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Конфликт с Украиной: октябрь 2022 года

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Беспокойство украинскими событиями сохраняется на высоком уровне. Поддержка действий ВС РФ остаётся высокой. Чуть больше половины респондентов поддерживают объявление частичной мобилизаций, однако мнение в различных социально-демографических группах неоднородно. При этом продолжает расти число сторонников мирных переговоров.

Обеспокоенность украинскими событиями остается высокой и держится на уровне конца сентября, когда была объявлена частичная мобилизация. Текущие события в Украине очень беспокоят 58% респондентов, 30% — скорее беспокоят.

апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22
Очень беспокоят46404344375658
Скорее беспокоят36403737373230
Скорее не беспокоят91311121376
Совершенно не беспокоят77871145
Затрудняюсь ответить3111111

Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 75%, скорее беспокоит – 20%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые респонденты: 34% очень обеспокоены и 40% скорее обеспокоены.

Поддержка действий ВС РФ в Украине держится на уровне прошлого месяца — 73%: 44% “определенно поддерживают” действия российских вооруженных сил, 29% “скорее поддерживают”. Не поддерживают – в совокупности 20% респондентов.

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22
Определенно да485345474748464444
Скорее да202829302828302829
Скорее нет8888111081111
Определенно нет156119989109
Затрудняюсь ответить967657788

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине представлен среди старших возрастных групп (40-54 года и 55 лет и старше) и составляет 75%; наименьший – характерен для молодых респондентов (18–24): среди них выражают поддержку 58% опрошенных.

Среди всех опрошенных частичную мобилизацию поддерживают 56% (24% — полностью поддерживают, 32% — скорее поддерживают), не поддерживают — 38% (19% — совершенно не поддерживают, 19% — скорее не поддерживают).

Наименьшая поддержка частичной мобилизации представлена среди самых молодых респондентов, москвичей, респондентов, считающих, что страна движется по неверному пути, и тех, кто не одобряет деятельность президента: в этих группах частичную мобилизацию не поддерживают 58%, 51%, 76% и 79% соответственно.

Наибольшую поддержку высказывают респонденты 55 лет и старше, жители городов с населением до 100 тыс. человек, опрошенные, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении, и те, кто одобряет работу президента: среди них поддержка составляет 66%, 60%, 73% и 66% соответственно.

Как и в конце сентября, две трети опрошенных опасаются, что из-за боевых действий в Украине будет объявлена всеобщая мобилизация в России: определенно опасаются — 36%, скорее опасаются — 29%.

Второй месяц подряд наблюдается медленный рост числа сторонников мирных переговоров. Если в августе за продолжение военных действия выступали 48% опрошенных, в сентябре – 44%, то в октябре – 36%. Соответственно за начало переговоров в августе выступали 44%, в сентябре – 48%, в октябре – 57%.

В августе вопрос задавался в несколько иной формулировке:

Больше всего сторонников начала мирных переговоров представлено среди респондентов 18-24 лет — 68%, за продолжение боевых действий чаще выступают респонденты 55 лет и старше — 42%.

Преобладающими чувствами по поводу введения военного положения на присоединённых территориях и ряда ограничений в других регионах являются “тревога, страх, ужас” (30%), “удовлетворение, радость” (13%) и “шок” (9%). При этом чуть более четверти (27%) респондентов заявили о своём равнодушии к данным событиям.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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