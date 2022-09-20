Пресс-выпуски

Доверие общественным институтам

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Августовский замер зафиксировал значительный рост доверия всем государственным и общественным институтам по сравнению с показателями прошлого года. Похожие резкие изменения настроений наблюдались и в 2014 году. Наибольшим доверием сегодня пользуются президент, армия, органы госбезопасности, правительство и церковь.

Основные политические институты

Отмечается рост доверия основным политическим институтам: для президента — с 53% (2021) до 80% (2022), для правительства — с 33% (2021) до 55%, для Госдумы и Совета Федерации — с 25% (2021) до более чем 40% (2022).

Таблица

ПартииРегиональные  властиПравительствоГосдумаСовет ФедерацииМестные органы властиПрезидент
июн.94871216
янв.951368
май.9594136
ноя.9595136
мар.961161510
июл.9613131623
ноя.9641281612
мар.9741761910
сен.97420102313
мар.9851781811
сен.984154182
мар.9931412153
сен.9941982
мар.007182018
сен.00720201945
мар.017212110122052
сен.0162222112154
мар.0271720101654
сен.027192411132161
мар.03513169101559
сен.0351715981658
мар.0451912981862
сен.045191711121956
мар.055171410101447
сен.054201510101654
мар.064191411111656
сен.066201912131758
мар.077181913121664
сен.075191712121770
мар.0810283024202471
окт.097213421221963
апр.1012213522222066
окт.1010183521211563
апр.119222821201953
окт.111023302047
июн.1211223020212249
окт.1213232920211951
сен.1312323025242755
сен.1418354637392779
сен.1520384540403280
сен.1612232622242274
сен.1719313533352775
сен.1816292723252758
сен.1916312624242960
авг.2022363829303358
авг.2117313325252953
авг.2232445543444080

Армия, правоохранительные органы и суд

После прошлогоднего снижения в этом году резко возросло доверие силовым структурам: так, армии доверяют 77% опрошенных (в 2021 — 61%), органам госбезопасности 61% (в 2021 — 45%), полиции — 41% (в 2021 — 29%).

Таблица

АрмияОрганы госбезопасностиПолицияПрокуратураСуд
июн.943721
янв.952413
май.9526
ноя.952413
мар.962516
июл.962718
ноя.963019
мар.972814
сен.972819
мар.982315
сен.982818
мар.992919
сен.993520
мар.004824
сен.00352114
мар.013322121113
сен.013323121214
мар.02292091212
сен.022823121316
мар.032723111113
сен.032820101111
мар.042820111314
сен.042721101214
мар.053125121615
сен.053023121316
мар.062023111415
сен.062623141414
мар.073124121617
сен.073025131515
мар.083732151715
окт.093731172121
апр.103830162221
окт.103629142116
апр.113427171920
окт.113424182219
июн.124130182121
окт.123933202323
сен.134336182621
сен.145346213226
сен.156450293729
сен.166046242422
сен.176957303326
сен.186650312928
сен.196348323028
авг.206653363131
авг.216145292828
авг.227761413836

Церковь, СМИ и благотворительные организации

Доверие к церкви и религиозным организациям вернулось на уровень 2014 года — 51%. Продолжает расти доверие СМИ: 27% в 2019 году, по 35% в 2020 и 2021 гг., 41% в этом году. Также значительно увеличилось доверие благотворительным организациям — с 36% до 49%.

Таблица

Церковь и религиозные организацииПечать, радио, телевидениеБлаготворительные организации
198938
199326
199427
199523
199624
199738
19983524
19993725
20003826
20013830
20024023
20034022
20044326
20054424
20064024
20074125
20084728
20094828
20105429
20114925
20125026
20134824
20145436
20155334
20164327
2017483034
2018483138
2019402733
2020423540
2021403636
2022514149

Экономические организации

Среди экономических организаций наибольшим доверием пользуется малый и средний бизнес (42%) — рост на 9 п.п. с 2021 года. Наименьшим доверием — крупный бизнес (28%) — рост на 10 п.п. с 2021 года. 

Таблица

ПрофсоюзыКрупный бизнесМалый и средний бизнесРоссийские банки
дек.8921
янв.9020
мар.9018
июл.9027
окт.9021
окт.9016
янв.9311
июн.948
янв.958
май.956
ноя.958
мар.968
июл.9610
ноя.9611
мар.9711
сен.9711
мар.9811
сен.9811
мар.9910
сен.999
мар.0010
сен.0011
мар.0114
сен.0111
мар.0213
сен.0213
мар.0313
сен.0310
мар.0410
сен.0411
мар.0512
сен.0512
мар.069
сен.0611
мар.079
сен.0712
мар.0812
окт.091691717
апр.1014121722
окт.1014122223
апр.1112111920
окт.1116
июн.1217142222
окт.1219162427
сен.1318
сен.1428
сен.1524
сен.1615112215
сен.1722182920
сен.1824163025
сен.1923162622
авг.2027233830
авг.2120183328
авг.2231284237

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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