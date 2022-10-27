Конфликт с Украиной: октябрь 2022 года

Беспокойство украинскими событиями сохраняется на высоком уровне. Поддержка действий ВС РФ остаётся высокой. Чуть больше половины респондентов поддерживают объявление частичной мобилизаций, однако мнение в различных социально-демографических группах неоднородно. При этом продолжает расти число сторонников мирных переговоров.
Обеспокоенность украинскими событиями остается высокой и держится на уровне конца сентября, когда была объявлена частичная мобилизация. Текущие события в Украине очень беспокоят 58% респондентов, 30% — скорее беспокоят.
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|Очень беспокоят
|46
|40
|43
|44
|37
|56
|58
|Скорее беспокоят
|36
|40
|37
|37
|37
|32
|30
|Скорее не беспокоят
|9
|13
|11
|12
|13
|7
|6
|Совершенно не беспокоят
|7
|7
|8
|7
|11
|4
|5
|Затрудняюсь ответить
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 75%, скорее беспокоит – 20%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 34% очень обеспокоены и 40% скорее обеспокоены.
Поддержка действий ВС РФ в Украине держится на уровне прошлого месяца — 73%: 44% “определенно поддерживают” действия российских вооруженных сил, 29% “скорее поддерживают”. Не поддерживают – в совокупности 20% респондентов.
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине представлен среди старших возрастных групп (40-54 года и 55 лет и старше) и составляет 75%; наименьший – характерен для молодых респондентов (18–24): среди них выражают поддержку 58% опрошенных.
Среди всех опрошенных частичную мобилизацию поддерживают 56% (24% — полностью поддерживают, 32% — скорее поддерживают), не поддерживают — 38% (19% — совершенно не поддерживают, 19% — скорее не поддерживают).
Наименьшая поддержка частичной мобилизации представлена среди самых молодых респондентов, москвичей, респондентов, считающих, что страна движется по неверному пути, и тех, кто не одобряет деятельность президента: в этих группах частичную мобилизацию не поддерживают 58%, 51%, 76% и 79% соответственно.
Наибольшую поддержку высказывают респонденты 55 лет и старше, жители городов с населением до 100 тыс. человек, опрошенные, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении, и те, кто одобряет работу президента: среди них поддержка составляет 66%, 60%, 73% и 66% соответственно.
Как и в конце сентября, две трети опрошенных опасаются, что из-за боевых действий в Украине будет объявлена всеобщая мобилизация в России: определенно опасаются — 36%, скорее опасаются — 29%.
Второй месяц подряд наблюдается медленный рост числа сторонников мирных переговоров. Если в августе за продолжение военных действия выступали 48% опрошенных, в сентябре – 44%, то в октябре – 36%. Соответственно за начало переговоров в августе выступали 44%, в сентябре – 48%, в октябре – 57%.
В августе вопрос задавался в несколько иной формулировке:
Больше всего сторонников начала мирных переговоров представлено среди респондентов 18-24 лет — 68%, за продолжение боевых действий чаще выступают респонденты 55 лет и старше — 42%.
Преобладающими чувствами по поводу введения военного положения на присоединённых территориях и ряда ограничений в других регионах являются “тревога, страх, ужас” (30%), “удовлетворение, радость” (13%) и “шок” (9%). При этом чуть более четверти (27%) респондентов заявили о своём равнодушии к данным событиям.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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