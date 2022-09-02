Общественное мнение о будущем Херсонской и Запорожской областей Украины

Большая часть респондентов считают, что Запорожская и Херсонская области должны стать либо частью России, либо независимыми государствами. Более половины одобряют проведение референдумов на подконтрольных России территориях этих областей, однако заметной доле опрошенных это безразлично. Две трети респондентов поддержали бы включение украинских областей в состав России, если такое решение будет принято на референдумах.

45% респондентов считают, что Херсонская и Запорожская области Украины должны войти в состав РФ, пятая часть (21%) полагают, что они должны стать независимыми государствами, 14% — что они должны оставаться частью Украины.

В возрастных группах 18-24 года и 25-39 лет по 37% опрошенных считают, что эти области должны стать частью РФ, 24% и 18% соответственно думают, что они должны оставаться в составе Украины. Наибольшая доля сторонников присоединения областей к России представлена в группах 40-54 года и 55 лет и старше — 46% и 51%.

Среди тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине, чуть больше половины полагают, что Херсонская и Запорожская области должны войти в состав РФ. Среди тех, кто не поддерживает действия вооружённых сил России, такого мнения придерживается только каждый пятый.

Более половины (54%) респондентов одобряют планы проведения референдума в Херсонской и Запорожской областях Украины, находящихся под контролем ВС РФ. Ещё 11% не одобряют, около четверти (27%) относятся безразлично.

Наименьшая поддержка характерна для групп 18-24 года и 25-39 лет: в них 47% и 39% опрошенных проведение референдумов безразлично, а одобряют их проведение 39% и 41% соответственно. Среди респондентов старшего возраста поддержка заметно выше: среди респондентов 40-54 лет – 56%, среди респондентов старше 55 лет – 68%.

Две трети респондентов, поддерживающих действия ВС РФ в Украине, одобряют проведение референдумов в Херсонской и Запорожской областях об их вхождении в состав России. Среди опрошенных, не поддерживающих действия российских ВС, нет определенного мнения на этот счет: пятая часть одобряют такие планы, чуть более трети (36%) не одобряют, а 37% — безразлично.

Среди всех опрошенных 69% поддержали бы принятие данных областей в состав РФ по результатам референдума: 43% — определённо, 26% — скорее. Воздержались бы от этого шага 20% респондентов. Наименьшая поддержка принятия этих украинских областей в состав РФ представлена в группе 25-39 лет: доля тех, кто считает, что их надо принять, составляет 63%, тех, кто придерживается иного мнения, — 24%.

Наибольшую поддержку демонстрируют респонденты, которые поддерживают действия ВС РФ в Украине: 79% считают, что России следует принять эти регионы в состав России, если их жители поддержат на референдуме данное решение. Среди опрошенных, не поддерживающих действия российских вооруженных сил, таких заметно ниже: 39%.

Большинство опрошенных считают, что Россия должна поддерживать ДНР и ЛНР в восстановлении разрушенных зданий и инфраструктуры, противоположного мнения придерживаются 15% респондентов. Наименьшая поддержка мнения о необходимости помощи ЛНР и ДНР представлена в группе 25-39 лет: там сторонников этой идеи — 73%. Больше всего респондентов, считающих, что республикам необходимо оказать поддержку, представлено среди опрошенных 55 лет и старше (89%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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