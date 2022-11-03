Основные источники информации россиян

Основным источником информации для россиян остаётся телевидение, также респонденты чаще высказывают доверие именно этому источнику. Тем не менее наблюдаются значительные различия в социально-демографических группах. При этом отмечается рост числа респондентов, использующих Telegram-каналы как источники новостей о происходящем, с начала года аудитория Telegram-каналов выросла втрое.
Популярность основных источников информации практически не изменилась. В октябре телевидение как основной ресурс получения новостей отметили 64% респондентов (в марте — 69%, в мае — 64%, в августе — 62%, в сентябре — 65%). Из интернет-изданий, соцсетей и Telegram-каналов чаще всего узнают информацию о событиях в стране и мире 39%, 32% и 18% опрошенных соответственно. Резкий рост использования Telegram-каналов для получения новостей отмечался весной, с начала года их аудитория выросла втрое.
|авг.13
|мар.14
|дек.15
|окт.16
|апр.18
|сен.18
|мар.19
|янв.20
|мар.20
|авг.20
|окт.20
|янв.21
|фев.21
|мар.21
|апр.21
|июл.21
|авг.21
|сен.21
|окт.21
|ноя.21
|дек.21
|дек.21
|янв.22
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|Телевидение
|88
|91
|85
|87
|85
|74
|73
|73
|74
|69
|66
|62
|64
|64
|61
|63
|61
|60
|61
|63
|62
|61
|62
|64
|69
|66
|64
|62
|62
|65
|64
|Интернет-издания
|21
|24
|21
|33
|27
|37
|32
|39
|38
|38
|36
|39
|37
|41
|33
|35
|37
|31
|32
|31
|33
|31
|34
|32
|30
|32
|33
|33
|35
|33
|32
|Социальные сети Интернета
|14
|15
|13
|23
|21
|29
|34
|39
|39
|39
|36
|43
|41
|42
|38
|42
|38
|42
|41
|37
|40
|40
|42
|44
|38
|39
|39
|40
|40
|38
|39
|Telegram-каналы
|0
|1
|4
|4
|6
|5
|7
|6
|8
|6
|7
|6
|6
|7
|6
|7
|7
|6
|9
|15
|17
|16
|17
|17
|18
|18
Наименьшей популярностью ТВ как основной источник информации пользуется среди самых молодых респондентов, где его использует около трети опрошенных (37%). Для респондентов 18-24 лет более характерно узнавать новости из социальных сетей (60%) и Интернет-изданий (39%). Также именно в этой группе наибольшей популярностью, по сравнению с остальными, пользуются Telegram-каналы (33%). Чем старше респонденты, тем более популярно ТВ как основной ресурс получения новостей и соответственно менее популярны альтернативные ресурсы.
При рассмотрении ответов респондентов в зависимости от размера населённых пунктов ТВ пользуется практически равной популярностью во всех типах (около 62%), за исключением городов с населением до 100 тыс. человек, где телевидение как основной источник информации используют 71% опрошенных. Среди жителей Москвы как источники информации выделяются радио (25%, в других типах населённых пунктов около 10%), “друзья, родные, соседи” (35%, в других — около 15%), Интернет-издания (50%, в других — около 30%) и Telegram-каналы (33%, в других — около 18%).
Незначительно снизилось доверие телевидению и социальным сетям как источникам новостей, при этом выросло доверие Интернет-изданиям и Telegram-каналам.
|окт.16
|апр.18
|сен.18
|мар.19
|янв.20
|мар.20
|авг.20
|окт.20
|янв.21
|фев.21
|мар.21
|апр.21
|июл.21
|авг.21
|сен.21
|окт.21
|ноя.21
|дек.21
|дек.21
|янв.22
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|Телевидение
|61
|51
|50
|54
|52
|50
|46
|46
|43
|43
|45
|45
|48
|46
|45
|44
|48
|44
|44
|47
|49
|53
|51
|49
|49
|47
|50
|49
|Интернет-издания
|20
|19
|24
|22
|24
|22
|24
|25
|25
|22
|23
|22
|23
|21
|20
|21
|21
|20
|19
|22
|19
|17
|17
|17
|18
|19
|16
|17
|Социальные сети Интернета
|11
|15
|15
|20
|21
|20
|24
|24
|25
|22
|21
|21
|24
|23
|23
|24
|22
|22
|23
|23
|23
|15
|17
|19
|19
|20
|17
|16
|Telegram-каналы
|1
|2
|4
|3
|6
|5
|7
|5
|6
|5
|5
|5
|5
|6
|6
|6
|6
|5
|7
|11
|12
|12
|14
|14
|12
|14
Доверие ТВ в освещении новостей прямо зависит от возраста респондентов. Если в группе 18-24 года телевидению доверяют четверть респондентов, то в группе 55 лет и старше — уже 64%. Кроме того, чем моложе респондент, тем больше доверие альтернативным ресурсам. Так, опрошенные 18-24 лет более всего доверяют информации из соцсетей (35%) и Интернет-изданий (25%).
Среди жителей различных типов населённых пунктов меньше всего доверяют ТВ москвичи (41%), более всего — жители городов с населением до 100 тыс. человек (55%). Также жители москвичи больше остальных доверяют Интернет-изданиям (22%), Telegram-каналам (22%) и “друзьям, родным, соседям” (22%), но меньше — информации из социальных сетей (10%, в других типах населённых пунктов — около 16%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.