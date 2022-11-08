Общественные настроения в октябре

В октябре настроения начали постепенно восстанавливаться после стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации. О положительном настроении чаще говорят мужчины, сторонники власти, а также самые молодые и обеспеченные респонденты.

В октябре общественные настроения начали постепенно восстанавливаться после сильнейшего стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации. Количество россиян, которые говорят о “прекрасном настроении” увеличилось до 10% (с 7% в сентябре), о “нормальном, ровном состоянии” — до 53% (с 45% в сентябре). Кроме того, снизилась доля тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (с 32% до 27%) и о “страхе и тоске” (с 15% до 9%). В целом баланс позитивных и негативных оценок в октябре составил 63% против 36% (в прошлом месяце 52% против 47%).

Таблица мар.93 апр.93 май.93 июн.93 июл.93 авг.93 сен.93 окт.93 ноя.93 дек.93 янв.94 мар.94 апр.94 май.94 июн.94 июл.94 авг.94 ноя.94 янв.95 мар.95 май.95 июл.95 сен.95 ноя.95 янв.96 мар.96 май.96 июл.96 сен.96 ноя.96 янв.97 мар.97 май.97 июл.97 сен.97 ноя.97 янв.98 мар.98 май.98 июл.98 сен.98 ноя.98 янв.99 мар.99 май.99 июл.99 сен.99 ноя.99 янв.00 мар.00 май.00 июл.00 сен.00 ноя.00 янв.01 мар.01 май.01 июл.01 сен.01 ноя.01 янв.02 мар.02 май.02 июл.02 сен.02 ноя.02 янв.03 мар.03 май.03 июл.03 сен.03 ноя.03 янв.04 мар.04 май.04 июл.04 сен.04 ноя.04 янв.05 мар.05 май.05 июл.05 сен.05 ноя.05 янв.06 мар.06 май.06 июл.06 сен.06 ноя.06 янв.07 мар.07 май.07 июл.07 сен.07 ноя.07 янв.08 мар.08 июн.08 июн.09 авг.09 окт.09 дек.09 фев.10 апр.10 июн.10 авг.10 окт.10 дек.10 фев.11 апр.11 июн.11 авг.11 окт.11 дек.11 фев.12 июн.12 окт.12 дек.12 фев.13 апр.13 июн.13 авг.13 окт.13 дек.13 фев.14 апр.14 июн.14 авг.14 окт.14 дек.14 фев.15 апр.15 июн.15 авг.15 окт.15 дек.15 фев.16 апр.16 июн.16 авг.16 окт.16 дек.16 фев.17 июн.17 авг.17 окт.17 дек.17 фев.18 апр.18 июн.18 авг.18 окт.18 дек.18 фев.19 апр.19 июл.19 авг.19 окт.19 дек.19 фев.20 авг.20 окт.20 янв.21 мар.21 май.21 авг.21 окт.21 янв.21 мар.21 май.21 июл.21 сен.21 ноя.21 янв.22 мар.22 май.22 июл.22 сен.22 окт.22 прекрасное настроение 5 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 5 5 6 5 5 7 5 7 7 7 6 7 6 8 7 6 8 6 10 7 9 7 6 8 6 8 9 6 6 8 7 7 9 9 7 9 8 10 9 8 8 13 11 10 11 10 10 12 12 10 7 8 9 7 10 8 11 10 11 9 10 7 9 11 11 8 8 12 11 12 11 14 13 12 13 12 13 14 13 14 11 10 10 13 13 14 13 10 11 9 14 13 12 10 10 13 14 13 12 13 13 12 11 11 11 11 12 11 13 14 12 12 12 12 12 13 14 13 13 11 13 14 13 13 11 11 11 13 15 7 10 нормальное, ровное состояние 35 40 41 39 38 38 41 39 41 39 40 39 33 34 37 38 39 35 32 32 38 38 35 38 31 31 40 41 38 35 35 33 37 41 39 40 35 37 36 39 24 33 33 34 36 34 37 40 45 46 50 45 40 43 49 49 48 47 50 50 50 51 52 53 50 53 56 48 51 50 54 56 53 57 54 51 49 51 53 51 51 56 54 55 57 54 56 57 55 58 51 52 58 53 53 54 56 59 57 59 58 59 63 61 59 61 58 60 61 59 62 63 62 63 64 69 66 65 59 58 55 58 59 58 59 62 64 64 62 64 56 57 60 63 61 61 59 59 59 60 59 61 59 64 63 63 64 64 65 64 57 62 61 59 61 63 65 63 63 63 66 62 58 62 61 63 58 61 58 61 63 58 61 58 61 57 61 65 45 53 испытываю напряжение, раздражение 43 39 37 39 41 40 39 42 40 42 41 42 45 40 41 37 39 40 46 43 41 40 40 42 42 45 35 38 39 42 40 45 42 38 39 39 42 41 43 41 48 43 44 42 39 45 40 39 33 35 30 34 39 36 32 32 32 33 31 32 30 30 29 28 32 28 28 29 28 30 28 26 29 27 29 28 32 32 27 32 27 24 28 28 26 29 25 25 28 25 27 28 24 24 25 27 23 22 24 25 27 25 23 23 26 22 26 22 23 24 25 23 22 22 22 19 18 19 23 24 24 23 20 23 22 19 19 18 17 19 24 25 22 19 20 20 21 23 24 20 22 21 24 20 20 17 17 19 16 18 25 21 22 24 21 20 19 19 17 20 17 21 23 21 21 18 23 20 23 21 18 23 20 23 21 25 19 17 32 27 испытываю страх, тоску 11 10 10 11 10 11 11 10 10 10 10 9 9 11 10 11 8 11 12 13 10 12 13 8 14 10 12 8 7 11 12 12 11 10 9 10 11 10 12 9 20 13 13 14 11 11 12 9 10 8 7 8 9 9 8 8 6 6 7 7 10 8 7 7 7 7 6 8 8 8 6 6 5 6 5 7 9 7 7 6 8 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 7 6 5 6 6 6 7 5 5 6 4 6 5 4 5 5 5 5 3 4 3 5 3 3 3 3 5 5 3 5 4 4 4 1 3 3 4 6 6 3 3 4 4 6 5 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 5 4 4 5 5 4 5 6 5 5 4 4 5 7 5 4 4 5 7 6 7 7 4 15 9 затрудняюсь ответить 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 5 7 10 10 9 11 10 10 8 9 9 7 9 10 11 11 10 9 11 9 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 5 9 7 8 10 6 7 8 7 7 8 7 8 7 5 7 6 7 5 5 4 6 4 5 5 5 3 6 6 4 5 7 6 4 5 4 4 4 6 5 7 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 6 4 4 3 4 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

О прекрасном или нормальном состоянии чаще всего говорили респонденты 18-24 лет (75% по группе), те, кто может позволит себе товары длительного пользования (68%) и кто одобряет деятельность президента (70%). Кроме того, позитивные оценки своего настроения свойственны мужчинам (73%) и респондентам, доверяющим информации из ТВ и социальных сетей (около 68%).

Более негативные оценки собственного настроения свойственны респондентам 55 лет и старше (здесь таких около 45%), тем, кому едва хватает на еду (44%). Также о негативном настроении чаще говорят женщины (44%) и опрошенные, доверяющие информации из Telegram-каналов и не доверяющие никому (по 43%). Среди тех, кто не одобряет деятельность президента, негативные настроения преобладают (62%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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