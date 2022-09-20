Доверие общественным институтам

Августовский замер зафиксировал значительный рост доверия всем государственным и общественным институтам по сравнению с показателями прошлого года. Похожие резкие изменения настроений наблюдались и в 2014 году. Наибольшим доверием сегодня пользуются президент, армия, органы госбезопасности, правительство и церковь.
Основные политические институты
Отмечается рост доверия основным политическим институтам: для президента — с 53% (2021) до 80% (2022), для правительства — с 33% (2021) до 55%, для Госдумы и Совета Федерации — с 25% (2021) до более чем 40% (2022).
Таблица
|Партии
|Региональные власти
|Правительство
|Госдума
|Совет Федерации
|Местные органы власти
|Президент
|июн.94
|—
|8
|7
|—
|—
|12
|16
|янв.95
|—
|13
|6
|—
|—
|8
|май.95
|—
|9
|4
|—
|—
|13
|6
|ноя.95
|—
|9
|5
|—
|—
|13
|6
|мар.96
|—
|11
|6
|—
|—
|15
|10
|июл.96
|—
|13
|13
|—
|—
|16
|23
|ноя.96
|4
|12
|8
|—
|—
|16
|12
|мар.97
|4
|17
|6
|—
|—
|19
|10
|сен.97
|4
|20
|10
|—
|—
|23
|13
|мар.98
|5
|17
|8
|—
|—
|18
|11
|сен.98
|4
|15
|4
|—
|—
|18
|2
|мар.99
|3
|14
|12
|—
|—
|15
|3
|сен.99
|4
|19
|8
|—
|—
|—
|2
|мар.00
|7
|18
|20
|—
|—
|18
|—
|сен.00
|7
|20
|20
|—
|—
|19
|45
|мар.01
|7
|21
|21
|10
|12
|20
|52
|сен.01
|6
|22
|22
|11
|—
|21
|54
|мар.02
|7
|17
|20
|10
|—
|16
|54
|сен.02
|7
|19
|24
|11
|13
|21
|61
|мар.03
|5
|13
|16
|9
|10
|15
|59
|сен.03
|5
|17
|15
|9
|8
|16
|58
|мар.04
|5
|19
|12
|9
|8
|18
|62
|сен.04
|5
|19
|17
|11
|12
|19
|56
|мар.05
|5
|17
|14
|10
|10
|14
|47
|сен.05
|4
|20
|15
|10
|10
|16
|54
|мар.06
|4
|19
|14
|11
|11
|16
|56
|сен.06
|6
|20
|19
|12
|13
|17
|58
|мар.07
|7
|18
|19
|13
|12
|16
|64
|сен.07
|5
|19
|17
|12
|12
|17
|70
|мар.08
|10
|28
|30
|24
|20
|24
|71
|окт.09
|7
|21
|34
|21
|22
|19
|63
|апр.10
|12
|21
|35
|22
|22
|20
|66
|окт.10
|10
|18
|35
|21
|21
|15
|63
|апр.11
|9
|22
|28
|21
|20
|19
|53
|окт.11
|10
|23
|30
|20
|—
|—
|47
|июн.12
|11
|22
|30
|20
|21
|22
|49
|окт.12
|13
|23
|29
|20
|21
|19
|51
|сен.13
|12
|32
|30
|25
|24
|27
|55
|сен.14
|18
|35
|46
|37
|39
|27
|79
|сен.15
|20
|38
|45
|40
|40
|32
|80
|сен.16
|12
|23
|26
|22
|24
|22
|74
|сен.17
|19
|31
|35
|33
|35
|27
|75
|сен.18
|16
|29
|27
|23
|25
|27
|58
|сен.19
|16
|31
|26
|24
|24
|29
|60
|авг.20
|22
|36
|38
|29
|30
|33
|58
|авг.21
|17
|31
|33
|25
|25
|29
|53
|авг.22
|32
|44
|55
|43
|44
|40
|80
Армия, правоохранительные органы и суд
После прошлогоднего снижения в этом году резко возросло доверие силовым структурам: так, армии доверяют 77% опрошенных (в 2021 — 61%), органам госбезопасности 61% (в 2021 — 45%), полиции — 41% (в 2021 — 29%).
Таблица
|Армия
|Органы госбезопасности
|Полиция
|Прокуратура
|Суд
|июн.94
|37
|21
|—
|—
|—
|янв.95
|24
|13
|—
|—
|—
|май.95
|26
|—
|—
|—
|—
|ноя.95
|24
|13
|—
|—
|—
|мар.96
|25
|16
|—
|—
|—
|июл.96
|27
|18
|—
|—
|—
|ноя.96
|30
|19
|—
|—
|—
|мар.97
|28
|14
|—
|—
|—
|сен.97
|28
|19
|—
|—
|—
|мар.98
|23
|15
|—
|—
|—
|сен.98
|28
|18
|—
|—
|—
|мар.99
|29
|19
|—
|—
|—
|сен.99
|35
|20
|—
|—
|—
|мар.00
|48
|24
|—
|—
|—
|сен.00
|35
|21
|14
|—
|—
|мар.01
|33
|22
|12
|11
|13
|сен.01
|33
|23
|12
|12
|14
|мар.02
|29
|20
|9
|12
|12
|сен.02
|28
|23
|12
|13
|16
|мар.03
|27
|23
|11
|11
|13
|сен.03
|28
|20
|10
|11
|11
|мар.04
|28
|20
|11
|13
|14
|сен.04
|27
|21
|10
|12
|14
|мар.05
|31
|25
|12
|16
|15
|сен.05
|30
|23
|12
|13
|16
|мар.06
|20
|23
|11
|14
|15
|сен.06
|26
|23
|14
|14
|14
|мар.07
|31
|24
|12
|16
|17
|сен.07
|30
|25
|13
|15
|15
|мар.08
|37
|32
|15
|17
|15
|окт.09
|37
|31
|17
|21
|21
|апр.10
|38
|30
|16
|22
|21
|окт.10
|36
|29
|14
|21
|16
|апр.11
|34
|27
|17
|19
|20
|окт.11
|34
|24
|18
|22
|19
|июн.12
|41
|30
|18
|21
|21
|окт.12
|39
|33
|20
|23
|23
|сен.13
|43
|36
|18
|26
|21
|сен.14
|53
|46
|21
|32
|26
|сен.15
|64
|50
|29
|37
|29
|сен.16
|60
|46
|24
|24
|22
|сен.17
|69
|57
|30
|33
|26
|сен.18
|66
|50
|31
|29
|28
|сен.19
|63
|48
|32
|30
|28
|авг.20
|66
|53
|36
|31
|31
|авг.21
|61
|45
|29
|28
|28
|авг.22
|77
|61
|41
|38
|36
Церковь, СМИ и благотворительные организации
Доверие к церкви и религиозным организациям вернулось на уровень 2014 года — 51%. Продолжает расти доверие СМИ: 27% в 2019 году, по 35% в 2020 и 2021 гг., 41% в этом году. Также значительно увеличилось доверие благотворительным организациям — с 36% до 49%.
Таблица
|Церковь и религиозные организации
|Печать, радио, телевидение
|Благотворительные организации
|1989
|—
|38
|—
|1993
|—
|26
|—
|1994
|—
|27
|—
|1995
|—
|23
|—
|1996
|—
|24
|—
|1997
|38
|—
|1998
|35
|24
|—
|1999
|37
|25
|—
|2000
|38
|26
|—
|2001
|38
|30
|—
|2002
|40
|23
|—
|2003
|40
|22
|—
|2004
|43
|26
|—
|2005
|44
|24
|—
|2006
|40
|24
|—
|2007
|41
|25
|—
|2008
|47
|28
|—
|2009
|48
|28
|—
|2010
|54
|29
|—
|2011
|49
|25
|—
|2012
|50
|26
|—
|2013
|48
|24
|—
|2014
|54
|36
|—
|2015
|53
|34
|—
|2016
|43
|27
|—
|2017
|48
|30
|34
|2018
|48
|31
|38
|2019
|40
|27
|33
|2020
|42
|35
|40
|2021
|40
|36
|36
|2022
|51
|41
|49
Экономические организации
Среди экономических организаций наибольшим доверием пользуется малый и средний бизнес (42%) — рост на 9 п.п. с 2021 года. Наименьшим доверием — крупный бизнес (28%) — рост на 10 п.п. с 2021 года.
Таблица
|Профсоюзы
|Крупный бизнес
|Малый и средний бизнес
|Российские банки
|дек.89
|21
|—
|—
|—
|янв.90
|20
|—
|—
|—
|мар.90
|18
|—
|—
|—
|июл.90
|27
|—
|—
|—
|окт.90
|21
|—
|—
|—
|окт.90
|16
|—
|—
|—
|янв.93
|11
|—
|—
|—
|июн.94
|8
|—
|—
|—
|янв.95
|8
|—
|—
|—
|май.95
|6
|—
|—
|—
|ноя.95
|8
|—
|—
|—
|мар.96
|8
|—
|—
|—
|июл.96
|10
|—
|—
|—
|ноя.96
|11
|—
|—
|—
|мар.97
|11
|—
|—
|—
|сен.97
|11
|—
|—
|—
|мар.98
|11
|—
|—
|—
|сен.98
|11
|—
|—
|—
|мар.99
|10
|—
|—
|—
|сен.99
|9
|—
|—
|—
|мар.00
|10
|—
|—
|—
|сен.00
|11
|—
|—
|—
|мар.01
|14
|—
|—
|—
|сен.01
|11
|—
|—
|—
|мар.02
|13
|—
|—
|—
|сен.02
|13
|—
|—
|—
|мар.03
|13
|—
|—
|—
|сен.03
|10
|—
|—
|—
|мар.04
|10
|—
|—
|—
|сен.04
|11
|—
|—
|—
|мар.05
|12
|—
|—
|—
|сен.05
|12
|—
|—
|—
|мар.06
|9
|—
|—
|—
|сен.06
|11
|—
|—
|—
|мар.07
|9
|—
|—
|—
|сен.07
|12
|—
|—
|—
|мар.08
|12
|—
|—
|—
|окт.09
|16
|9
|17
|17
|апр.10
|14
|12
|17
|22
|окт.10
|14
|12
|22
|23
|апр.11
|12
|11
|19
|20
|окт.11
|16
|—
|—
|—
|июн.12
|17
|14
|22
|22
|окт.12
|19
|16
|24
|27
|сен.13
|18
|—
|—
|—
|сен.14
|28
|—
|—
|—
|сен.15
|24
|—
|—
|—
|сен.16
|15
|11
|22
|15
|сен.17
|22
|18
|29
|20
|сен.18
|24
|16
|30
|25
|сен.19
|23
|16
|26
|22
|авг.20
|27
|23
|38
|30
|авг.21
|20
|18
|33
|28
|авг.22
|31
|28
|42
|37
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.