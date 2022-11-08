Общественные настроения в октябре

В октябре настроения начали постепенно восстанавливаться после стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации. О положительном настроении чаще говорят мужчины, сторонники власти, а также самые молодые и обеспеченные респонденты.
В октябре общественные настроения начали постепенно восстанавливаться после сильнейшего стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации. Количество россиян, которые говорят о “прекрасном настроении” увеличилось до 10% (с 7% в сентябре), о “нормальном, ровном состоянии” — до 53% (с 45% в сентябре). Кроме того, снизилась доля тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (с 32% до 27%) и о “страхе и тоске” (с 15% до 9%). В целом баланс позитивных и негативных оценок в октябре составил 63% против 36% (в прошлом месяце 52% против 47%).
Таблица
|мар.93
|апр.93
|май.93
|июн.93
|июл.93
|авг.93
|сен.93
|окт.93
|ноя.93
|дек.93
|янв.94
|мар.94
|апр.94
|май.94
|июн.94
|июл.94
|авг.94
|ноя.94
|янв.95
|мар.95
|май.95
|июл.95
|сен.95
|ноя.95
|янв.96
|мар.96
|май.96
|июл.96
|сен.96
|ноя.96
|янв.97
|мар.97
|май.97
|июл.97
|сен.97
|ноя.97
|янв.98
|мар.98
|май.98
|июл.98
|сен.98
|ноя.98
|янв.99
|мар.99
|май.99
|июл.99
|сен.99
|ноя.99
|янв.00
|мар.00
|май.00
|июл.00
|сен.00
|ноя.00
|янв.01
|мар.01
|май.01
|июл.01
|сен.01
|ноя.01
|янв.02
|мар.02
|май.02
|июл.02
|сен.02
|ноя.02
|янв.03
|мар.03
|май.03
|июл.03
|сен.03
|ноя.03
|янв.04
|мар.04
|май.04
|июл.04
|сен.04
|ноя.04
|янв.05
|мар.05
|май.05
|июл.05
|сен.05
|ноя.05
|янв.06
|мар.06
|май.06
|июл.06
|сен.06
|ноя.06
|янв.07
|мар.07
|май.07
|июл.07
|сен.07
|ноя.07
|янв.08
|мар.08
|июн.08
|июн.09
|авг.09
|окт.09
|дек.09
|фев.10
|апр.10
|июн.10
|авг.10
|окт.10
|дек.10
|фев.11
|апр.11
|июн.11
|авг.11
|окт.11
|дек.11
|фев.12
|июн.12
|окт.12
|дек.12
|фев.13
|апр.13
|июн.13
|авг.13
|окт.13
|дек.13
|фев.14
|апр.14
|июн.14
|авг.14
|окт.14
|дек.14
|фев.15
|апр.15
|июн.15
|авг.15
|окт.15
|дек.15
|фев.16
|апр.16
|июн.16
|авг.16
|окт.16
|дек.16
|фев.17
|июн.17
|авг.17
|окт.17
|дек.17
|фев.18
|апр.18
|июн.18
|авг.18
|окт.18
|дек.18
|фев.19
|апр.19
|июл.19
|авг.19
|окт.19
|дек.19
|фев.20
|авг.20
|окт.20
|янв.21
|мар.21
|май.21
|авг.21
|окт.21
|янв.21
|мар.21
|май.21
|июл.21
|сен.21
|ноя.21
|янв.22
|мар.22
|май.22
|июл.22
|сен.22
|окт.22
|прекрасное настроение
|5
|6
|6
|6
|5
|5
|5
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|3
|2
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|3
|4
|4
|5
|3
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|3
|3
|4
|5
|4
|4
|5
|5
|5
|6
|5
|5
|7
|5
|7
|7
|7
|6
|7
|6
|8
|7
|6
|8
|6
|10
|7
|9
|7
|6
|8
|6
|8
|9
|6
|6
|8
|7
|7
|9
|9
|7
|9
|8
|10
|9
|8
|8
|13
|11
|10
|11
|10
|10
|12
|12
|10
|7
|8
|9
|7
|10
|8
|11
|10
|11
|9
|10
|7
|9
|11
|11
|8
|8
|12
|11
|12
|11
|14
|13
|12
|13
|12
|13
|14
|13
|14
|11
|10
|10
|13
|13
|14
|13
|10
|11
|9
|14
|13
|12
|10
|10
|13
|14
|13
|12
|13
|13
|12
|11
|11
|11
|11
|12
|11
|13
|14
|12
|12
|12
|12
|12
|13
|14
|13
|13
|11
|13
|14
|13
|13
|11
|11
|11
|13
|15
|7
|10
|нормальное, ровное состояние
|35
|40
|41
|39
|38
|38
|41
|39
|41
|39
|40
|39
|33
|34
|37
|38
|39
|35
|32
|32
|38
|38
|35
|38
|31
|31
|40
|41
|38
|35
|35
|33
|37
|41
|39
|40
|35
|37
|36
|39
|24
|33
|33
|34
|36
|34
|37
|40
|45
|46
|50
|45
|40
|43
|49
|49
|48
|47
|50
|50
|50
|51
|52
|53
|50
|53
|56
|48
|51
|50
|54
|56
|53
|57
|54
|51
|49
|51
|53
|51
|51
|56
|54
|55
|57
|54
|56
|57
|55
|58
|51
|52
|58
|53
|53
|54
|56
|59
|57
|59
|58
|59
|63
|61
|59
|61
|58
|60
|61
|59
|62
|63
|62
|63
|64
|69
|66
|65
|59
|58
|55
|58
|59
|58
|59
|62
|64
|64
|62
|64
|56
|57
|60
|63
|61
|61
|59
|59
|59
|60
|59
|61
|59
|64
|63
|63
|64
|64
|65
|64
|57
|62
|61
|59
|61
|63
|65
|63
|63
|63
|66
|62
|58
|62
|61
|63
|58
|61
|58
|61
|63
|58
|61
|58
|61
|57
|61
|65
|45
|53
|испытываю напряжение, раздражение
|43
|39
|37
|39
|41
|40
|39
|42
|40
|42
|41
|42
|45
|40
|41
|37
|39
|40
|46
|43
|41
|40
|40
|42
|42
|45
|35
|38
|39
|42
|40
|45
|42
|38
|39
|39
|42
|41
|43
|41
|48
|43
|44
|42
|39
|45
|40
|39
|33
|35
|30
|34
|39
|36
|32
|32
|32
|33
|31
|32
|30
|30
|29
|28
|32
|28
|28
|29
|28
|30
|28
|26
|29
|27
|29
|28
|32
|32
|27
|32
|27
|24
|28
|28
|26
|29
|25
|25
|28
|25
|27
|28
|24
|24
|25
|27
|23
|22
|24
|25
|27
|25
|23
|23
|26
|22
|26
|22
|23
|24
|25
|23
|22
|22
|22
|19
|18
|19
|23
|24
|24
|23
|20
|23
|22
|19
|19
|18
|17
|19
|24
|25
|22
|19
|20
|20
|21
|23
|24
|20
|22
|21
|24
|20
|20
|17
|17
|19
|16
|18
|25
|21
|22
|24
|21
|20
|19
|19
|17
|20
|17
|21
|23
|21
|21
|18
|23
|20
|23
|21
|18
|23
|20
|23
|21
|25
|19
|17
|32
|27
|испытываю страх, тоску
|11
|10
|10
|11
|10
|11
|11
|10
|10
|10
|10
|9
|9
|11
|10
|11
|8
|11
|12
|13
|10
|12
|13
|8
|14
|10
|12
|8
|7
|11
|12
|12
|11
|10
|9
|10
|11
|10
|12
|9
|20
|13
|13
|14
|11
|11
|12
|9
|10
|8
|7
|8
|9
|9
|8
|8
|6
|6
|7
|7
|10
|8
|7
|7
|7
|7
|6
|8
|8
|8
|6
|6
|5
|6
|5
|7
|9
|7
|7
|6
|8
|7
|6
|6
|6
|6
|5
|6
|6
|6
|6
|5
|6
|7
|6
|5
|6
|6
|6
|7
|5
|5
|6
|4
|6
|5
|4
|5
|5
|5
|5
|3
|4
|3
|5
|3
|3
|3
|3
|5
|5
|3
|5
|4
|4
|4
|1
|3
|3
|4
|6
|6
|3
|3
|4
|4
|6
|5
|4
|4
|3
|4
|4
|4
|2
|2
|3
|2
|3
|3
|4
|4
|5
|5
|6
|5
|4
|4
|5
|5
|4
|5
|6
|5
|5
|4
|4
|5
|7
|5
|4
|4
|5
|7
|6
|7
|7
|4
|15
|9
|затрудняюсь ответить
|6
|6
|7
|7
|7
|6
|6
|6
|7
|6
|5
|7
|10
|10
|9
|11
|10
|10
|8
|9
|9
|7
|9
|10
|11
|11
|10
|9
|11
|9
|10
|8
|7
|7
|8
|8
|8
|8
|6
|7
|5
|9
|7
|8
|10
|6
|7
|8
|7
|7
|8
|7
|8
|7
|5
|7
|6
|7
|5
|5
|4
|6
|4
|5
|5
|5
|3
|6
|6
|4
|5
|7
|6
|4
|5
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|3
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|4
|4
|4
|4
|5
|6
|4
|4
|3
|4
|2
|2
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|1
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|1
|2
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|1
|1
|1
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|1
|2
|4
|3
|2
|3
|3
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|3
|4
|3
|3
|3
|1
|3
|4
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|4
|3
|3
|3
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
О прекрасном или нормальном состоянии чаще всего говорили респонденты 18-24 лет (75% по группе), те, кто может позволит себе товары длительного пользования (68%) и кто одобряет деятельность президента (70%). Кроме того, позитивные оценки своего настроения свойственны мужчинам (73%) и респондентам, доверяющим информации из ТВ и социальных сетей (около 68%).
Более негативные оценки собственного настроения свойственны респондентам 55 лет и старше (здесь таких около 45%), тем, кому едва хватает на еду (44%). Также о негативном настроении чаще говорят женщины (44%) и опрошенные, доверяющие информации из Telegram-каналов и не доверяющие никому (по 43%). Среди тех, кто не одобряет деятельность президента, негативные настроения преобладают (62%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.