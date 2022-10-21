Пресс-выпуски

Общество в состоянии стресса

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В конце сентября, на фоне объявленной частичной мобилизации, общественные настроения резко ухудшились. Выросли напряжение, раздражение, страх и тоска. Такого резкого спада не было за все время наблюдений. При этом половина опрошенных демонстрирует уверенность в завтрашнем дне. Две трети респондентов чувствуют себя свободными людьми. 

В сентябре российское общество испытало сильнейший стресс от новостей о частичной мобилизации. Произошло резкое ухудшение настроений. Количество тех, кто говорит о “прекрасном настроении” сократилось до 7% (с 15% в июле), о “нормальном ровном состоянии” до 45% (с 65% в июле). Выросло количество тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (с 17% до 32%) и о “страхе и тоске” (с 4% до 15%). Такого резкого одномоментного ухудшения настроений не было за все время наблюдений. В итоге, позитивные настроения в конце сентября лишь немного преобладали над негативными, подобное соотношение в последний раз наблюдалось в 2000 году.

Таблица

мар.93апр.93май.93июн.93июл.93авг.93сен.93окт.93ноя.93дек.93янв.94мар.94апр.94май.94июн.94июл.94авг.94ноя.94янв.95мар.95май.95июл.95сен.95ноя.95янв.96мар.96май.96июл.96сен.96ноя.96янв.97мар.97май.97июл.97сен.97ноя.97янв.98мар.98май.98июл.98сен.98ноя.98янв.99мар.99май.99июл.99сен.99ноя.99янв.00мар.00май.00июл.00сен.00ноя.00янв.01мар.01май.01июл.01сен.01ноя.01янв.02мар.02май.02июл.02сен.02ноя.02янв.03мар.03май.03июл.03сен.03ноя.03янв.04мар.04май.04июл.04сен.04ноя.04янв.05мар.05май.05июл.05сен.05ноя.05янв.06мар.06май.06июл.06сен.06ноя.06янв.07мар.07май.07июл.07сен.07ноя.07янв.08мар.08июн.08июн.09авг.09окт.09дек.09фев.10апр.10июн.10авг.10окт.10дек.10фев.11апр.11июн.11авг.11окт.11дек.11фев.12июн.12окт.12дек.12фев.13апр.13июн.13авг.13окт.13дек.13фев.14апр.14июн.14авг.14окт.14дек.14фев.15апр.15июн.15авг.15окт.15дек.15фев.16апр.16июн.16авг.16окт.16дек.16фев.17июн.17авг.17окт.17дек.17фев.18апр.18июн.18авг.18окт.18дек.18фев.19апр.19июл.19авг.19окт.19дек.19фев.20авг.20окт.20янв.21мар.21май.21авг.21окт.21янв.21мар.21май.21июл.21сен.21ноя.21янв.22мар.22май.22июл.22сен.22
прекрасное настроение566655544443343343233433233443334453444433334544555655757776768768610797686896687799798109881311101110101212107897108111011910791111881211121114131213121314131411101013131413101191413121010131413121313121111111112111314121212121213141313111314131311111113157
нормальное, ровное состояние3540413938384139413940393334373839353232383835383131404138353533374139403537363924333334363437404546504540434949484750505051525350535648515054565357545149515351515654555754565755585152585353545659575958596361596158606159626362636469666559585558595859626464626456576063616159595960596159646363646465645762615961636563636366625862616358615861635861586157616545
испытываю напряжение, раздражение4339373941403942404241424540413739404643414040424245353839424045423839394241434148434442394540393335303439363232323331323030292832282829283028262927292832322732272428282629252528252728242425272322242527252323262226222324252322222219181923242423202322191918171924252219202021232420222124202017171916182521222421201919172017212321211823202321182320232125191732
испытываю страх, тоску11101011101111101010109911101181112131012138141012871112121110910111012920131314111112910878998866771087777688866565797768766665666656765666755646545555343533335535444133466334465443444223233445565445545655445754457677415
затрудняюсь ответить66777666765710109111010899791011111091191087788886759781067877878757675546455536645764544465734444433444456443422212122322121112124323324233334333134242333234333221111111111110111111111111111

О прекрасном или нормальном состоянии чаще всего говорили респонденты 18-24 лет (63%), те, кто может позволит себе товары длительного пользования (60%) и кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении (63%). Более негативные оценки собственного настроения свойственны респондентам старше 40 лет (около 50%), тем, кому едва хватает на еду и кому средств хватает на одежду (также около 50%), и опрошенным, считающим, что страна движется по неверному пути (69%).

По вопросу о том, чувствуют ли респонденты уверенность в завтрашнем дне, мнения разделились поровну. Необходимо отметить, что в последний раз этот вопрос задавался два года назад, и он не показывает тех изменений, которые могли происходить в последние месяцы.

Таблица

янв.95янв.96янв.97фев.00июн.04сен.04янв.05мар.05сен.05мар.06июн.06мар.07июн.07окт.07ноя.07мар.08окт.08дек.08июл.09июл.12сен.12дек.12янв.13мар.13июн.13сен.13ноя.13янв.14июн.14июл.14ноя.14янв.15июл.15дек.15янв.16авг.16дек.16янв.17июл.17июл.18авг.19авг.20сен.22
да466101299991010121691218121112109810101089101412117119691091212161821
скорее да12151421252421212523252725293033282630373333322932313334403837354037273129343530332929
скорее нет39322936323733343530303128343526333433303232353432343335273328342832363433323132252525
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затрудняюсь ответить71074232354434545536666557556768956766856220

Более всего уверенность в завтрашнем дне чувствуют респонденты, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении, одобряющие деятельность президента, и те, кто может позволить себе товары длительного пользования: среди них уверенность в завтрашнем дне ощущают 67%, 61% и 64% соответственно.

Опрошенные, которые не чувствуют такую уверенность, преобладают среди тех, кто думает, что страна движется по неверному пути, кто не одобряет деятельность президента и кому едва хватает на еду. В этих группах доля респондентов, не чувствующих уверенности, составляет 81%, 88% и 64% соответственно.

Две трети респондентов (69%) респондентов говорят о том, что чувствуют себя в нашем обществе свободными людьми, чуть менее трети (29%) придерживаются обратного мнения. Как представляется, такое распределение является результатом мобилизации общественного мнения, которая произошла в феврале-марте текущего года.

Таблица

Определённо да + скорее даОпределённо нет + скорее нетЗатрудняюсь ответить
июн.91434512
янв.96335315
фев.0053406
фев.0553416
авг.0653443
окт.0758385
окт.1158349
окт.1352399
окт.1469228
ноя.1566268
дек.1968312
май.2164351
сен.2269292

О том, что они чувствуют себя свободным человеком, чаще всего говорят респонденты, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), одобряющие деятельность президента (81%), а также живущие за пределами крупных городов.

Больше всего опрошенных, не считающих себя свободными, представлено среди тех, кто думает, что наша страна движется по неверному пути (62%), кто не одобряет деятельность президента (69%), и тех, кто живёт Москве (49%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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