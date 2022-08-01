Конфликт с Украиной: июль 2022 года

За прошедший месяц не произошло существенных изменений в отношении россиян к «специальной операции». Большинство респондентов одновременно и обеспокоены происходящим, и поддерживают действия российских вооруженных сил. Поддержка и обеспокоенность среди молодежи ниже, чем в целом по стране. Продолжает нарастать уверенность, что “специальная операция” продлится от полугода и дольше.
Доля людей, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины, практически не изменилась: 25% следят “очень внимательно” и 31% “довольно внимательно”.
Данные
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной – 74% внимательно следят. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 55% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 41%, от 18 до 24 – 36%.
Обеспокоенность событиями в Украине остается на высоком уровне: 81% опрошенных обеспокоены происходящим, 19% — нет. Наибольшая обеспокоенность характерна для людей в возрасте от 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 63%, скорее беспокоит – 29%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 18% очень обеспокоены и 52% скорее обеспокоены.
Данные
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|Очень беспокоят
|46
|40
|43
|44
|Скорее беспокоят
|36
|40
|37
|37
|Скорее не беспокоят
|9
|13
|11
|12
|Совершенно не беспокоят
|7
|7
|8
|7
|Затрудняюсь ответить
|3
|1
|1
|1
Уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине практически не изменился: 76% опрошенных поддерживают СВО (48% — определенно поддерживают, 28% — скорее поддерживают), 18% — не поддерживают (8% — определенно, 10% — скорее).
Наибольшая поддержка действий российских вооруженных сил в Украине наблюдается среди старшей возрастной группы – 84% поддерживают; наименьший уровень поддержки характерен для молодых респондентов (18–24): среди них 57% выражают поддержку.
Данные
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|Определенно да
|53
|45
|47
|47
|48
|Скорее да
|28
|29
|30
|28
|28
|Скорее нет
|8
|8
|8
|11
|10
|Определенно нет
|6
|11
|9
|9
|8
|Затрудняюсь ответить
|6
|7
|6
|5
|7
Постепенно сокращается доля людей, считающих, что «военная операция» будет длиться меньше полугода. Если в июне такого мнению придерживались 33% респондентов, то в июле уже 27%
Наиболее распространённая позиция среди населения – военная спецоперация будет длиться больше года (28%). Доля респондентов, считающих, что СВО будет длиться от полугода до года увеличилась до 24% (в июне – 22%).
Данные
|май.22
|июн.22
|июл.22
|Не больше месяца
|2
|3
|1
|От месяца до двух
|9
|7
|5
|От двух месяцев до полугода
|26
|23
|21
|От полугода до года
|23
|22
|24
|Больше года
|21
|27
|28
|Затрудняюсь ответить
|19
|18
|21
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 июля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.