Конфликт с Украиной: июль 2022 года

За прошедший месяц не произошло существенных изменений в отношении россиян к «специальной операции». Большинство респондентов одновременно и обеспокоены происходящим, и поддерживают действия российских вооруженных сил. Поддержка и обеспокоенность среди молодежи ниже, чем в целом по стране. Продолжает нарастать уверенность, что “специальная операция” продлится от полугода и дольше.

Доля людей, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины, практически не изменилась: 25% следят “очень внимательно” и 31% “довольно внимательно”.

Данные мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 Очень внимательно 29 26 22 24 25 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 Без особого внимания 27 29 33 32 32 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1

Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной – 74% внимательно следят. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 55% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 41%, от 18 до 24 – 36%.

Обеспокоенность событиями в Украине остается на высоком уровне: 81% опрошенных обеспокоены происходящим, 19% — нет. Наибольшая обеспокоенность характерна для людей в возрасте от 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 63%, скорее беспокоит – 29%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 18% очень обеспокоены и 52% скорее обеспокоены.

Данные апр.22 май.22 июн.22 июл.22 Очень беспокоят 46 40 43 44 Скорее беспокоят 36 40 37 37 Скорее не беспокоят 9 13 11 12 Совершенно не беспокоят 7 7 8 7 Затрудняюсь ответить 3 1 1 1

Уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине практически не изменился: 76% опрошенных поддерживают СВО (48% — определенно поддерживают, 28% — скорее поддерживают), 18% — не поддерживают (8% — определенно, 10% — скорее).

Наибольшая поддержка действий российских вооруженных сил в Украине наблюдается среди старшей возрастной группы – 84% поддерживают; наименьший уровень поддержки характерен для молодых респондентов (18–24): среди них 57% выражают поддержку.

Данные мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 Определенно да 53 45 47 47 48 Скорее да 28 29 30 28 28 Скорее нет 8 8 8 11 10 Определенно нет 6 11 9 9 8 Затрудняюсь ответить 6 7 6 5 7

Постепенно сокращается доля людей, считающих, что «военная операция» будет длиться меньше полугода. Если в июне такого мнению придерживались 33% респондентов, то в июле уже 27%

Наиболее распространённая позиция среди населения – военная спецоперация будет длиться больше года (28%). Доля респондентов, считающих, что СВО будет длиться от полугода до года увеличилась до 24% (в июне – 22%).

Данные май.22 июн.22 июл.22 Не больше месяца 2 3 1 От месяца до двух 9 7 5 От двух месяцев до полугода 26 23 21 От полугода до года 23 22 24 Больше года 21 27 28 Затрудняюсь ответить 19 18 21

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 июля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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