|72
|75
|73
|83
|78
|77
|78
|77
|82
|82
|82
|82
|80
|84
|84
|87
|77
|74
|79
|78
|81
|84
|80
|81
|84
|84
|82
|81
|84
|84
|84
|85
|90
|81
|80
|81
|82
|80
|79
|83
|82
|80
|81
|81
|85
|85
|83
|80
|81
|79
|76
|83
|82
|80
|82
|84
|89
|87
|83
|85
|78
|78
|78
|68
|63
|63
|66
|70
|75
|75
|69
|66
|70
|69
|64
|65
|57
|63
|59
|64
|65
|70
|69
|67
|67
|72
|68
|71
|71
|72
|72
|76
|76
|76
|75
|76
|81
|77
|74
|81
|79
|87
|80
|75
|75
|72
|72
|80
|79
|80
|81
|82
|84
|68
|73
|69
|74
|78
|75
|75
|72
|75
|74
|70
|80
Методика построения индекса потребительских настроений
Примечательно, что рост потребительских оценок произошел в обеих компонентах: оценках текущего положения и ожиданиях от будущего. Оценки будущего оказались на уровне максимальных отметок, а оценки текущего материального положения практически вернулись на уровень начала года. Среди респондентов в возрасте старше 40 лет рост составил 16 п.п. Несколько меньше выросли оценки текущего положения среди респондентов в возрасте 25-39 лет: всего на 7 п.п.
На фоне роста индекса потребительских настроений также вернулся интерес россиян к покупке недвижимости и автомобилей. Индекс целесообразности покупки автомобиля и жилья рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов плюс 100.
Одновременно вырос индекс покупок в кредит: разница между теми, кто считает нынешнее время удачным для покупок в кредит, и теми, кто придерживается противоположного мнения плюс 100.
Рост вышеприведенных индикаторов экономического благосостояния свидетельствует о происходящем процессе адаптации к изменившимся возможностям и новым рыночным условиям. Потребители начинают обдумывать или совершать отложенные дорогостоящие покупки. Приведенные данные подтверждаются мониторингом СберИндекса: рост расходов потребителей в сегменте непродовольственных товаров за июнь 2022 года составил +10 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем.
Наши исследования подтверждают, что интерес к совершению крупных покупок (для дома, автомобилей, недвижимости) вырос прежде всего среди материально обеспеченных групп населения. Они также являются лидерами по темпам роста интереса к покупкам в кредит.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 июня 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.