Участие ЧВК в украинском конфликте

Две трети опрошенных слышали об участии ЧВК в украинских боевых действиях на стороне России. Респонденты преимущественно поддерживают использование таких боевых подразделений.

64% респондентов слышали о том, что в боевых действия в Украине на стороне России принимают участие наемники и частные военные компании (ЧВК): 27% много об этом слышали, 37% что-то слышали. Лучше всего об этом осведомлены жители Москвы (суммарно 73%) и опрошенные с высшим образованием (суммарно 70%). Значимых различий по другим параметрам не наблюдается.

63% опрошенных считают допустимым использование ЧВК: 30% полагают, что это абсолютно допустимо, треть — что скорее допустимо. Около четверти (26%) считают это недопустимым.

Наиболее высокий уровень поддержки ЧВК представлен среди жителей Москвы (суммарно 81%) и опрошенных с высшим образованием (суммарно 69%). Меньше всего респондентов, считающих использованием наёмников на стороне РФ допустимым, сосредоточено среди жителей городов с населением до 500 тыс. человек (около 60%) и среди опрошенных с образованием ниже среднего (42%). По другим параметрам значимых отличий не наблюдается.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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