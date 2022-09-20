Доверие общественным институтам

Августовский замер зафиксировал значительный рост доверия всем государственным и общественным институтам по сравнению с показателями прошлого года. Похожие резкие изменения настроений наблюдались и в 2014 году. Наибольшим доверием сегодня пользуются президент, армия, органы госбезопасности, правительство и церковь.

Основные политические институты

Отмечается рост доверия основным политическим институтам: для президента — с 53% (2021) до 80% (2022), для правительства — с 33% (2021) до 55%, для Госдумы и Совета Федерации — с 25% (2021) до более чем 40% (2022).

Таблица Партии Региональные власти Правительство Госдума Совет Федерации Местные органы власти Президент июн.94 — 8 7 — — 12 16 янв.95 — 13 6 — — 8 май.95 — 9 4 — — 13 6 ноя.95 — 9 5 — — 13 6 мар.96 — 11 6 — — 15 10 июл.96 — 13 13 — — 16 23 ноя.96 4 12 8 — — 16 12 мар.97 4 17 6 — — 19 10 сен.97 4 20 10 — — 23 13 мар.98 5 17 8 — — 18 11 сен.98 4 15 4 — — 18 2 мар.99 3 14 12 — — 15 3 сен.99 4 19 8 — — — 2 мар.00 7 18 20 — — 18 — сен.00 7 20 20 — — 19 45 мар.01 7 21 21 10 12 20 52 сен.01 6 22 22 11 — 21 54 мар.02 7 17 20 10 — 16 54 сен.02 7 19 24 11 13 21 61 мар.03 5 13 16 9 10 15 59 сен.03 5 17 15 9 8 16 58 мар.04 5 19 12 9 8 18 62 сен.04 5 19 17 11 12 19 56 мар.05 5 17 14 10 10 14 47 сен.05 4 20 15 10 10 16 54 мар.06 4 19 14 11 11 16 56 сен.06 6 20 19 12 13 17 58 мар.07 7 18 19 13 12 16 64 сен.07 5 19 17 12 12 17 70 мар.08 10 28 30 24 20 24 71 окт.09 7 21 34 21 22 19 63 апр.10 12 21 35 22 22 20 66 окт.10 10 18 35 21 21 15 63 апр.11 9 22 28 21 20 19 53 окт.11 10 23 30 20 — — 47 июн.12 11 22 30 20 21 22 49 окт.12 13 23 29 20 21 19 51 сен.13 12 32 30 25 24 27 55 сен.14 18 35 46 37 39 27 79 сен.15 20 38 45 40 40 32 80 сен.16 12 23 26 22 24 22 74 сен.17 19 31 35 33 35 27 75 сен.18 16 29 27 23 25 27 58 сен.19 16 31 26 24 24 29 60 авг.20 22 36 38 29 30 33 58 авг.21 17 31 33 25 25 29 53 авг.22 32 44 55 43 44 40 80

Армия, правоохранительные органы и суд

После прошлогоднего снижения в этом году резко возросло доверие силовым структурам: так, армии доверяют 77% опрошенных (в 2021 — 61%), органам госбезопасности 61% (в 2021 — 45%), полиции — 41% (в 2021 — 29%).

Таблица Армия Органы госбезопасности Полиция Прокуратура Суд июн.94 37 21 — — — янв.95 24 13 — — — май.95 26 — — — — ноя.95 24 13 — — — мар.96 25 16 — — — июл.96 27 18 — — — ноя.96 30 19 — — — мар.97 28 14 — — — сен.97 28 19 — — — мар.98 23 15 — — — сен.98 28 18 — — — мар.99 29 19 — — — сен.99 35 20 — — — мар.00 48 24 — — — сен.00 35 21 14 — — мар.01 33 22 12 11 13 сен.01 33 23 12 12 14 мар.02 29 20 9 12 12 сен.02 28 23 12 13 16 мар.03 27 23 11 11 13 сен.03 28 20 10 11 11 мар.04 28 20 11 13 14 сен.04 27 21 10 12 14 мар.05 31 25 12 16 15 сен.05 30 23 12 13 16 мар.06 20 23 11 14 15 сен.06 26 23 14 14 14 мар.07 31 24 12 16 17 сен.07 30 25 13 15 15 мар.08 37 32 15 17 15 окт.09 37 31 17 21 21 апр.10 38 30 16 22 21 окт.10 36 29 14 21 16 апр.11 34 27 17 19 20 окт.11 34 24 18 22 19 июн.12 41 30 18 21 21 окт.12 39 33 20 23 23 сен.13 43 36 18 26 21 сен.14 53 46 21 32 26 сен.15 64 50 29 37 29 сен.16 60 46 24 24 22 сен.17 69 57 30 33 26 сен.18 66 50 31 29 28 сен.19 63 48 32 30 28 авг.20 66 53 36 31 31 авг.21 61 45 29 28 28 авг.22 77 61 41 38 36

Церковь, СМИ и благотворительные организации

Доверие к церкви и религиозным организациям вернулось на уровень 2014 года — 51%. Продолжает расти доверие СМИ: 27% в 2019 году, по 35% в 2020 и 2021 гг., 41% в этом году. Также значительно увеличилось доверие благотворительным организациям — с 36% до 49%.

Таблица Церковь и религиозные организации Печать, радио, телевидение Благотворительные организации 1989 — 38 — 1993 — 26 — 1994 — 27 — 1995 — 23 — 1996 — 24 — 1997 38 — 1998 35 24 — 1999 37 25 — 2000 38 26 — 2001 38 30 — 2002 40 23 — 2003 40 22 — 2004 43 26 — 2005 44 24 — 2006 40 24 — 2007 41 25 — 2008 47 28 — 2009 48 28 — 2010 54 29 — 2011 49 25 — 2012 50 26 — 2013 48 24 — 2014 54 36 — 2015 53 34 — 2016 43 27 — 2017 48 30 34 2018 48 31 38 2019 40 27 33 2020 42 35 40 2021 40 36 36 2022 51 41 49

Экономические организации

Среди экономических организаций наибольшим доверием пользуется малый и средний бизнес (42%) — рост на 9 п.п. с 2021 года. Наименьшим доверием — крупный бизнес (28%) — рост на 10 п.п. с 2021 года.

Таблица Профсоюзы Крупный бизнес Малый и средний бизнес Российские банки дек.89 21 — — — янв.90 20 — — — мар.90 18 — — — июл.90 27 — — — окт.90 21 — — — окт.90 16 — — — янв.93 11 — — — июн.94 8 — — — янв.95 8 — — — май.95 6 — — — ноя.95 8 — — — мар.96 8 — — — июл.96 10 — — — ноя.96 11 — — — мар.97 11 — — — сен.97 11 — — — мар.98 11 — — — сен.98 11 — — — мар.99 10 — — — сен.99 9 — — — мар.00 10 — — — сен.00 11 — — — мар.01 14 — — — сен.01 11 — — — мар.02 13 — — — сен.02 13 — — — мар.03 13 — — — сен.03 10 — — — мар.04 10 — — — сен.04 11 — — — мар.05 12 — — — сен.05 12 — — — мар.06 9 — — — сен.06 11 — — — мар.07 9 — — — сен.07 12 — — — мар.08 12 — — — окт.09 16 9 17 17 апр.10 14 12 17 22 окт.10 14 12 22 23 апр.11 12 11 19 20 окт.11 16 — — — июн.12 17 14 22 22 окт.12 19 16 24 27 сен.13 18 — — — сен.14 28 — — — сен.15 24 — — — сен.16 15 11 22 15 сен.17 22 18 29 20 сен.18 24 16 30 25 сен.19 23 16 26 22 авг.20 27 23 38 30 авг.21 20 18 33 28 авг.22 31 28 42 37

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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