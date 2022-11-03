Основные источники информации россиян

Основным источником информации для россиян остаётся телевидение, также респонденты чаще высказывают доверие именно этому источнику. Тем не менее наблюдаются значительные различия в социально-демографических группах. При этом отмечается рост числа респондентов, использующих Telegram-каналы как источники новостей о происходящем, с начала года аудитория Telegram-каналов выросла втрое.

Популярность основных источников информации практически не изменилась. В октябре телевидение как основной ресурс получения новостей отметили 64% респондентов (в марте — 69%, в мае — 64%, в августе — 62%, в сентябре — 65%). Из интернет-изданий, соцсетей и Telegram-каналов чаще всего узнают информацию о событиях в стране и мире 39%, 32% и 18% опрошенных соответственно. Резкий рост использования Telegram-каналов для получения новостей отмечался весной, с начала года их аудитория выросла втрое.

авг.13 мар.14 дек.15 окт.16 апр.18 сен.18 мар.19 янв.20 мар.20 авг.20 окт.20 янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 авг.22 сен.22 окт.22 Телевидение 88 91 85 87 85 74 73 73 74 69 66 62 64 64 61 63 61 60 61 63 62 61 62 64 69 66 64 62 62 65 64 Интернет-издания 21 24 21 33 27 37 32 39 38 38 36 39 37 41 33 35 37 31 32 31 33 31 34 32 30 32 33 33 35 33 32 Социальные сети Интернета 14 15 13 23 21 29 34 39 39 39 36 43 41 42 38 42 38 42 41 37 40 40 42 44 38 39 39 40 40 38 39 Telegram-каналы 0 1 4 4 6 5 7 6 8 6 7 6 6 7 6 7 7 6 9 15 17 16 17 17 18 18

Наименьшей популярностью ТВ как основной источник информации пользуется среди самых молодых респондентов, где его использует около трети опрошенных (37%). Для респондентов 18-24 лет более характерно узнавать новости из социальных сетей (60%) и Интернет-изданий (39%). Также именно в этой группе наибольшей популярностью, по сравнению с остальными, пользуются Telegram-каналы (33%). Чем старше респонденты, тем более популярно ТВ как основной ресурс получения новостей и соответственно менее популярны альтернативные ресурсы.

При рассмотрении ответов респондентов в зависимости от размера населённых пунктов ТВ пользуется практически равной популярностью во всех типах (около 62%), за исключением городов с населением до 100 тыс. человек, где телевидение как основной источник информации используют 71% опрошенных. Среди жителей Москвы как источники информации выделяются радио (25%, в других типах населённых пунктов около 10%), “друзья, родные, соседи” (35%, в других — около 15%), Интернет-издания (50%, в других — около 30%) и Telegram-каналы (33%, в других — около 18%).

Незначительно снизилось доверие телевидению и социальным сетям как источникам новостей, при этом выросло доверие Интернет-изданиям и Telegram-каналам.

окт.16 апр.18 сен.18 мар.19 янв.20 мар.20 авг.20 окт.20 янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 авг.22 сен.22 окт.22 Телевидение 61 51 50 54 52 50 46 46 43 43 45 45 48 46 45 44 48 44 44 47 49 53 51 49 49 47 50 49 Интернет-издания 20 19 24 22 24 22 24 25 25 22 23 22 23 21 20 21 21 20 19 22 19 17 17 17 18 19 16 17 Социальные сети Интернета 11 15 15 20 21 20 24 24 25 22 21 21 24 23 23 24 22 22 23 23 23 15 17 19 19 20 17 16 Telegram-каналы 1 2 4 3 6 5 7 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 5 7 11 12 12 14 14 12 14

Доверие ТВ в освещении новостей прямо зависит от возраста респондентов. Если в группе 18-24 года телевидению доверяют четверть респондентов, то в группе 55 лет и старше — уже 64%. Кроме того, чем моложе респондент, тем больше доверие альтернативным ресурсам. Так, опрошенные 18-24 лет более всего доверяют информации из соцсетей (35%) и Интернет-изданий (25%).

Среди жителей различных типов населённых пунктов меньше всего доверяют ТВ москвичи (41%), более всего — жители городов с населением до 100 тыс. человек (55%). Также жители москвичи больше остальных доверяют Интернет-изданиям (22%), Telegram-каналам (22%) и “друзьям, родным, соседям” (22%), но меньше — информации из социальных сетей (10%, в других типах населённых пунктов — около 16%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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