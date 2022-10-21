Общество в состоянии стресса

В конце сентября, на фоне объявленной частичной мобилизации, общественные настроения резко ухудшились. Выросли напряжение, раздражение, страх и тоска. Такого резкого спада не было за все время наблюдений. При этом половина опрошенных демонстрирует уверенность в завтрашнем дне. Две трети респондентов чувствуют себя свободными людьми.
В сентябре российское общество испытало сильнейший стресс от новостей о частичной мобилизации. Произошло резкое ухудшение настроений. Количество тех, кто говорит о “прекрасном настроении” сократилось до 7% (с 15% в июле), о “нормальном ровном состоянии” до 45% (с 65% в июле). Выросло количество тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (с 17% до 32%) и о “страхе и тоске” (с 4% до 15%). Такого резкого одномоментного ухудшения настроений не было за все время наблюдений. В итоге, позитивные настроения в конце сентября лишь немного преобладали над негативными, подобное соотношение в последний раз наблюдалось в 2000 году.
Таблица
|мар.93
|апр.93
|май.93
|июн.93
|июл.93
|авг.93
|сен.93
|окт.93
|ноя.93
|дек.93
|янв.94
|мар.94
|апр.94
|май.94
|июн.94
|июл.94
|авг.94
|ноя.94
|янв.95
|мар.95
|май.95
|июл.95
|сен.95
|ноя.95
|янв.96
|мар.96
|май.96
|июл.96
|сен.96
|ноя.96
|янв.97
|мар.97
|май.97
|июл.97
|сен.97
|ноя.97
|янв.98
|мар.98
|май.98
|июл.98
|сен.98
|ноя.98
|янв.99
|мар.99
|май.99
|июл.99
|сен.99
|ноя.99
|янв.00
|мар.00
|май.00
|июл.00
|сен.00
|ноя.00
|янв.01
|мар.01
|май.01
|июл.01
|сен.01
|ноя.01
|янв.02
|мар.02
|май.02
|июл.02
|сен.02
|ноя.02
|янв.03
|мар.03
|май.03
|июл.03
|сен.03
|ноя.03
|янв.04
|мар.04
|май.04
|июл.04
|сен.04
|ноя.04
|янв.05
|мар.05
|май.05
|июл.05
|сен.05
|ноя.05
|янв.06
|мар.06
|май.06
|июл.06
|сен.06
|ноя.06
|янв.07
|мар.07
|май.07
|июл.07
|сен.07
|ноя.07
|янв.08
|мар.08
|июн.08
|июн.09
|авг.09
|окт.09
|дек.09
|фев.10
|апр.10
|июн.10
|авг.10
|окт.10
|дек.10
|фев.11
|апр.11
|июн.11
|авг.11
|окт.11
|дек.11
|фев.12
|июн.12
|окт.12
|дек.12
|фев.13
|апр.13
|июн.13
|авг.13
|окт.13
|дек.13
|фев.14
|апр.14
|июн.14
|авг.14
|окт.14
|дек.14
|фев.15
|апр.15
|июн.15
|авг.15
|окт.15
|дек.15
|фев.16
|апр.16
|июн.16
|авг.16
|окт.16
|дек.16
|фев.17
|июн.17
|авг.17
|окт.17
|дек.17
|фев.18
|апр.18
|июн.18
|авг.18
|окт.18
|дек.18
|фев.19
|апр.19
|июл.19
|авг.19
|окт.19
|дек.19
|фев.20
|авг.20
|окт.20
|янв.21
|мар.21
|май.21
|авг.21
|окт.21
|янв.21
|мар.21
|май.21
|июл.21
|сен.21
|ноя.21
|янв.22
|мар.22
|май.22
|июл.22
|сен.22
|прекрасное настроение
|5
|6
|6
|6
|5
|5
|5
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|3
|2
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|3
|4
|4
|5
|3
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|3
|3
|4
|5
|4
|4
|5
|5
|5
|6
|5
|5
|7
|5
|7
|7
|7
|6
|7
|6
|8
|7
|6
|8
|6
|10
|7
|9
|7
|6
|8
|6
|8
|9
|6
|6
|8
|7
|7
|9
|9
|7
|9
|8
|10
|9
|8
|8
|13
|11
|10
|11
|10
|10
|12
|12
|10
|7
|8
|9
|7
|10
|8
|11
|10
|11
|9
|10
|7
|9
|11
|11
|8
|8
|12
|11
|12
|11
|14
|13
|12
|13
|12
|13
|14
|13
|14
|11
|10
|10
|13
|13
|14
|13
|10
|11
|9
|14
|13
|12
|10
|10
|13
|14
|13
|12
|13
|13
|12
|11
|11
|11
|11
|12
|11
|13
|14
|12
|12
|12
|12
|12
|13
|14
|13
|13
|11
|13
|14
|13
|13
|11
|11
|11
|13
|15
|7
|нормальное, ровное состояние
|35
|40
|41
|39
|38
|38
|41
|39
|41
|39
|40
|39
|33
|34
|37
|38
|39
|35
|32
|32
|38
|38
|35
|38
|31
|31
|40
|41
|38
|35
|35
|33
|37
|41
|39
|40
|35
|37
|36
|39
|24
|33
|33
|34
|36
|34
|37
|40
|45
|46
|50
|45
|40
|43
|49
|49
|48
|47
|50
|50
|50
|51
|52
|53
|50
|53
|56
|48
|51
|50
|54
|56
|53
|57
|54
|51
|49
|51
|53
|51
|51
|56
|54
|55
|57
|54
|56
|57
|55
|58
|51
|52
|58
|53
|53
|54
|56
|59
|57
|59
|58
|59
|63
|61
|59
|61
|58
|60
|61
|59
|62
|63
|62
|63
|64
|69
|66
|65
|59
|58
|55
|58
|59
|58
|59
|62
|64
|64
|62
|64
|56
|57
|60
|63
|61
|61
|59
|59
|59
|60
|59
|61
|59
|64
|63
|63
|64
|64
|65
|64
|57
|62
|61
|59
|61
|63
|65
|63
|63
|63
|66
|62
|58
|62
|61
|63
|58
|61
|58
|61
|63
|58
|61
|58
|61
|57
|61
|65
|45
|испытываю напряжение, раздражение
|43
|39
|37
|39
|41
|40
|39
|42
|40
|42
|41
|42
|45
|40
|41
|37
|39
|40
|46
|43
|41
|40
|40
|42
|42
|45
|35
|38
|39
|42
|40
|45
|42
|38
|39
|39
|42
|41
|43
|41
|48
|43
|44
|42
|39
|45
|40
|39
|33
|35
|30
|34
|39
|36
|32
|32
|32
|33
|31
|32
|30
|30
|29
|28
|32
|28
|28
|29
|28
|30
|28
|26
|29
|27
|29
|28
|32
|32
|27
|32
|27
|24
|28
|28
|26
|29
|25
|25
|28
|25
|27
|28
|24
|24
|25
|27
|23
|22
|24
|25
|27
|25
|23
|23
|26
|22
|26
|22
|23
|24
|25
|23
|22
|22
|22
|19
|18
|19
|23
|24
|24
|23
|20
|23
|22
|19
|19
|18
|17
|19
|24
|25
|22
|19
|20
|20
|21
|23
|24
|20
|22
|21
|24
|20
|20
|17
|17
|19
|16
|18
|25
|21
|22
|24
|21
|20
|19
|19
|17
|20
|17
|21
|23
|21
|21
|18
|23
|20
|23
|21
|18
|23
|20
|23
|21
|25
|19
|17
|32
|испытываю страх, тоску
|11
|10
|10
|11
|10
|11
|11
|10
|10
|10
|10
|9
|9
|11
|10
|11
|8
|11
|12
|13
|10
|12
|13
|8
|14
|10
|12
|8
|7
|11
|12
|12
|11
|10
|9
|10
|11
|10
|12
|9
|20
|13
|13
|14
|11
|11
|12
|9
|10
|8
|7
|8
|9
|9
|8
|8
|6
|6
|7
|7
|10
|8
|7
|7
|7
|7
|6
|8
|8
|8
|6
|6
|5
|6
|5
|7
|9
|7
|7
|6
|8
|7
|6
|6
|6
|6
|5
|6
|6
|6
|6
|5
|6
|7
|6
|5
|6
|6
|6
|7
|5
|5
|6
|4
|6
|5
|4
|5
|5
|5
|5
|3
|4
|3
|5
|3
|3
|3
|3
|5
|5
|3
|5
|4
|4
|4
|1
|3
|3
|4
|6
|6
|3
|3
|4
|4
|6
|5
|4
|4
|3
|4
|4
|4
|2
|2
|3
|2
|3
|3
|4
|4
|5
|5
|6
|5
|4
|4
|5
|5
|4
|5
|6
|5
|5
|4
|4
|5
|7
|5
|4
|4
|5
|7
|6
|7
|7
|4
|15
|затрудняюсь ответить
|6
|6
|7
|7
|7
|6
|6
|6
|7
|6
|5
|7
|10
|10
|9
|11
|10
|10
|8
|9
|9
|7
|9
|10
|11
|11
|10
|9
|11
|9
|10
|8
|7
|7
|8
|8
|8
|8
|6
|7
|5
|9
|7
|8
|10
|6
|7
|8
|7
|7
|8
|7
|8
|7
|5
|7
|6
|7
|5
|5
|4
|6
|4
|5
|5
|5
|3
|6
|6
|4
|5
|7
|6
|4
|5
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|3
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|4
|4
|4
|4
|5
|6
|4
|4
|3
|4
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|4
|3
|2
|3
|3
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|3
|4
|3
|3
|3
|1
|3
|4
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|4
|3
|3
|3
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
О прекрасном или нормальном состоянии чаще всего говорили респонденты 18-24 лет (63%), те, кто может позволит себе товары длительного пользования (60%) и кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении (63%). Более негативные оценки собственного настроения свойственны респондентам старше 40 лет (около 50%), тем, кому едва хватает на еду и кому средств хватает на одежду (также около 50%), и опрошенным, считающим, что страна движется по неверному пути (69%).
По вопросу о том, чувствуют ли респонденты уверенность в завтрашнем дне, мнения разделились поровну. Необходимо отметить, что в последний раз этот вопрос задавался два года назад, и он не показывает тех изменений, которые могли происходить в последние месяцы.
Таблица
|янв.95
|янв.96
|янв.97
|фев.00
|июн.04
|сен.04
|янв.05
|мар.05
|сен.05
|мар.06
|июн.06
|мар.07
|июн.07
|окт.07
|ноя.07
|мар.08
|окт.08
|дек.08
|июл.09
|июл.12
|сен.12
|дек.12
|янв.13
|мар.13
|июн.13
|сен.13
|ноя.13
|янв.14
|июн.14
|июл.14
|ноя.14
|янв.15
|июл.15
|дек.15
|янв.16
|авг.16
|дек.16
|янв.17
|июл.17
|июл.18
|авг.19
|авг.20
|сен.22
|да
|4
|6
|6
|10
|12
|9
|9
|9
|9
|10
|10
|12
|16
|9
|12
|18
|12
|11
|12
|10
|9
|8
|10
|10
|10
|8
|9
|10
|14
|12
|11
|7
|11
|9
|6
|9
|10
|9
|12
|12
|16
|18
|21
|скорее да
|12
|15
|14
|21
|25
|24
|21
|21
|25
|23
|25
|27
|25
|29
|30
|33
|28
|26
|30
|37
|33
|33
|32
|29
|32
|31
|33
|34
|40
|38
|37
|35
|40
|37
|27
|31
|29
|34
|35
|30
|33
|29
|29
|скорее нет
|39
|32
|29
|36
|32
|37
|33
|34
|35
|30
|30
|31
|28
|34
|35
|26
|33
|34
|33
|30
|32
|32
|35
|34
|32
|34
|33
|35
|27
|33
|28
|34
|28
|32
|36
|34
|33
|32
|31
|32
|25
|25
|25
|нет
|38
|38
|44
|29
|30
|28
|34
|34
|27
|33
|32
|26
|27
|24
|19
|17
|23
|25
|20
|17
|19
|21
|18
|22
|18
|22
|20
|16
|12
|11
|16
|15
|17
|16
|24
|21
|22
|17
|18
|21
|24
|27
|25
|затрудняюсь ответить
|7
|10
|7
|4
|2
|3
|2
|3
|5
|4
|4
|3
|4
|5
|4
|5
|5
|3
|6
|6
|6
|6
|5
|5
|7
|5
|5
|6
|7
|6
|8
|9
|5
|6
|7
|6
|6
|8
|5
|6
|2
|2
|0
Более всего уверенность в завтрашнем дне чувствуют респонденты, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении, одобряющие деятельность президента, и те, кто может позволить себе товары длительного пользования: среди них уверенность в завтрашнем дне ощущают 67%, 61% и 64% соответственно.
Опрошенные, которые не чувствуют такую уверенность, преобладают среди тех, кто думает, что страна движется по неверному пути, кто не одобряет деятельность президента и кому едва хватает на еду. В этих группах доля респондентов, не чувствующих уверенности, составляет 81%, 88% и 64% соответственно.
Две трети респондентов (69%) респондентов говорят о том, что чувствуют себя в нашем обществе свободными людьми, чуть менее трети (29%) придерживаются обратного мнения. Как представляется, такое распределение является результатом мобилизации общественного мнения, которая произошла в феврале-марте текущего года.
Таблица
|Определённо да + скорее да
|Определённо нет + скорее нет
|Затрудняюсь ответить
|июн.91
|43
|45
|12
|янв.96
|33
|53
|15
|фев.00
|53
|40
|6
|фев.05
|53
|41
|6
|авг.06
|53
|44
|3
|окт.07
|58
|38
|5
|окт.11
|58
|34
|9
|окт.13
|52
|39
|9
|окт.14
|69
|22
|8
|ноя.15
|66
|26
|8
|дек.19
|68
|31
|2
|май.21
|64
|35
|1
|сен.22
|69
|29
|2
О том, что они чувствуют себя свободным человеком, чаще всего говорят респонденты, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), одобряющие деятельность президента (81%), а также живущие за пределами крупных городов.
Больше всего опрошенных, не считающих себя свободными, представлено среди тех, кто думает, что наша страна движется по неверному пути (62%), кто не одобряет деятельность президента (69%), и тех, кто живёт Москве (49%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.