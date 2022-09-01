Конфликт с Украиной: август 2022 года

Половина респондентов следят за ситуацией вокруг Украины, но их доля продолжает плавно снижаться. Поддержка действий российских вооруженных сил в Украине остается высокой, существенных изменений по этому вопросу нет. Практически поровну общество разделилось по вопросу о том, нужно ли продолжать наступление или же начинать переговоры. Продолжает нарастать уверенность, что “спецоперация” продлится более полугода.

Доля людей, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины, продолжает снижаться: 21% следят “очень внимательно” (в июле — 25%, в марте — 29%) и еще 30% следят “довольно внимательно” (31% в июле, 35% в марте).

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1

Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной, – 69% внимательно следят. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 55% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – треть, от 18 до 24 – 28%.

Уровень обеспокоенности украинскими событиями также снизился, в августе они беспокоят 74% опрошенных: 37% очень беспокоят (в июле — 44%, в марте — 46%), еще 37% скорее беспокоят (в июле — 37%, в марте 36%).

апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 Очень беспокоят 46 40 43 44 37 Скорее беспокоят 36 40 37 37 37 Скорее не беспокоят 9 13 11 12 13 Совершенно не беспокоят 7 7 8 7 11 Затрудняюсь ответить 3 1 1 1 1

Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 55%, скорее беспокоит – 32%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 14% очень обеспокоены и 39% скорее обеспокоены.

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине за летние месяцы не изменился: 46% “определенно поддерживают” действия российских вооруженных сил и еще 30% “скорее поддерживают”. Не поддерживают – в совокупности 17% респондентов.

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 Определенно да 53 45 47 47 48 46 Скорее да 28 29 30 28 28 30 Скорее нет 8 8 8 11 10 8 Определенно нет 6 11 9 9 8 9 Затрудняюсь ответить 6 7 6 5 7 7

Наибольшая поддержка действий российских вооруженных сил в Украине наблюдается среди старшей возрастной группы – 85% поддерживают; наименьший – характерен для молодых респондентов (18–24): среди них выражают поддержку 65% опрошенных.

При этом порядка половины опрошенных (53%) полагают, что большинство людей в придерживаются тех же взглядов на “спецоперацию”, что они сами. Среди респондентов 55 лет и старше доля таких же ответов составляет 64%. Меньше всего (35%) людей с таким мнением — среди опрошенных в возрасте 18-24 года. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, 64% полагают, что большинство россиян придерживаются тех взглядов, что и они. В группе респондентов, не поддерживающих действия ВС РФ, чуть более четверти (27%) считают, что большинство придерживается их взглядов, 43% — что мнения разделены пополам, 19% — что большинство придерживаются противоположных взглядов.

Преобладающими чувствами по поводу военных действий в Украине, являются “гордость за Россию” (48%) и “тревога, страх, ужас” (31%). Эти настроения практически не изменились с марта.

мар.22 авг.22 Гнев,

возмущение 8 11 Стыд 5 7 Подавленность, оцепенение 6 6 Тревогу, страх, ужас 31 31 Шок 12 12 Удовлетворение, радость 7 7 Воодушевление 7 8 Гордость за Россию 51 48 Другое 4 4 Никаких особых чувств 8 11

По вопросу о том, нужно ли продолжать военные действия или переходить к переговорам общество разделилось практически поровну: около половины респондентов (48%) считают, что необходимо продолжать военные действия, чуть меньше (44%) — что следует начать мирные переговоры. Первая позиция преобладает среди более старших возрастных групп — 40-54 лет (53%) и 55 лет и старше (55%). В группах 18-24 года и 25-39 лет ситуация обратная: наибольшей поддержкой пользуется позиции о необходимости начать мирные переговоры.

Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, большинство (60%) считают, что сейчас следует продолжать военные действия, около трети (34%) полагают, что нужно начать переговоры. Среди респондентов, не поддерживающих действия ВС РФ, только 10% поддерживают продолжение боевых действий.

В обществе нет четкого мнения о том, как долго может длится военная “спецоперация”. Однако продолжает нарастать уверенность, что она продлится от полугода и дольше. Так, около четверти считают, что она может продлиться до полугода: 2% — не больше месяца, 4% — от месяца до двух, 18% — от двух месяцев до полугода. Еще 55% опрошенных полагают, что она может продлиться больше полугода: 24% — от полугода до года, 31% — больше года.

май.22 июн.22 июл.22 авг.22 Не больше месяца 2 3 1 2 От месяца до двух 9 7 5 4 От двух месяцев до полугода 26 23 21 18 От полугода до года 23 22 24 24 Больше года 21 27 28 31 Затрудняюсь ответить 19 18 21 22

Треть респондентов считают, что такие люди, как они сами, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине: 10% полагают, что “безусловно несут”, 23% -”в какой-то мере несут”. Обратной позиции придерживаются 60% опрошенных. С мая значительных изменений по этому вопросу не наблюдается.

апр.22 май.22 авг.22 Безусловно

несут 9 11 10 В какой-то мере несут 19 25 23 Безусловно не несут 65 58 61 Затрудняюсь ответить 7 6 7

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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