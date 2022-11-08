Пресс-выпуски

Общественные настроения в октябре

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В октябре настроения начали постепенно восстанавливаться после стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации. О положительном настроении чаще говорят мужчины, сторонники власти, а также самые молодые и обеспеченные респонденты.

В октябре общественные настроения начали постепенно восстанавливаться после сильнейшего стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации. Количество россиян, которые говорят о “прекрасном настроении” увеличилось до 10% (с 7% в сентябре), о “нормальном, ровном состоянии” — до 53% (с 45% в сентябре). Кроме того, снизилась доля тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (с 32% до 27%) и о “страхе и тоске” (с 15% до 9%). В целом баланс позитивных и негативных оценок в октябре составил 63% против 36% (в прошлом месяце 52% против 47%).

Таблица

мар.93апр.93май.93июн.93июл.93авг.93сен.93окт.93ноя.93дек.93янв.94мар.94апр.94май.94июн.94июл.94авг.94ноя.94янв.95мар.95май.95июл.95сен.95ноя.95янв.96мар.96май.96июл.96сен.96ноя.96янв.97мар.97май.97июл.97сен.97ноя.97янв.98мар.98май.98июл.98сен.98ноя.98янв.99мар.99май.99июл.99сен.99ноя.99янв.00мар.00май.00июл.00сен.00ноя.00янв.01мар.01май.01июл.01сен.01ноя.01янв.02мар.02май.02июл.02сен.02ноя.02янв.03мар.03май.03июл.03сен.03ноя.03янв.04мар.04май.04июл.04сен.04ноя.04янв.05мар.05май.05июл.05сен.05ноя.05янв.06мар.06май.06июл.06сен.06ноя.06янв.07мар.07май.07июл.07сен.07ноя.07янв.08мар.08июн.08июн.09авг.09окт.09дек.09фев.10апр.10июн.10авг.10окт.10дек.10фев.11апр.11июн.11авг.11окт.11дек.11фев.12июн.12окт.12дек.12фев.13апр.13июн.13авг.13окт.13дек.13фев.14апр.14июн.14авг.14окт.14дек.14фев.15апр.15июн.15авг.15окт.15дек.15фев.16апр.16июн.16авг.16окт.16дек.16фев.17июн.17авг.17окт.17дек.17фев.18апр.18июн.18авг.18окт.18дек.18фев.19апр.19июл.19авг.19окт.19дек.19фев.20авг.20окт.20янв.21мар.21май.21авг.21окт.21янв.21мар.21май.21июл.21сен.21ноя.21янв.22мар.22май.22июл.22сен.22окт.22
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нормальное, ровное состояние354041393838413941394039333437383935323238383538313140413835353337413940353736392433333436343740454650454043494948475050505152535053564851505456535754514951535151565455575456575558515258535354565957595859636159615860615962636263646966655958555859585962646462645657606361615959596059615964636364646564576261596163656363636662586261635861586163586158615761654553
испытываю напряжение, раздражение433937394140394240424142454041373940464341404042424535383942404542383939424143414843444239454039333530343936323232333132303029283228282928302826292729283232273227242828262925252825272824242527232224252725232326222622232425232222221918192324242320232219191817192425221920202123242022212420201717191618252122242120191917201721232121182320232118232023212519173227
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О прекрасном или нормальном состоянии чаще всего говорили респонденты 18-24 лет (75% по группе), те, кто может позволит себе товары длительного пользования (68%) и кто одобряет деятельность президента (70%). Кроме того, позитивные оценки своего настроения свойственны мужчинам (73%) и респондентам, доверяющим информации из ТВ и социальных сетей (около 68%).

Более негативные оценки собственного настроения свойственны респондентам 55 лет и старше (здесь таких около 45%), тем, кому едва хватает на еду (44%). Также о негативном настроении чаще говорят женщины (44%) и опрошенные, доверяющие информации из Telegram-каналов и не доверяющие никому (по 43%). Среди тех, кто не одобряет деятельность президента, негативные настроения преобладают (62%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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