Половина опрошенных считает, что «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии». Доля россиян, придерживающихся этого мнения, за три года снизилась с 60% до 49%. Около половины считают, что армия должна формироваться и по контракту и по призыву. При этом выросла доля тех, кто поддерживает полный переход к контрактной системе.

Поддержка мнения, согласно которому каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии, с 2019 года снизилась с 60% до 49%. При этом с 24% до 34% увеличилась доля тех, кто рассматривает службу в армии как долг, который нужно отдать государства, пусть это и не отвечает персональным интересам. Еще 13% полагают, что служба в армии — бессмысленное и опасное занятие, которое нужно стараться избежать.

Наибольшая поддержка первого мнения (“каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии”) представлена среди респондентов 55 лет и старше (57%), тех, кому едва хватает на еду (53%), жителей городов с населением до 100 тыс. человек (58%) и опрошенных, которые доверяют ТВ как источнику информации (59%). Респонденты, не поддерживающие службу в армии в принципе, шире всего представлены среди самых молодых (19%), тех, кому едва хватает на еду (14%), жителей Москвы (24%) и опрошенных, доверяющих альтернативным источникам информации — соцсетям, Интернет-изданиям и Telegram-каналам (около 20%).

37% респондентов считают, что российская армия должна формироваться полностью на контрактной основе. В 2019 году такого мнения придерживались 31% опрошенных. Около половины полагают, что армия должна быть сформирована и по контракту и по призыву (в 2019 году — 49%), 14% — что по призыву (в 2019 году — 17%).

Более всего идею полностью контрактной армии поддерживают респонденты 18-24 лет (44%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (39%), жители Москвы (54%) и те, кто доверяет информации из Интернет-издания и Telegram-каналов (около 45%). Поддержка комбинированной модели армии и исключительно призывной характерна для более возрастных респондентов (61%), опрошенным со средним доходом (62%), жителям сел и городов с населением до 100 тыс. человек (65%) и тем, кто доверяет ТВ как источнику новостей (68%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 — 30 ноября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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