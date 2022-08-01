Пресс-выпуски

Конфликт с Украиной: июль 2022 года

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За прошедший месяц не произошло существенных изменений в отношении россиян к «специальной операции». Большинство респондентов одновременно и обеспокоены происходящим, и поддерживают действия российских вооруженных сил. Поддержка и обеспокоенность среди молодежи ниже, чем в целом по стране. Продолжает нарастать уверенность, что “специальная операция” продлится от полугода и дольше.

Доля людей, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины, практически не изменилась: 25% следят “очень внимательно” и 31% “довольно внимательно”.

Данные

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22
Очень внимательно2926222425
Довольно внимательно3533343131
Без особого внимания2729333232
Вообще не слежу810101311
Ничего не слышал(а) о ней22111

Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной – 74% внимательно следят. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 55% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 41%, от 18 до 24 – 36%.

Обеспокоенность событиями в Украине остается на высоком уровне: 81% опрошенных обеспокоены происходящим, 19% — нет. Наибольшая обеспокоенность характерна для людей в возрасте от 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 63%, скорее беспокоит – 29%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 18% очень обеспокоены и 52% скорее обеспокоены.

Данные

апр.22май.22июн.22июл.22
Очень беспокоят46404344
Скорее беспокоят36403737
Скорее не беспокоят9131112
Совершенно не беспокоят7787
Затрудняюсь ответить3111

Уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине практически не изменился: 76% опрошенных поддерживают СВО (48% — определенно поддерживают, 28% — скорее поддерживают), 18% — не поддерживают (8% — определенно, 10% — скорее).

Наибольшая поддержка действий российских вооруженных сил в Украине наблюдается среди старшей возрастной группы – 84% поддерживают; наименьший уровень поддержки характерен для молодых респондентов (18–24): среди них 57% выражают поддержку.

Данные

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22
Определенно да5345474748
Скорее да2829302828
Скорее нет8881110
Определенно нет611998
Затрудняюсь ответить67657

Постепенно сокращается доля людей, считающих, что «военная операция» будет длиться меньше полугода. Если в июне такого мнению придерживались 33% респондентов, то в июле уже 27%

Наиболее распространённая позиция среди населения – военная спецоперация будет длиться больше года (28%). Доля респондентов, считающих, что СВО будет длиться от полугода до года увеличилась до 24% (в июне – 22%).

Данные

май.22июн.22июл.22
Не больше месяца231
От месяца до двух975
От двух месяцев до полугода262321
От полугода до года232224
Больше года212728
Затрудняюсь ответить191821

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 июля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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