Конфликт с Украиной: август 2022 года

Половина респондентов следят за ситуацией вокруг Украины, но их доля продолжает плавно снижаться. Поддержка действий российских вооруженных сил в Украине остается высокой, существенных изменений по этому вопросу нет. Практически поровну общество разделилось по вопросу о том, нужно ли продолжать наступление или же начинать переговоры. Продолжает нарастать уверенность, что “спецоперация” продлится более полугода.
Доля людей, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины, продолжает снижаться: 21% следят “очень внимательно” (в июле — 25%, в марте — 29%) и еще 30% следят “довольно внимательно” (31% в июле, 35% в марте).
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной, – 69% внимательно следят. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 55% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – треть, от 18 до 24 – 28%.
Уровень обеспокоенности украинскими событиями также снизился, в августе они беспокоят 74% опрошенных: 37% очень беспокоят (в июле — 44%, в марте — 46%), еще 37% скорее беспокоят (в июле — 37%, в марте 36%).
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|Очень беспокоят
|46
|40
|43
|44
|37
|Скорее беспокоят
|36
|40
|37
|37
|37
|Скорее не беспокоят
|9
|13
|11
|12
|13
|Совершенно не беспокоят
|7
|7
|8
|7
|11
|Затрудняюсь ответить
|3
|1
|1
|1
|1
Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 55%, скорее беспокоит – 32%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 14% очень обеспокоены и 39% скорее обеспокоены.
Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине за летние месяцы не изменился: 46% “определенно поддерживают” действия российских вооруженных сил и еще 30% “скорее поддерживают”. Не поддерживают – в совокупности 17% респондентов.
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|Определенно да
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|Скорее да
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|Скорее нет
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|Определенно нет
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|Затрудняюсь ответить
|6
|7
|6
|5
|7
|7
Наибольшая поддержка действий российских вооруженных сил в Украине наблюдается среди старшей возрастной группы – 85% поддерживают; наименьший – характерен для молодых респондентов (18–24): среди них выражают поддержку 65% опрошенных.
При этом порядка половины опрошенных (53%) полагают, что большинство людей в придерживаются тех же взглядов на “спецоперацию”, что они сами. Среди респондентов 55 лет и старше доля таких же ответов составляет 64%. Меньше всего (35%) людей с таким мнением — среди опрошенных в возрасте 18-24 года. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, 64% полагают, что большинство россиян придерживаются тех взглядов, что и они. В группе респондентов, не поддерживающих действия ВС РФ, чуть более четверти (27%) считают, что большинство придерживается их взглядов, 43% — что мнения разделены пополам, 19% — что большинство придерживаются противоположных взглядов.
Преобладающими чувствами по поводу военных действий в Украине, являются “гордость за Россию” (48%) и “тревога, страх, ужас” (31%). Эти настроения практически не изменились с марта.
|мар.22
|авг.22
|Гнев,
возмущение
|8
|11
|Стыд
|5
|7
|Подавленность, оцепенение
|6
|6
|Тревогу, страх, ужас
|31
|31
|Шок
|12
|12
|Удовлетворение, радость
|7
|7
|Воодушевление
|7
|8
|Гордость за Россию
|51
|48
|Другое
|4
|4
|Никаких особых чувств
|8
|11
По вопросу о том, нужно ли продолжать военные действия или переходить к переговорам общество разделилось практически поровну: около половины респондентов (48%) считают, что необходимо продолжать военные действия, чуть меньше (44%) — что следует начать мирные переговоры. Первая позиция преобладает среди более старших возрастных групп — 40-54 лет (53%) и 55 лет и старше (55%). В группах 18-24 года и 25-39 лет ситуация обратная: наибольшей поддержкой пользуется позиции о необходимости начать мирные переговоры.
Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, большинство (60%) считают, что сейчас следует продолжать военные действия, около трети (34%) полагают, что нужно начать переговоры. Среди респондентов, не поддерживающих действия ВС РФ, только 10% поддерживают продолжение боевых действий.
В обществе нет четкого мнения о том, как долго может длится военная “спецоперация”. Однако продолжает нарастать уверенность, что она продлится от полугода и дольше. Так, около четверти считают, что она может продлиться до полугода: 2% — не больше месяца, 4% — от месяца до двух, 18% — от двух месяцев до полугода. Еще 55% опрошенных полагают, что она может продлиться больше полугода: 24% — от полугода до года, 31% — больше года.
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|Не больше месяца
|2
|3
|1
|2
|От месяца до двух
|9
|7
|5
|4
|От двух месяцев до полугода
|26
|23
|21
|18
|От полугода до года
|23
|22
|24
|24
|Больше года
|21
|27
|28
|31
|Затрудняюсь ответить
|19
|18
|21
|22
Треть респондентов считают, что такие люди, как они сами, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине: 10% полагают, что “безусловно несут”, 23% -”в какой-то мере несут”. Обратной позиции придерживаются 60% опрошенных. С мая значительных изменений по этому вопросу не наблюдается.
|апр.22
|май.22
|авг.22
|Безусловно
несут
|9
|11
|10
|В какой-то мере несут
|19
|25
|23
|Безусловно не несут
|65
|58
|61
|Затрудняюсь ответить
|7
|6
|7
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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