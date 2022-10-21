Общество в состоянии стресса

В конце сентября, на фоне объявленной частичной мобилизации, общественные настроения резко ухудшились. Выросли напряжение, раздражение, страх и тоска. Такого резкого спада не было за все время наблюдений. При этом половина опрошенных демонстрирует уверенность в завтрашнем дне. Две трети респондентов чувствуют себя свободными людьми.

В сентябре российское общество испытало сильнейший стресс от новостей о частичной мобилизации. Произошло резкое ухудшение настроений. Количество тех, кто говорит о “прекрасном настроении” сократилось до 7% (с 15% в июле), о “нормальном ровном состоянии” до 45% (с 65% в июле). Выросло количество тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (с 17% до 32%) и о “страхе и тоске” (с 4% до 15%). Такого резкого одномоментного ухудшения настроений не было за все время наблюдений. В итоге, позитивные настроения в конце сентября лишь немного преобладали над негативными, подобное соотношение в последний раз наблюдалось в 2000 году.

Таблица мар.93 апр.93 май.93 июн.93 июл.93 авг.93 сен.93 окт.93 ноя.93 дек.93 янв.94 мар.94 апр.94 май.94 июн.94 июл.94 авг.94 ноя.94 янв.95 мар.95 май.95 июл.95 сен.95 ноя.95 янв.96 мар.96 май.96 июл.96 сен.96 ноя.96 янв.97 мар.97 май.97 июл.97 сен.97 ноя.97 янв.98 мар.98 май.98 июл.98 сен.98 ноя.98 янв.99 мар.99 май.99 июл.99 сен.99 ноя.99 янв.00 мар.00 май.00 июл.00 сен.00 ноя.00 янв.01 мар.01 май.01 июл.01 сен.01 ноя.01 янв.02 мар.02 май.02 июл.02 сен.02 ноя.02 янв.03 мар.03 май.03 июл.03 сен.03 ноя.03 янв.04 мар.04 май.04 июл.04 сен.04 ноя.04 янв.05 мар.05 май.05 июл.05 сен.05 ноя.05 янв.06 мар.06 май.06 июл.06 сен.06 ноя.06 янв.07 мар.07 май.07 июл.07 сен.07 ноя.07 янв.08 мар.08 июн.08 июн.09 авг.09 окт.09 дек.09 фев.10 апр.10 июн.10 авг.10 окт.10 дек.10 фев.11 апр.11 июн.11 авг.11 окт.11 дек.11 фев.12 июн.12 окт.12 дек.12 фев.13 апр.13 июн.13 авг.13 окт.13 дек.13 фев.14 апр.14 июн.14 авг.14 окт.14 дек.14 фев.15 апр.15 июн.15 авг.15 окт.15 дек.15 фев.16 апр.16 июн.16 авг.16 окт.16 дек.16 фев.17 июн.17 авг.17 окт.17 дек.17 фев.18 апр.18 июн.18 авг.18 окт.18 дек.18 фев.19 апр.19 июл.19 авг.19 окт.19 дек.19 фев.20 авг.20 окт.20 янв.21 мар.21 май.21 авг.21 окт.21 янв.21 мар.21 май.21 июл.21 сен.21 ноя.21 янв.22 мар.22 май.22 июл.22 сен.22 прекрасное настроение 5 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 5 5 6 5 5 7 5 7 7 7 6 7 6 8 7 6 8 6 10 7 9 7 6 8 6 8 9 6 6 8 7 7 9 9 7 9 8 10 9 8 8 13 11 10 11 10 10 12 12 10 7 8 9 7 10 8 11 10 11 9 10 7 9 11 11 8 8 12 11 12 11 14 13 12 13 12 13 14 13 14 11 10 10 13 13 14 13 10 11 9 14 13 12 10 10 13 14 13 12 13 13 12 11 11 11 11 12 11 13 14 12 12 12 12 12 13 14 13 13 11 13 14 13 13 11 11 11 13 15 7 нормальное, ровное состояние 35 40 41 39 38 38 41 39 41 39 40 39 33 34 37 38 39 35 32 32 38 38 35 38 31 31 40 41 38 35 35 33 37 41 39 40 35 37 36 39 24 33 33 34 36 34 37 40 45 46 50 45 40 43 49 49 48 47 50 50 50 51 52 53 50 53 56 48 51 50 54 56 53 57 54 51 49 51 53 51 51 56 54 55 57 54 56 57 55 58 51 52 58 53 53 54 56 59 57 59 58 59 63 61 59 61 58 60 61 59 62 63 62 63 64 69 66 65 59 58 55 58 59 58 59 62 64 64 62 64 56 57 60 63 61 61 59 59 59 60 59 61 59 64 63 63 64 64 65 64 57 62 61 59 61 63 65 63 63 63 66 62 58 62 61 63 58 61 58 61 63 58 61 58 61 57 61 65 45 испытываю напряжение, раздражение 43 39 37 39 41 40 39 42 40 42 41 42 45 40 41 37 39 40 46 43 41 40 40 42 42 45 35 38 39 42 40 45 42 38 39 39 42 41 43 41 48 43 44 42 39 45 40 39 33 35 30 34 39 36 32 32 32 33 31 32 30 30 29 28 32 28 28 29 28 30 28 26 29 27 29 28 32 32 27 32 27 24 28 28 26 29 25 25 28 25 27 28 24 24 25 27 23 22 24 25 27 25 23 23 26 22 26 22 23 24 25 23 22 22 22 19 18 19 23 24 24 23 20 23 22 19 19 18 17 19 24 25 22 19 20 20 21 23 24 20 22 21 24 20 20 17 17 19 16 18 25 21 22 24 21 20 19 19 17 20 17 21 23 21 21 18 23 20 23 21 18 23 20 23 21 25 19 17 32 испытываю страх, тоску 11 10 10 11 10 11 11 10 10 10 10 9 9 11 10 11 8 11 12 13 10 12 13 8 14 10 12 8 7 11 12 12 11 10 9 10 11 10 12 9 20 13 13 14 11 11 12 9 10 8 7 8 9 9 8 8 6 6 7 7 10 8 7 7 7 7 6 8 8 8 6 6 5 6 5 7 9 7 7 6 8 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 7 6 5 6 6 6 7 5 5 6 4 6 5 4 5 5 5 5 3 4 3 5 3 3 3 3 5 5 3 5 4 4 4 1 3 3 4 6 6 3 3 4 4 6 5 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 5 4 4 5 5 4 5 6 5 5 4 4 5 7 5 4 4 5 7 6 7 7 4 15 затрудняюсь ответить 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 5 7 10 10 9 11 10 10 8 9 9 7 9 10 11 11 10 9 11 9 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 5 9 7 8 10 6 7 8 7 7 8 7 8 7 5 7 6 7 5 5 4 6 4 5 5 5 3 6 6 4 5 7 6 4 5 4 4 4 6 5 7 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 6 4 4 3 4 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

О прекрасном или нормальном состоянии чаще всего говорили респонденты 18-24 лет (63%), те, кто может позволит себе товары длительного пользования (60%) и кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении (63%). Более негативные оценки собственного настроения свойственны респондентам старше 40 лет (около 50%), тем, кому едва хватает на еду и кому средств хватает на одежду (также около 50%), и опрошенным, считающим, что страна движется по неверному пути (69%).

По вопросу о том, чувствуют ли респонденты уверенность в завтрашнем дне, мнения разделились поровну. Необходимо отметить, что в последний раз этот вопрос задавался два года назад, и он не показывает тех изменений, которые могли происходить в последние месяцы.

Таблица янв.95 янв.96 янв.97 фев.00 июн.04 сен.04 янв.05 мар.05 сен.05 мар.06 июн.06 мар.07 июн.07 окт.07 ноя.07 мар.08 окт.08 дек.08 июл.09 июл.12 сен.12 дек.12 янв.13 мар.13 июн.13 сен.13 ноя.13 янв.14 июн.14 июл.14 ноя.14 янв.15 июл.15 дек.15 янв.16 авг.16 дек.16 янв.17 июл.17 июл.18 авг.19 авг.20 сен.22 да 4 6 6 10 12 9 9 9 9 10 10 12 16 9 12 18 12 11 12 10 9 8 10 10 10 8 9 10 14 12 11 7 11 9 6 9 10 9 12 12 16 18 21 скорее да 12 15 14 21 25 24 21 21 25 23 25 27 25 29 30 33 28 26 30 37 33 33 32 29 32 31 33 34 40 38 37 35 40 37 27 31 29 34 35 30 33 29 29 скорее нет 39 32 29 36 32 37 33 34 35 30 30 31 28 34 35 26 33 34 33 30 32 32 35 34 32 34 33 35 27 33 28 34 28 32 36 34 33 32 31 32 25 25 25 нет 38 38 44 29 30 28 34 34 27 33 32 26 27 24 19 17 23 25 20 17 19 21 18 22 18 22 20 16 12 11 16 15 17 16 24 21 22 17 18 21 24 27 25 затрудняюсь ответить 7 10 7 4 2 3 2 3 5 4 4 3 4 5 4 5 5 3 6 6 6 6 5 5 7 5 5 6 7 6 8 9 5 6 7 6 6 8 5 6 2 2 0

Более всего уверенность в завтрашнем дне чувствуют респонденты, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении, одобряющие деятельность президента, и те, кто может позволить себе товары длительного пользования: среди них уверенность в завтрашнем дне ощущают 67%, 61% и 64% соответственно.

Опрошенные, которые не чувствуют такую уверенность, преобладают среди тех, кто думает, что страна движется по неверному пути, кто не одобряет деятельность президента и кому едва хватает на еду. В этих группах доля респондентов, не чувствующих уверенности, составляет 81%, 88% и 64% соответственно.

Две трети респондентов (69%) респондентов говорят о том, что чувствуют себя в нашем обществе свободными людьми, чуть менее трети (29%) придерживаются обратного мнения. Как представляется, такое распределение является результатом мобилизации общественного мнения, которая произошла в феврале-марте текущего года.

Таблица Определённо да + скорее да Определённо нет + скорее нет Затрудняюсь ответить июн.91 43 45 12 янв.96 33 53 15 фев.00 53 40 6 фев.05 53 41 6 авг.06 53 44 3 окт.07 58 38 5 окт.11 58 34 9 окт.13 52 39 9 окт.14 69 22 8 ноя.15 66 26 8 дек.19 68 31 2 май.21 64 35 1 сен.22 69 29 2

О том, что они чувствуют себя свободным человеком, чаще всего говорят респонденты, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), одобряющие деятельность президента (81%), а также живущие за пределами крупных городов.

Больше всего опрошенных, не считающих себя свободными, представлено среди тех, кто думает, что наша страна движется по неверному пути (62%), кто не одобряет деятельность президента (69%), и тех, кто живёт Москве (49%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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